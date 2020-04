Jak zamawiać jedzenie przez internet – najlepsze aplikacje

Jedzenie z dostawą do domu to idealne rozwiązanie w obecnej sytuacji. Dzięki mobilnym aplikacjom możemy zamówić ulubione dania i przekąski z niemal każdej restauracji bez wychodzenia z domu. Zobaczcie, jak to zrobić.

Spis treści

W związku z zagrożeniem epidemicznym wychodzenie z domu zostało ograniczone do minimum – możemy wyjść na spacer z psem lub zrobić niezbędne zakupy w sklepie lub w aptece. Jedzenie na mieście pozostało tylko wspomnieniem. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż możemy delektować się smakiem ulubionych potraw z wybranej restauracji. Wystarczy skorzystać z mobilnej aplikacji umożliwiającej zamawianie jedzenia na wynos, wybrać odpowiedni lokal, zdecydować się na konkretne produkty i czekać na dostawę. Jedzenie na dowóz oferują niemal wszystkie restauracje i bary szybkiej obsługi. Sprawdźcie, jak szybko i sprawnie zamawiać jedzenie przez internet. Poniżej prezentujemy najlepsze aplikacje, które do tego służą.

Pyszne.pl

GDZIE: Usługa Pyszne.pl funkcjonuje w wielu polskich miastach, m.in.: Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Kielce, Łódź, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Olsztyn. Pełną listę miejscowości znajdziecie na Pyszne.pl.

To jeden z największych i najpopularniejszych serwisów do zamawiania jedzenia online w Polsce. Wystarczy skorzystać ze strony internetowej lub mobilnej aplikacji i wyszukać ulubiony lokal oferujący jedzenie na wynos. Możesz spróbować zarówno dań regionalnych, jak i kuchni świata, dowożonych pod podany adres. Pyszne.pl oferuje 6500+ restauracji proponujących największy wybór jedzenia, płatność gotówką oraz online, a także liczne rabaty i zniżki uzyskane dzięki zbieranym punktom lojalnościowym.

Jak złożyć zamówienie?

Aby złożyć zamówienie należy skorzystać ze strony internetowej Pyszne.pl lub pobrać aplikację mobilną z Google Play lub App Store. Następnie:

Wprowadź adres dostawy lub skorzystaj z funkcji lokalizacji GPS, Wybierz restaurację z listy i dodaj do koszyka danie, na które masz ochotę, Wybierz formę płatności i zapłać za zamówienie online (karta kredytowa, PayU, PayPal) lub gotówką przy odbiorze, W formularzu uzupełnij adres e-mail i dane kontaktowe, na które otrzymasz potwierdzenie złożenia zamówienia, Po zaakceptowaniu regulaminu i polityki prywatności możesz sfinalizować swoje zamówienie klikając na „Zamawiam i płacę”.

Czas dostawy (w zależności od restauracji) wynosi ok. 45-60 minut.

Bezdotykowa dostawa

Pyszne.pl gwarantuje swoim klientom bezpieczną dostawę produktów do domu. Oznacza to, że wszystkie zamówienia opłacone online będą pozostawione przy drzwiach, co pozwoli na uniknięcie bezpośredniego kontaktu z kurierem.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na Pyszne.pl

UberEats

GDZIE: W Polsce UberEats realizuje dostawy w ponad 500 miastach, m.in. w Warszawie, Radomiu, Krakowie, Łodzi, Kielcach, Szczecinie, Lublinie, Poznaniu, Toruniu i Trójmieście. Pełną listę znajdziesz na UberEats.com.pl

Jedzenie z dostawą do domu możesz zamówić za pomocą serwisu UberEats. To platforma popularna na całym świecie i umożliwiająca kupowanie ulubionych potraw z wybranego lokalu bez wychodzenia z domu. Do wyboru masz setki restauracji, oferujących różne typy kuchni. Bez problemu zamówisz także świeże produkty z popularnych kawiarni oraz cukierni. Do tego możemy skorzystać z częstych akcji promocyjnych i rabatów.

Jak złożyć zamówienie?

Z UberEats możesz skorzystać za pomocą strony internetowej lub przez aplikację mobilną na Androida lub iPhone. Następnie należy:

Dokonać rejestracji lub zalogować się na swoje konto Wpisać adres, na który ma być dostarczone zamówienie. Pojawią się restauracje, z których możesz skorzystać Wybrać produkty, które mają zostać do nas dostarczone Przejść do podsumowania, gdzie zobaczysz adres dostawy, szacowany czas dostawy oraz cenę całkowitą zawierającą podatek i opłatę za dostawę Kliknij ZAMÓW, a zamówienie zostanie automatycznie przesłane i opłacone, korzystając z twojego konta Uber lub podpiętej karty płatniczej

W UberEats możesz śledzić dostawę w czasie rzeczywistym za pomocą mapy w aplikacji, a po otrzymaniu zamówienia możesz wystawić konkretną ocenę oraz napisać opinię, która może okazać się przydatna dla innych użytkowników.

Wolt

GDZIE: Obecnie aplikacja obsługuje 6 polskich miast: Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Katowice i Wrocław

Wolt to kolejny serwis, który oferuje możliwość dostaw jedzenia z wybranego lokalu. Ogromny wybór restauracji sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Aby zamówić jedzenie do domu należy wejść na stronę internetową wolt.com lub skorzystać z aplikacji, którą ściągniecie przez Google Play lub App Store. Istnieje możliwość śledzenia dostawy minuta po minucie. Za produkty możesz zapłacić kartą płatniczą, kartą kredytową lub Google Pay.

Jak złożyć zamówienie?

Aby złożyć zamówienie musisz założyć konto na stronie wolt.com lub za pomocą aplikacji mobilnej. Następnie:

Wpisać adres, na który ma dotrzeć zamówione jedzenie, Wybrać lokal oraz dodać do zamówienia interesujące nas dania, Następnie przejść do podsumowania, wybrać sposób płatności i śledzić cały proces zamówienia.

Ceny dostawy uzależnione są odległości:

0-1 500 metrów: 5,99zł

1500-2 000 metrów: 7,99zł

2000-2 500 metrów: 9,99zł

2500- ∞ metrów: 11,99zł

3000-3 500 metrów: 13,99zł

Minimalna wartość zamówienia to 25 zł. Jeżeli twoje zamówienie (bez kosztu dostawy) wyniesie mniej niż 25zł, aplikacja uzupełni brakującą kwotę, pobierając środki z twojego konta lub z Wolt Credits.

Dodatkowo można skorzystać z akcji promocyjnych i kodów rabatowych. Obecnie - do 12 kwietnia 2020 roku – działa oferta na nielimitowane darmowe dostawy z wybranych miejsc. Listę restauracji znajdziecie na stronie wolt.com

Z usług Wolt można korzystać od poniedziałku do niedzieli, w godz. 11:30 - 22:00. Godziny otwarcia poszczególnych restauracji mogą się różnić – możesz sprawdzić to w aplikacji Wolt: Dostawa jedzenia

Glovo

GDZIE: W Polsce aplikacja działa w 95 miastach, m.in.: Warszawa, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Łódź, Płock, Poznań, Lublin, Białystok, Szczecin, Toruń, Wrocław

Pełna lista dostępna jest na stronie glovoapp.com

Glovo to serwis, który umożliwia nie tylko zamawianie jedzenia, ale także innych produktów do twojego domu, których potrzebujemy w danym momencie. Kurier może dostarczyć nam artykuły z wybranego sklepu spożywczego czy lekarstwa z apteki, a także odebrać pranie czy przewieźć ważne dokumenty z punktu A do punktu B. Możemy wybrać jedną z kategorii: „Przekąski i napoje”, „Apteki”, „Supermarket”, „Jedzenie” oraz „Cokolwiek” i „Dostawa Express”.

Jak złożyć zamówienie?

Z Glovo możemy skorzystać, rejestrując się na stronie internetowej firmy glovoapp.com lub za pomocą aplikacji, która dostępna jest w App Store oraz Google Play. Następnie:

W sekcji „Zarządzaj metodami płatności” dodajemy kartę debetową lub kredytową (Visa, MasterCard lub American Express) Wracamy do ekranu głównego i ustawiamy adres dostawy Kolejnym krokiem jest złożenie zamówienia. Możemy wybrać jedną z trzech opcji: Kupić coś. Należy wybrać odpowiednią kategorię i zdecydować się na produkt. Przesłać coś z punktu A do punktu B. Poprosić o dowolną rzecz. Możemy opisać dokładnie czego potrzebujemy, a kurier postara się to dostarczyć. Przechodzimy do podsumowania, wybieramy termin oraz godzinę dostawy czekamy na zamówienie.

Realizację dostawy możemy śledzić na bieżąco w aplikacji Glovo. W ten sposób możemy kontrolować czas zamówienia i drogę, którą pokonuje kurier.

Ceny dostawy są zależą od odległości - gdy zamawiasz „Dostawa Express” lub „Cokolwiek”, aplikacja oblicza odległość od punktu odbioru do punktu dostawy i wskazuje na tej podstawie łączny koszt dostawy.

Gdy zamawiasz „Cokolwiek”, poznasz całkowity koszt usługi, kiedy kurier dokona zakupu produktu.

Więcej szczegółów znajdziesz na: glovoapp.com

Smacznie i Szybko

GDZIE: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów, Gorzów Wielkopolski, Konin, Kalisz, Leszno, Luboń, Zgierz

Jedzenie online możemy zamówić także przez serwis Smacznie i Szybko, który oferuje potrawy z różnych regionów świata, dostępne w wybranych restauracjach. Możemy wybierać spośród dań kuchni libańskiej, polskiej, włoskiej, azjatyckiej. Polecane restauracje, z których najczęściej korzystają klienci to SPHINX, Chłopskie Jadło, WOOK, Fabryka Pizzy, Lepione pieczone czy The Burgers. Każdy z pewnością znajdzie ulubione smaki.

Jak złożyć zamówienie?

Z usług Smacznie i Szybko można skorzystać rejestrując się na stronie smacznieiszybko.pl lub w aplikacji dostępnej na Google Play lub App Store. Po zalogowaniu na konto należy:

Wpisać adres okolicy, z której chcemy zamówić jedzenie Wybrać lokal, w którym chcemy złożyć zamówienie oraz ulubioną potrawę z oferowanego menu W podsumowaniu należy wybrać metodę płatności (przy odbiorze lub online za pomocą PayU), wpisać adres dostawy oraz termin realizacji zamówienia Po akceptacji regulaminu, należy nacisnąć „Zamawiam i płacę online”

Minimalna cena zamówienia różni się w zależności od miasta oraz restauracji. Zazwyczaj jest to ok. 20-30 zł. Podobnie jeśli chodzi o koszty dostawy – decyduje o tym lokalizacja.

Szczegóły znajdziecie na stronie smacznieiszybko.pl

PizzaPortal

Dotychczas popularny był jeszcze serwis PizzaPortal, jednak poszerza swoje usługi i będzie działał pod szyldem Glovo, o którym pisaliśmy nieco wyżej. Oficjalna strona serwisu wciąż funkcjonuje i można składać zamówienia. Szczegóły znajdziecie na pizzaportal.pl