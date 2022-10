Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Jak tanio ogrzać dom?

Nadchodzi ochłodzenie, a gaz i węgiel coraz droższe. Jak w związku z tym niedrogo ogrzać dom lub mieszkanie w bloku?

Spis treści

Braki węgla na rynku i podwyżki cen gazu mogą wywołać duże problemy z ogrzaniem domów i mieszkań. Zima jeszcze się nie zaczęła, a wiele osób już skarży się na chłód w miejscu zamieszkania. Podpowiadamy jak zapobiec takim sytuacjom.

Jak przygotować dom na zimę?

Jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym, w pierwszym rzędzie należy dostosować budynek do niskich temperatur występujących na zewnątrz:

ocieplić ściany oraz dach;

wymienić okna na wysokiej jakości, szczelne oraz wyposażone w potrójne szyby;

pozbyć się wszelkich nieszczelności w budynku;

ograniczyć przepływ zimnego powietrza z zewnątrz przez garaż, piwnicę i drzwi wejściowe.

Już tylko te zmiany mogą ograniczyć nasze zapotrzebowanie na ogrzewanie o 50% lub więcej.

Czym ogrzać dom zimą? Jakie ogrzewacze i piece zastosować?

Przede wszystkim należy zadbać o kilka różnych sposobów ogrzewania domu i nie pozbywać się żadnych, z pozoru niepotrzebnych pieców, kotłów, grzejników, niezależnie jakim paliwem są zasilane. Nigdy nie wiadomo, kiedy mogą nam się przydać.

Zobacz również:

Na przykład obecnie kocioł na węgiel może stać bezczynnie, gdy dostępność tego paliwa jest ograniczona, jednak w przyszłości taka sytuacja może ulec zmianie i okaże się niezbędny. Istnieje wiele kotłów na „paliwo stałe”, czyli węgiel oraz drewno i produkty drewnopochodne. Obecnie także nimi możemy wspomagać swój mały, domowy „miks grzewczy”. „Urządzeniem”, w którym także napalimy drewnem, jest kominek, dlatego warto go w domu wybudować.

Oczywiście urządzenia grzewcze na węgiel i drewno to tylko jeden z wielu ich typów, które powinny funkcjonować w domu. Oto kilka innych sposobów na ogrzewanie domów jednorodzinnych, które zależnie od trendu mogą stać się głównym lub dodatkowym źródłem ciepła w miejscu naszego zamieszkania:

piec gazowy z możliwością zasilania gazem z butli;

kocioł na olej opałowy;

grzejniki elektryczne, w tym promienniki podczerwieni, które w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną mogą stanowić ekonomiczne źródła ciepła;

wodne oraz powietrzne pompy ciepła.

Być może nie będziemy mogli za jednym zamachem zainstalować w naszym budynku kilku systemów grzewczych. Warto jednak umieścić je na liście ważnych inwestycji i stopniowo realizować. Możliwe bowiem, że czasy stabilizacji w wyborze metod domowego ogrzewania należą do przeszłości i długo już będziemy skazani na fluktuacje w tej dziedzinie.

Jak ogrzać mieszkanie w bloku?

Powyższe rady nie mają, niestety, zastosowania do mieszkań w blokach, gdzie jesteśmy niejako skazani na tak zwane centralne ogrzewanie, czyli ciepło dostarczane do wielu budynków z jednego ustalonego źródła, najczęściej ciepłowni lub kotłowni, której paliwa nie możemy zmienić. Nie możemy także indywidualnie zadecydować o ociepleniu całego bloku, ale pocieszające jest to, że większość budynków wielorodzinnych w Polsce ma już wykonane wydajne ocieplenie ścian zewnętrznych.

W bloku możemy zastosować tylko jeden punkt z listy dotyczącej domów jednorodzinnych, mianowicie ten mówiący o wymianie okien. Możemy je wymienić na modele bardzo szczelne, co pomoże utrzymać wyższą temperaturę w mieszkaniu przy niższym koszcie ogrzewania.

Przy długo utrzymujących się niskich temperaturach możemy dogrzać mieszkanie płomieniem kuchenki gazowej. Może nie jest to zbyt efektywny sposób, ale doraźnie może spełnić swoje zadanie – zwłaszcza w połączeniu z ciepłą odzieżą. Nie polecamy za to podnoszenia temperatury lokalu za pomocą elektrycznych grzejników oporowych, czyli między innymi popularnych niegdyś „farelek”. Ta metoda może bardzo negatywnie odbić się na zawartości naszych portfeli.