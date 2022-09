Jak zaoszczędzić na rachunku za prąd? Pięć prostych trików

Wszystko drożeje, również energia elektryczna. W tym tekście podpowiadamy, jak zmniejszyć zużycie prądu w gospodarstwie domowym i tym samym ulżyć naszym portfelom.

Spis treści

Poziom naszych zasobów finansowych zaskakująco często zależy od naszych nawyków. Ta zasada dotyczy zwłaszcza zużywania energii elektrycznej w sposób mało ekonomiczny. Robimy to nieprawidłowo, korzystając z wyposażenia RTV i AGD oraz używamy w domach sprzętu, który jest zbyt energochłonny w stosunku do pełnionych funkcji. Te dwie przyczyny najbardziej zależą od naszych przyzwyczajeń, które należy zmienić zwłaszcza w czasie kryzysu.

Poniżej zebraliśmy kilka sposobów na to, jak przy niewymagającej poświęceń zmianie przyzwyczajeń zmniejszyć domowe zużycie prądu i - być może nawet znacznie - ograniczyć wydatki z domowego budżetu.

Nie korzystasz – wyłącz

Pomieszczenia w domach wypełnione wieloma włączonymi urządzeniami, z których nikt nie korzysta, to bardzo częsty widok. Do grupy tej należą telewizory, komputery, odbiorniki radiowe, drukarki, a nawet żelazka czy lokówki. Wyłączanie ich daje znaczne korzyści w oszczędzaniu prądu i pieniędzy. Warto także pamiętać o odłączaniu od sieci naładowanych smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. W domu zajmowanym przez wieloosobową rodzinę może być ich naprawdę dużo i zużywanie przez nie energii może być dość znaczące.

Po co oświetlać puste przestrzenie? Zgaś światło i oszczędzaj na rachunku za prąd.

Podobnie do pozostałych urządzeń powinniśmy traktować oświetlenie mieszkania, domu czy posesji, czyli wyłączać je, gdy nie jest niezbędne. Zdarza się przecież, że w domu niepotrzebnie palą się lampki, kinkiety, oświetlenie schodów czy podwórka. Warto pilnować wyłączania zbędnych lamp, bo ich świecenie może znacznie podnieść wysokość rachunków za energię elektryczną. Zwłaszcza w sytuacji, gdy używane w nich są energochłonne źródła światła starego typu – a o tym, co należy z nimi zrobić, będzie mowa w następnym akapicie.

Nie będzie ciemniej, a będzie o wiele taniej

Używaj energooszczędnych źródeł światła. Gdy już przyzwyczaimy się do wyłączania nieużywanych urządzeń elektrycznych w tym lamp, należy przystąpić do wymiany w domu wszystkich źródeł światła na energooszczędne. Mogą to być źródła LED, tak zwane świetlówki czy żarówki halogenowe. Na ogół są one droższe od tradycyjnych żarówek, ale ich trwałość, a zwłaszcza energooszczędność jest bezdyskusyjna. Najlepszym wyborem będą źródła światła LED. Mają one niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wykazują się dużą żywotnością. W sprzedaży jest wiele źródeł LED o różnej temperaturze barwowej światła: od najchłodniejszej, zbliżonej do barwy białej, do bardzo ciepłej, żółtawej i przypominającej światło żarówek tradycyjnych.

Herbatka może być tańsza – jak zaoszczędzić na rachunku za prąd używając innego czajnika?

W celu zaoszczędzenia na opłatach za prąd, na pewno lepiej używać czajnika tradycyjnego i podgrzewać wodę na kuchence gazowej, niż korzystać z czajnika elektrycznego. Takie urządzenie zużywa dużą ilość energii elektrycznej, zwłaszcza gdy często gotujemy całą jego zawartość. Przeciętny czajnik elektryczny działa z mocą od 1 do 2 kilowatów, co przy częstym użytkowaniu znacznie podwyższa nasze rachunki. Dlatego, jeżeli już musimy z niego korzystać, starajmy się wlewać do niego tylko tyle wody, ile akurat potrzebujemy. Można też gotować w czajniku ciepłą wodę z kranu, ale tylko w przypadku, gdy jest ona podgrzewana za pomocą tak zwanego wymiennika ciepła. Ma to miejsce w większości miejskich systemów ciepłowniczych, zwłaszcza w blokach mieszkalnych.

Zmywaj i pierz taniej – te dwie czynności zorganizowane lepiej, przyniosą oszczędności

Zmywarka i pralka to jedne z najbardziej energochłonnych domowych urządzeń, dlatego pamiętajmy o używaniu ich z rozwagą. Co to znaczy? Starajmy się nie używać zmywarki do zmywania niewielkiej ilości naczyń, czy pralki do wyprania kilku sztuk garderoby. Zawsze ładujmy je do pełna, co w efekcie może spowodować ograniczenie liczby cykli ich pracy nawet o połowę. Dzięki temu kwota wydana na zużywaną przez nie energię elektryczną także zmaleje o połowę. Sumy wydawane na pranie i zmywanie wcale nie są małe, ponieważ apetyt pralek i zmywarek na energię wynosi około jednej kilowatogodziny na cykl.

Podsumowanie

Jak widać na powyższych przykładach, znaczne ograniczenie wydatków na rachunki za prąd nie jest trudne. Wystarczy tylko postanowienie i kilka dni treningu. Ten czas powinien wystarczyć do wyrobienia sobie nawyku oszczędzania pieniędzy przy okazji korzystania z urządzeń elektrycznych.