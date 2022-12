Jak zaoszczędzić na zakupach spożywczych? Znalazłam na to świetny sposób

Niestety kryzys jest nieunikniony, a rosnące ceny w sklepach stają się rzeczywistością. Choć nie znamy recepty na inflację, wiemy jak możesz zaoszczędzić, a przy tym nie odmawiać sobie ulubionych potraw. Sprawdź, czego potrzebujesz!

Spis treści

Kryzys, inflacja i wszechobecne podwyżki

Szara rzeczywistość dotyka znaczną część Polaków, a oszczędności nie dotyczą już tylko przyjemności i rozrywki, ale również żywności. Jak donoszą ankietowani ekonomiści przez RMF FM, listopad może okazać się miesiącem, który utrzymał inflację na równym poziomie. Brzmi optymistycznie, jednak nadal to...17,9%. Problemy finansowe rosną, a na myśl o cyklicznych zakupach - wielu z nas robi się niedobrze. Niestety musimy mierzyć się z wieloma podwyżkami, które dotyczą niemal każdej strefy życia. Czy możliwe jest znalezienie złotego środka? I tak, i nie. Pozbywanie się wszelkich przyjemności nie uczyni nas bogatszymi, a znacznie smutniejszymi. Jak zatem nie odmawiać sobie ulubionych potraw lub produktów, których przyrządzenie jest na tyle wymagające, że sięgamy po gotowy produkt? Mamy na to radę - nawet jeśli daleko Ci do dobrego kucharza lub nie lubisz gotować!

Źródło: Unsplash/Jason Briscoe

Zrób to sam i zaoszczędź...

Miniona pandemia przysporzyła wielu zmartwień i problemów. Niewątpliwie zmieniła również nasze nawyki, kiedy to wyjście z domu i przebywanie wśród większego grona bliskich usilnie rosło. Zamieniliśmy wizyty w ulubionych pubach, restauracjach i kawiarniach na kuchenne rewolucje w samotności. Nie dziwi więc fakt, że w momencie otwarcia lokali - ochoczo wyskoczyliśmy na miasto. Niestety obecna sytuacja wymaga od nas kolejnych zmian. Jeśli przygotujemy się do nich wystarczająco dobrze, mogą okazać się jednak znacznie bardziej przyjemne niż wcześniej. Domowy budżet nam za to podziękuje - zwłaszcza, jeśli planujesz zaoszczędzić parę groszy na wyczekane wakacje i nie tylko.

Tych sprzętów potrzebujesz

Na samym wstępie skupmy się zatem na podstawowych produktach, które kupujemy na co dzień. Ulubione bułeczki, chrupiący chleb - to coś, co dla wielu jest nieodłączną częścią poranka. Gdy mowa o zdrowych alternatywach dla tradycyjnego bochenka lub pieczywa z dyskontów, koszta w skali miesiąca mogą być naprawdę spore. Oszczędność nie oznacza jednak, że musisz rezygnować ze swoich przyzwyczajeń i zastępować produkty ich odpowiednikami o gorszej jakości. Wystarczy, że wyposażysz się w...sprzęt do pieczenia! Pośród tanich alternatyw udało nam się znaleźć urządzenie SILVERCREST. Sprawdź, co potrafi!

SILVERCREST Automat do pieczenia chleba SBB 850 E1

16 programów i 3 możliwe do wyboru poziomy przyrumienienia

w pełni zautomatyzowane sekwencje programów – mieszanie, ugniatanie, wyrastanie i pieczenie

do chlebów białych i mieszanych, chlebów razowych, słodkich chlebów lub biszkoptów

ze specjalnymi programami np. do pieczenia bezglutenowego, ciasta na makaron lub pizzę, dżemu, jogurtu i HomeMade

programowana masa chleba (1000 / 1250 / 1500 g)

stopień rumienienia ustawiany w 3 poziomach: lekki, średni, ciemny

60-minutowa funkcja podtrzymywania ciepła

80-minutowy program ekspresowy (np. do chleba 1500 g)

15-godzinny timer do opóźnionego pieczenia

sygnał do dodania owoców, orzechów itp.

dźwiękowe i wizualne przypomnienie o konieczności wyjęcia haków do ciasta przed pieczeniem

hak do ciasta i forma do pieczenia z wysokiej jakości powłoką nieprzywierającą firmy ILAG®

zastosowana wysokogatunkowa stal nierdzewna

możliwość zaprogramowania do 8 własnych przepisów

w zestawie broszura z przepisami

Cena: 399 zł

Jeśli często korzystasz z kawiarenek serwujących odżywcze smoothie i soki - również możesz zaoszczędzić. Doskonale wiemy, że to świetna alternatywa w trakcie porannej pracy lub na szybki lunch, jednak przygotowanie napoju może zająć w domowym zaciszu zaledwie kwadrans. Pod warunkiem, że masz pod ręką sprzęt o odpowiedniej mocy. W sieci sklepów Biedronka pojawiło się urządzenie, które pozwoli Ci przygotować nawet zupy, kremy i sosy. Na wynos? Jak najbardziej!

Berlinger Haus Blender kielichowy

szklany kielich o pojemności 1,5 l

funkcje: miksowanie, smoothie, kruszenie lodu

2 prędkości z funkcją pulsacyjną

zabezpieczenie przed przegrzaniem

4 profilowane ostrza ze stali nierdzewnej

miarka do dodawania składników podczas miksowania

Wymiary: 34,5 x 20,5 x 26,5 cm

Waga: 2.5 kg

Moc: 1000 W

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: sieciowe AC 50-60 Hz

Napięcie: 220-240 V

Cena: 299 zł - 239 zł

Uwielbiasz słodkie przekąski, jednak nie posiadasz piekarnika? Jeśli chcesz uraczyć się domowymi wypiekami babeczek, tart i ciasteczek, a równocześnie masz ograniczony budżet - to żadna przeszkoda. W tym miejscu duży ukłon dla naszych rodziców i dziadków, którzy z pewnością doskonale znają tańszą alternatywę. Jest nim prodiż użytkowany od pokoleń. Moc znacznej części modeli dostępnych na rynku sięga nawet 500, a i 650 Watt. Sprzęt będzie więc dobrym rozwiązaniem zarówno dla ciast, jak i zapiekanych warzyw, mięs i nie tylko. Zaoszczędzisz nie tylko na zakupie piekarnika, ale i wizytach w kawiarniach lub cukierniach!

Prumel PPG-92

Moc: 650 W

Sterowanie: Mechaniczne

Pojemność 3,5 l

Wykonanie: Aluminium

Cena: 369,99 zł - 341 zł

Mamy alternatywę również dla fanów ciężkostrawnych dań. Fast food w domu? Tak! I w dodatku zdrowszy, niż w wielu lokalach gastronomicznych w okolicy. Jeśli często ulegasz pokusom w postaci kebaba, frytek i wysokotłuszczowych przekąsek w centrum lub na dowóz, to okazja do zaoszczędzania kilku groszy. W wielu dyskontach pojawiły się również szybkie dania, które wymagają wyłącznie podgrzania lub przysmażenia, jednak ich jakość oraz cena może obciążać domowy budżet. Warto rozważyć więc zakup frytkownicy - beztłuszczowej zwłaszcza. W jej wnętrzu przygotujesz nie tylko frytki - ograniczać może zaledwie kreatywność i chęci. Wiele modeli na rynku posiada wbudowane programy automatyczne, co znacząco ogranicza zaangażowanie w procesie przyrządzania. Wśród nieco mniej zaawansowanych i tanich alternatyw, znalazł się sprzęt od marki Łucznik.

ŁUCZNIK AF2017 Frytkownica

Moc: 1300 W

Rodzaj: Frytkownica niskotłuszczowa

Nienagrzewająca się rączka, nieprzywierająca powłoka, nóżki antypoślizgowe

Zabezpieczenia: Automatyczny wyłącznik przed przegrzaniem

Element grzejny: Wbudowany w obudowę

Chowanie przewodu: Tak

Sterowanie: Mechaniczne

Komunikacja: Lampka kontrolna

Termostat: Płynna regulacja temperatury

Minutnik: Do 30 min.

Pojemność koszyka: 2.6 kg

Cena: 279 zł

Niezależnie od diety, często dajemy skusić się na półgotowe produkty lub te, które zostały przetworzone na tyle, aby ich przygotowanie zajęło zaledwie chwilę. Niestety mogą być nie tylko niezdrowe, ale również dość drogie. Wątpliwości mogą dotyczyć zarówno mięs, jak i przeróżnych kotletów warzywnych - co tak naprawdę znajduje się w środku? Dobrą radą może być zakup urządzenia, które w moment upora się z odpowiednim przygotowaniem składników, takim jak maszynka do mielenia. Świetnie sprawdza się w przypadku mięsa na mielone, ryb, roślin strączkowych i nie tylko. Z jej pomocą możesz pozbyć się blendera lub robota kuchennego, a zamiast gotowej paczki produktu w sklepie - przygotujesz pełnowartościowy posiłek za znacznie mniej.

Bosch MFW3X14B CompactPower Maszynka do mielenia

Wydajność mielenia: 2,5 kg na minutę

Moc: 2000 W

Średnica otworów w sitkach: 2,7 mm, 4 mm, 8 mm

Nasadki: masarska

Pozostałe: 3 sitka, 4 bębny szatkownicy

Cena: 529 zł - 479 zł

Spaghetti, fettuccine, a może lasagne? Włoska kuchnia jest lubiana przez znaczną część Polaków, choć makaron nie zawsze kojarzyć powinien się wyłącznie z tym zakątkiem świata. Najpewniej do tej pory pamiętasz domowy makaron, którym przyrządzaniem zajmowała się twoja mama lub babcia w dzieciństwie. Wówczas, wymagało to naprawdę nie lada wyzwania, jednak jakość i smak - był tego wart. Na ten moment, znaczna część osób decyduje się na gotowy produkt, którego ceny bywają wysokie. Jeśli chcesz choć na moment przenieść się do lat młodości, a równocześnie nie musieć polować na promocje ulubionych wstążek do sosu - rozważ zakup maszynki.

ERNESTO Maszynka do makaronu

z trzema różnymi wałkami

do spaghetti, fettuccine i lasagne

możliwość regulacji grubości ciasta w 7 stopniach od grubego po cieniuteńki

napęd korbką

przykręcany hak do mocowania przy stołach lub blatach

stopki antypoślizgowe do pewnego stania

Materiał: stal szlachetna, aluminium, stal, tworzywo sztuczne

Wymiary: bez korbki i haka: ok. 21 x 20 x 15,5 cm (dł. x szer. x wys.)

Waga: ok. 1,99 kg

Cena: 89,90 zł

Domowe oszczędzanie - czy to się opłaca?

Niewykluczone, że po zapoznaniu się z funkcjonalnością powyższych sprzętów, ale również ich kosztem, zadasz sobie kluczowe pytanie. Czy to ma sens? Czy zakup sprzętu będzie opłacalny, gdy mowa o oszczędnościach? I tak, i nie. Wszystko albowiem zależy od rodzaju urządzenia, na które się zdecydujesz. Jeśli wybierzesz tańszy blender, będzie on równowartością zaledwie kilku bądź kilkunastu smoothie w centrum. Służyć w kuchni będzie jednak znacznie dłużej, tak więc zdecydowanie może przyczyniać się do mniejszych wydatków. W przypadku pozostałych sprzętów sytuacja ma się podobnie. Każdy z nich możesz kupić w wersji budżetowej, jak i sięgnąć po model z najwyższej półki. Pytanie, czego oczekujesz i na ile możesz sobie pozwolić. W perspektywie długoterminowej, jest to krok ku oszczędnościom - zdrowo, tanio i bez spędzania długich godzin w kuchni!