Jak zapisać się na szczepienie na Covid-19 przez internet

Ruszyły zapisy na listę szczepień na Covid-19 dla nauczycieli, służb mundurowych oraz osób powyżej osiemdziesiątego roku życia. W dalszej kolejności będą szczepieni również seniorzy powyżej siedemdziesięciu, a następnie – sześćdziesięciu lat. Po zakończeniu tego procesu, będą jeszcze dwa etapy szczepień, w tym ostatni będzie obejmował powszechne iniekcje wszystkich obywateli, którzy nie byli uwzględnieni w etapach wcześniejszych. Wśród dostępnych opcji zarejestrowania się na liście szczepionkowej znajdziemy osobistą wizytę u lekarza lub w punkcie szczepień, kontakt za pośrednictwem infolinii pod numerem 989 oraz zdalną e-rejestrację.

Biorąc pod uwagę, że szczególnie w pandemicznej rzeczywistości wiele aspektów naszego życia przeniosło się do sieci, prawdopodobnie największą popularnością wśród obeznanych z technologią osób będzie cieszyła się ostatnia opcja. Podpowiadamy jakie są możliwości e-rejestracji i jak się w ten sposób zapisać na szczepienie przeciw SARS-CoV-2 krok po kroku.

Internetowe Konto Pacjenta

Jedynym sposobem na zapisanie się online na szczepienie na koronawirusa jest posiadanie Internetowego Konta Pacjenta i możemy je założyć na rządowej stronie – pacjent.gov.pl. Opcja ta jest całkowicie bezpłatna, a na naszym profilu będą przechowywane oficjalne informacje na temat naszego zdrowia, np. zapis wizyt lekarskich, recepty czy wyniki badań. Aby jednak założyć takie oficjalne Internetowe Konto Pacjenta i móc się do niego zalogować, najpierw musimy spełnić odpowiednie warunki.

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta

Jednym ze sposobów założenia konta jest posiadanie oficjalnego Profilu Zaufanego lub Tymczasowego Profilu Zaufanego. Możemy także skorzystać z opcji tzw. mojeID, którą wśród swoich usług oferują PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A, Inteligo, a także Grupa BPS (Banki Spółdzielcze i Bank BPS). Jeśli takowej nie posiadamy i nie chcemy uaktywniać, ani też nie mamy zamiaru zakładać profilu zaufanego, jest jeszcze jedno wyjście.

Trzecią opcją jest – E-dowód, czyli tzw. Dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest to możliwość uwierzytelnienia naszej tożsamości i zakładanego konta przy bezpośrednim użyci dowodu osobistego. Jak to zrobić? Są na to dwa sposoby: pierwszy z nich to posiadanie podłączonego do komputera czytnika NFC. Jest to specjalny czytnik kart zbliżeniowych, wyposażony w dodatkowe parametry, umożliwiające skanowanie dowodów osobistych. Aby go użyć musimy mieć także zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

Do wykorzystania przy rejestracji dowodu osobistego możemy posłużyć się także smartfonem. Nasz sprzęt musi jednak posiadać wbudowany moduł NFC i zainstalowany program dedykowany tej opcji, w postaci aplikacji eDO App. Jest ona darmowa, dedykowana systemowi Android i nie wymaga rejestracji.

Jeśli nie przemawia do was żadna z powyższych opcji, możecie także skorzystać z innych możliwości rejestracji na liście szczepień, a więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

