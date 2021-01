Jak zapisać starszą osobę na szczepienie na Covid-19

Ruszają zapisy na szczepienie przeciw koronawirusowi w ramach drugiego etapu szczepień. Sprawdź gdzie i jak zapisać seniora.

Choroba Covid-19 jest bardzo niebezpieczna dla niemal wszystkich ludzi. Jednak w grupie najwyższego ryzyka znajdują się przede wszystkim seniorzy, czyli osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia. Oczywiste jest więc, że to właśnie osoby starsze, zaraz po pracownikach sektora medycznego, otrzymają pierwszeństwo w kolejce Narodowego programu szczepień. Niestety, większość osób powyżej pewnego pułapu wiekowego nie ma zbytniego obycia z technologią (choć są pewne wyjątki), a tym samym mają ograniczony dostęp do najważniejszych informacji i niektórych form możliwości zapisu na tak istotne w ich przypadku – szczepienie przeciw SARS-CoV-2. Tu rozpoczyna się rola młodszych roczników, aby pomóc w zapisaniu bliskiej nam osoby starszej na taki zabieg. Podpowiadamy, jak i gdzie to zrobić.

Co należy wiedzieć przed zapisaniem osoby starszej na szczepienie

Przede wszystkim, dobrze znać obowiązujący harmonogram szczepień. Początkowo w tzw. Etapie 1 szczepień (chronologicznie drugim), poza służbami mundurowymi, nauczycielami i pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej, miały być szczepione wszystkie osoby powyżej sześćdziesięciu lat i tak się stanie, ale nie od razu. Ze względu na dużą ilość tzw. osób 60 plus, rząd zdecydował o rozróżnieniu tej ostatniej grupy według daty urodzenia, a kolejność i zapisy wyglądają obecnie tak:

15 stycznia 2021 roku ruszają zapisy na szczepienia osób powyżej 80 lat

ruszają zapisy na szczepienia osób powyżej 80 lat 22 stycznia 2021 roku ruszą zapisy na szczepienia osób powyżej 70 lat

Szczepienia tych grup wiekowych rozpoczną się od 25 stycznia. Termin rozpoczęcia zapisów osób powyżej 60 lat nie został jeszcze ustalony (gdy tak się stanie umieścimy stosowną aktualizację).

Kolejną sprawą, o jakiej dobrze pamiętać przed zapisaniem bliskiego nam seniora, jest sposobność poproszenia o szczepienie w miejscu zamieszkania, bądź w jego bezpośrednim pobliżu. Jest to możliwe dzięki mobilnym punktom szczepień, które będą dostępne od tej fazy oraz mają umożliwić bezpieczne i sprawne szczepienia osób najbardziej schorowanych i mających trudności z poruszaniem się. O tym fakcie należy jednak poinformować bezpośrednio podczas dokonywania zapisu na listę kolejki szczepień (przybliżone miejsce można sprawdzić dzięki kalkulatorowi listy szczepień na Covid-19)

Bez względu na to, czy zapisujemy siebie czy seniora z naszego otoczenia, warto mieć przy sobie odpowiednie dane, w postaci imienia, nazwiska, numeru pesel oraz numeru telefonu komórkowego, na który przyjdzie SMS z potwierdzeniem i datą iniekcji. W trakcie połączenia będzie można wybrać miejsce i przybliżony termin przyjęcia substancji.

W przypadku prośby o przysłanie mobilnego punktu szczepień, prawdopodobnie wymagane będzie także podanie miejsca zamieszkania.

Szczepienia na Covid-19 – jak zapisać siebie lub bliską osobę

Najbardziej prozaicznym sposobem jest osobiste zapisanie się na listę u swojego lekarza lub w najbliższym punkcie szczepień. Rozwiązanie to jednak nastręcza trudności i jest ryzykowne w przypadku seniorów. Dlatego też zaleca się jeden ze zdalnych sposobów.

Pierwsza możliwość to infolinia. Została ona utworzona specjalnie na potrzeby zapisów na szczepienia na SARS-CoV-2 oraz udzielania wszelkich informacji związanych z całym procesem. Jest to też najprostsze z rozwiązań, ponieważ wystarczy po prostu wybrać numer 989 i nawiązać połączenie. Jego wykonanie jest bezpłatne i dostępna jest obsługa w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Zapisu na szczepienie przeciwko koronawirusowi możemy dokonać także za pośrednictwem internetu, dzięki e-rejestracji. Wystarczy wejść na pacjent.gov.pl i zalogować się na osobiste konto, a system zaproponuje nam listę dostępnych terminów do wyboru. Za pomocą dostępnej wyszukiwarki możemy wybrać też inne, dowolne miejsce szczepienia. Podobnie jak w przypadku infolinii, otrzymamy SMS zwrotny ze stosownymi informacjami.

Należy jednak pamiętać, że aby w ten sposób dokonać zapisu na szczepienie, osoba którą chcemy zapisać musi posiadać Profil Zaufany.

Po dokonaniu rejestracji w kolejce do szczepień na Covid-19 i otrzymaniu SMSa potwierdzającego należy już tylko czekać na swój, bądź bliskiej osoby termin. Powinniśmy także otrzymać powtórną wiadomość przypominającą o nim niedługo przed wyznaczonym dniem.

Więcej informacji na temat etapów szczepień, zapisów, przeciwwskazań i samego procesu znajdziecie tutaj.