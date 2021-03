Jak zapisywać pliki na dyskach NTFS na komputerze Mac? [PORADNIK]

Komputery Mac korzystają z autorskiego formatu plików HFS/APFS i mają ograniczoną obsługę standardu plików NTFS wykorzystywanego w komputerach z Windowsem. Sprawdź, jak zainstalować w pełni funkcjonalne sterowniki pozwalające na zapis i odczyt danych na nośnikach sformatowanych w NTFS.

Spis treści

Komputery Mac od początku swojego istnienia posiadają autorski system operacyjny oparty na jądrze UNIX. Gigant z Cupertino wykorzystuje autorskie systemy plików, które nie są kompatybilne z systemem plików stosowanym w komputerach Windows.

iMac i zewnętrzny dysk twardy

Posiadacze sprzętu od Apple korzystają z systemu plików HFS/HFS+ znanego również jako Mac OS Standard i Mac OS Extended. Rozwiązanie to jest stosowane od 1985 roku i korzystają z niego również urządzenia przenośne firmy Apple. Od 2017 roku Apple proponuje również nowszy system plików APFS stworzony specjalnie z myślą o dyskach SSD. Rozwiązanie to zostało już wdrożone w najnowszych wersjach macOS, iOS, tvOS oraz watchOS.

Niestety oba systemy plików są zaprojektowanie inaczej, niż NTFS wykorzystywany w komputerach z Windowsem.

Format NTFS to popularny system plików, który pojawił się w wraz z premierą Windowsa 2000 i jest stosowany do dziś. Korzysta z niego większość pendriveów i dysków zewnętrznych.

Komputery od Apple posiadają preinstalowane sterowniki do obsługi NTFS, ale ich możliwości są ograniczone jedynie do odczytu, co często powoduje mnóstwo problemów.

Domyślne sterowniki NTFS w macOS nie posiadają możliwości zapisu plików

W dzisiejszym materiale pokazujemy, jak wgrać dodatkowe sterowniki, które umożliwiają pełną obsługę formatu plików NTFS na komputerach Mac.

Brak możliwości zapisu w informacjach z Narzędzia dyskowego

Dodatkowe sterowniki kluczem do sukcesu

Aby uzyskać możliwość zapisu na dyskach sformatowanych w NTFS potrzebujemy dodatkowe, płatne oprogramowanie. Na potrzeby dzisiejszego materiału wykorzystujemy sterowniki NTFS for Mac opracowane przez firmę iBoysoft.

NTFS for Mac - dedykowane sterowniki iBoysoft

iBoysoft NTFS for Mac to płatne sterowniki do obsługi systemu plików NTFS w macOS. Całość działa na komputerach z procesorami x86 oraz Apple Silicon i jest kompatybilna z systemami operacyjnymi macOS 10.13 High Sierra oraz nowszymi.

Sterowniki od iBoysoft kosztuje $19,95 rocznie w przypadku subskrypcji odnawialnej lub $49,95 w ramach subskrypcji bezterminowej. Co ważne w obu przypadkach jedną licencje wykorzystamy na trzech komputerach Mac.

Cennik iBoysoft NTFS for Mac

Więcej informacji o sterownikach iBoysoft NTFS for Mac znajdziesz tutaj.

Jak zainstalować sterowniki NTFS na komputerze Mac?

Proces instalacji sterowników NTFS na komputer Mac najlepiej zacząć od zamknięcia wszystkich niezbędnych aplikacji. Warto to zrobić, ponieważ w kolejnych krokach będziemy musili uruchomić nasz komputer ponownie.

Do przeprowadzenia całego procesu potrzebujemy oczywiście instalatora aplikacji ze sterownikami. Oprogramowanie iBoysoft NTFS for Mac możesz pobrać z tego linku. Całość waży niespełna 11 MB.

Po pobraniu instalatora przechodzimy do pobranych i klikamy w plik ntfsformac.dmg.

Po uruchomieniu instalatora klikamy w okienko Installer.pkg.

Instalacja iBoysoft NTFS for Mac

Oprogramowanie przeprowadzi nas przez proces instalacji sterowników NTFS for Mac.

Pod koniec procesu system operacyjny macOS wyświetli komunikat o zablokowaniu rozszerzenia systemowego.

Sterowniki wymagają udzielenia uprawnień

W tym miejscu musimy kliknąć Otwórz preferencje ochrony. System przeniesie nas do zakładki Ochrona i prywatność w Preferencjach systemowych. W tym miejscu klikamy na kłódę i wpisujemy hasło do systemu.

Do ich zmiany konieczne jest hasło

Po odblokowaniu preferencji klikamy w Szczegóły.

W nowo otwartym okienku zaznaczamy Chengdu Aibo Tech Co., Ltd..

Zaznaczamy oprogramowanie od Chengdu

System poprosi nas o ponowne uruchomienie systemu, ale w tym miejscu klikamy Nie teraz i wracamy do instalatora.

Klikamy Nie teraz i wracamy do instalatora

Z jego poziomu wybieramy Uruchom ponownie.

Wybieramy uruchom ponownie i czekamy, aż nasz Mac uruchomi system

Oprogramowanie zaproponuje przeniesienie instalatora do kosza. To dobry pomysł, ponieważ plik ten nie będzie już nam potrzeby.

Instalator nie będzie już potrzebny. Można go przenieść do kosza

Po ponownym uruchomieniu komputera przechodzimy do Finder > Aplikacje lub Launchpad, wyszukujemy iBoysoft NTFS for Mac i uruchamiamy program.

W wyskakującym okienku wybieramy Purchase & Activate lub w przypadku wersji testowej zaznaczamy Free Trial.

Aktywujemy iBoysoft NTFS for Mac lub wybieramy wersję Trial

Oprogramowanie wyświetli krótką instrukcję w formie wideo. Klikamy Start i przechodzimy dalej.

Klikamy start

W kolejnym kroku zaznaczamy Launch at login i klikamy Complete.

Zaznaczamy Launch at login, aby program automatycznie uruchamiał się podczas rozruchu systemu

Na pasku górnym wyświetli się logo oprogramowania. Klikamy je aby wywołać menu kontekstowe.

Na górnym pasku pojawi się ikonka umożliwiająca otwarcie ustawień oprogramowania

Jak widać obecnie do komputera Mac nie podłączono żadnego dysku NTFS.

Po podłączeniu dysku pojawił się nośnik Seagate Backup Plus Drive o pojemności 1 TB.

Po podpięciu widać nasz dysk korzystający z formatu plików NTFS

Klikamy w niego i wybieramy Open.

Wyświetli się powiadomienie systemowe. Oprogramowanie iBoysoft NTFS for Mac potrzebuje uzyskać dostęp do plików. Wybieramy opcję OK.

Po wybraniu dysku musimy zezwolić oprogramowaniu na dostęp do plików

W tym momencie otworzy się #Finder# z podpiętym dyskiem sformatowanym w NTFS. Jak widać w tym momencie możemy już nie tylko odczytywać, ale również zapisywać na nim pliki.

Nasz dysk otworzy się w Finderze. Możemy już nie tylko odczytywać, ale również zapisywać dane

W Narzędziu dyskowym widać, że dysk posiada możliwość zapisywania plików.

W Narzędziu dyskowym widać, że dysk posiada możliwość zapisu

To wszystko, co trzeba zrobić aby zainstalować dodatkowe sterowniki do pełnej obsługi formatu NTFS na komputerach Mac. Każdy kolejny dysk sformatowany w NTFS wyświetlany będzie w Finder z możliwością odczytywania i zapisywania plików.