Jak zaprojektować nowy Galaxy S23 Ultra? Samsung zrobił kopiuj-wklej i zmienił cyferkę. To wystarczy?

Narzekaliśmy na Apple, które w iPhonie 14 nie zmieniło praktycznie nic względem poprzedniej generacji. Wygląda na to, że Samsung też pójdzie tą drogą.

Z niecierpliwością czekamy na premierę nowych flagowców Samsunga. Na szczęście dla nas, nawet na kilka miesięcy przed spodziewanym wejściem na rynek, wiele osób stara się dostarczyć nam informacje zza kulis, dzięki którym możemy dowiedzieć się trochę wcześniej niektórych informacji o nadchodzących smartfonach. Tak też było w przypadku serii Galaxy S23 od Samsunga. Najpierw zobaczyliśmy informacje na temat S23 i S23 Plus, a teraz na światło dzienne wyszły szczegóły wyglądu S23 Ultra.

Najnowszy leak pochodzi od OnLeaks, który zdradził też wcześniej informacje na temat zwykłych S23. Okazuje się, że jakkolwiek podstawowe wersje zmienią się dość znacznie w stosunku do poprzedników, nowy S23 Ultra będzie bliźniaczo podobny do S22 Ultra - można nawet powiedzieć, że będzie praktycznie taki sam. Jest kilka kosmetycznych różnic - trochę mniej wystające aparaty oraz inny kształt przycisku blokady ekranu - ale poza tym, jest to ta sama bryła i ten sam telefon.

Zobacz również:

Dowiedzieliśmy się też kilku rzeczy an temat wymiarów - jednak potwierdzają one tylko wieści o tym, że nie zmieni się praktycznie nic związanego z bryłą telefonu. Spodziewane wymiary S23 Ultra to 163.4 x 78.1 x 8.8 mm, połączone z ekranem QHD+ o przekątnej 6,8". To także praktycznie to samo, co w poprzedniej wersji.

Tak wyglądający nowy model może być źle przyjęty, jeżeli Samsung nie zdecyduje się na większe zmiany, jeśli chodzi o jego specyfikację lub możliwości. Na szczęście wygląda na to, że przynajmniej możliwości fotograficzne i wydajność pójdą w dobrą stronę. Nowy S23 Ultra ma zostać wyposażony w zupełnie nową matrycę opracowaną przez Samsunga, której rozdzielczość osiąga 200 MP. Będzie to też jeden z pierwszych Samsungów, które na całym świecie wyposażone będą w procesory Snapdragon, a nie autorskie Exynosy, co będzie miało wpływ na ich wyższą wydajność.