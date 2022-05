Jak zarabiać na TikToku? Sprawdziliśmy to

Zarabianie na klipach wideo nie jest proste. Istnieje jednak kilka sposobów na zarabianie pieniędzy na TikToku.

Spis treści

Obok Instagrama, Snapchata i tym podobnych platform wideo, TikTok jest obecnie jedną z najczęściej używanych sieci społecznościowych. Zaledwie kilka miesięcy temu TikTok poinformował, że ma ponad 1 miliard aktywnych użytkowników. TikTokerzy o dużym zasięgu nie udostępniają już swoich wideoklipów tylko dla rozrywki, ale czasami generują z nich znaczne dochody. Dobrą wiadomością jest to, że gdy zdobędziesz dużą i lojalną bazę fanów, również możesz na tym zarobić. Ten poradnik pokaże Ci, jak to działa i ile pieniędzy możesz zdobyć dzięki TikTokowi.

Ile można zarobić na TikToku?

Wysokość potencjalnych przychodów na TikToku zależy od tego, czy Twoje treści są wartościowe i jak duży jest Twój zasięg. W przeciwieństwie do Instagrama, algorytm TikToka jest znacznie potężniejszy i może sprawić, że staniesz się sławny w ciągu kilku dni – dzięki dobrym treściom i ukierunkowanym strategiom marketingowym. Aby podać konkretne liczby: według NBC News, TikToker z około 5 milionami obserwujących zarabia od 5000 USD do 8000 USD za sponsorowany post. Jednak w Polsce wielkość dochodów na pewno będzie inna. Należy również pamiętać, że konta międzynarodowe (tj. anglojęzyczne) są zwykle bardziej poszukiwane.

Chociaż sponsoring jest atrakcyjny dla każdego użytkownika TikToka, na początku jest raczej nierealistyczny i przede wszystkim, to kwestia szczęścia. Dlatego przedstawiamy też kilka innych metod generowania przychodu, które możesz kontrolować znacznie lepiej. Masz następujące możliwości zarabiania pieniędzy na TikToku:

transmisje na żywo

marketing afiliacyjny

sprzedaż produktów

sponsoring

Transmisje na żywo – solidne źródło dochodu

Transmisje na żywo nie muszą mieć wielomilionowej widowni, ale oczywiście przychody zwykle rosną wraz z liczbą widzów. TikTokowi twórcy wykorzystują ten rodzaj komunikacji, na przykład, aby odpowiadać na pytania swoich obserwujących lub nagrywać popularne "wyzwania". Obserwatorzy mogą nagradzać twórcę wewnętrzną walutą – cyfrowymi monetami lub upominkami, które następnie może wymienić na prawdziwe pieniądze. W szczegółach rozliczanie tej wirtualnej waluty jest nieco bardziej skomplikowane, ale ostatecznie ważne jest to, że widz może przekazać twórcy maksymalnie około 70 euro za transmisję na żywo.

Chociaż wygląda to bardzo lukratywnie przy dużej publiczności, nie daj się zwieść. W zależności od zasięgu i lojalności influencer otrzymuje od 20 do 80 procent dochodu generowanego z transmisji na żywo. Gwiazda TikToka Salina, która używa nazwy „Salinakilla” i ma ponad dwa miliony obserwujących, ujawniła, że zarabia średnio od 20 do 50 dolarów za jedną transmisję.

Dochód pasywny z marketingu afiliacyjnego

Innym źródłem zarobku na TikToku są dochody z marketingu afiliacyjnego. Za pomocą tej formy marketingu łączysz produkty i otrzymujesz prowizję, jeśli ktoś kupi je za pośrednictwem Twojego linku. Na przykład możesz umieścić link do swojego sprzętu wideo, takiego jak kamery i lampy lub innych produktów, których używasz w swoich treściach. Marketing afiliacyjny liczy się jako dochód pasywny, ponieważ działa stale w tle, bez konieczności aktywnego robienia czegokolwiek (po ustawieniu linków afiliacyjnych).

Trudno jednak podać tutaj dokładne liczby, ponieważ oprócz samych produktów zależy to również od tego, jak zareagują na nie Twoi obserwujący. Jednak może to dać całkiem niezły grosz, jeśli jesteś cierpliwy i odpowiednio promujesz produkty.

Promocja produktów

Innym możliwym źródłem pieniędzy jest sprzedaż własnych produktów, które możesz oferować samodzielnie lub poprzez współpracę z firmami. Bardzo popularnym programem jest Merch by Amazon (MBA), w którym tworzysz koszulki lub inne artykuły i sprzedajesz je za pośrednictwem Amazon.

Oczywiście towar jest dochodowy tylko wtedy, gdy ma wystarczająco dużo nabywców i jest rozpoznawany wśród wielu użytkowników, co czyni przedmiot atrakcyjnym. Jeśli przyjmiesz jako podstawę obliczeń przychody ze sprzedaży t-shirtów przed opodatkowaniem, Twoja marża może wynieść od 5 zł do 20 zł od koszulki. To może wydawać się bardzo mało, ale kiedy zaczniesz sprzedawać kilkadziesiąt sztuk dziennie, przestaniesz na to patrzeć w ten sposób. Zaletą sprzedaży towarów jest to, że nie ma żadnych ograniczeń, ponieważ nie musisz handlować tylko odzieżą.

Sponsoring

Wcześniej czy później TikTokerzy, którzy zbudowali duży zasięg, otrzymają propozycje współpracy od sponsorów. Takie oferty reklamowe są ogromnym impulsem dla Twojego rozwoju i dlatego dla wielu stanowią punkt kulminacyjny w „biznesie TikTok”. TikTok od czasu do czasu prowadzi również własne kampanie, takie jak Hashtag Challenge, w których platforma działa jako sponsor. Co więcej, zawsze masz możliwość bycia aktywnym i zwrócenia się do firm o współpracę.

Dzięki sponsoringowi reklamujesz produkty, które zazwyczaj otrzymujesz bezpłatnie do wypróbowania i zademonstrowania. Sponsoring międzyplatformowy jest szczególnie praktyczny i poszukiwany, ponieważ film reklamowy umieszczasz nie tylko na TikToku, ale także w innych serwisach, na przykład na Instagramie. Dochód, jaki można w rezultacie osiągnąć, jest wysoki, ale zmienny. Od 100 zł do pięciocyfrowych kwot, prawie wszystko jest możliwe - nie ma na to żadnych ogólnych zasad ani stałych podstaw obliczeniowych.

Nawiasem mówiąc, możesz także zarabiać na umowach muzycznych. W przypadku filmów z milionami wyświetleń artyści lub wytwórnie płytowe są skłonne zapłacić duże pieniądze, jeśli do swoich filmów dołączysz określoną piosenkę.

Wniosek: na TikToku można nieźle zarobić

Dzięki samym transmisjom na żywo można uzyskać na TikToku niezły dochód. Jeśli doda się prowizje ze sprzedaży partnerskiej i sponsoring, zarobki mogą szybko się zwielokrotnić. Najważniejszą rzeczą przy zarabianiu pieniędzy na TikToku jest zawsze zasięg. Dlatego upewnij się, że regularnie tworzysz kreatywne filmy, aby utrzymać zaangażowanie obserwujących i rozwijać społeczność. W ten sposób zwracasz uwagę firm, które umożliwiają zawieranie lukratywnych, długoterminowych umów.

Źródło: PCWelt