Jak zarabiać na YouTube? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Zebraliśmy praktyczne porady, na co zwrócić uwagę, jeśli chcemy zacząć karierę w internecie.

Patrząc na sukcesy osób związanych z działalnością na YouTube, często zadajemy sobie pytanie, czy my też moglibyśmy znaleźć się w tym gronie. Wiele tak na prawdę zależy od nas samych, pomysłu, samozaparcia oraz systematyczności. Ścieżka do dużej kariery w internecie może być długa i kręta, ale kto wie, może właśnie Ty znajdziesz się kiedyś w TOP polskiego YouTube.

Czy każdy może zarabiać na YouTube?

Czy każdy może zarabiać na YouTube? Odpowiedź jest prosta. Każdy, wystarczy tylko chcieć. Platforma jest otwarta na wszystkich twórców, którzy chcą prowadzić swoje kanały i generować z nich przychody. Dla Google jest to opłacalne, dlatego, że każdym dolarem zarobionym dzięki reklamom wyświetlanym pod filmami musimy się podzielić.

Oczywiście samo rozpoczęcie zarabiania nie jest procesem prostym i błyskawicznym. Musimy wykazać się wytrwałością, samozaparciem i przede wszystkim mieć pomysł na siebie. W zakamarkach internetu możemy znaleźć tysiące kanałów, których autorzy zapowiadali wielkie rzeczy oraz rewolucję a kończyło się na dwóch-trzech filmach i odłożeniu pomysłu na bok. Kluczem do sukcesu jest wytrwałość oraz żelazna samodycyplina.

Warto głęboko się zastanowić nad tym, jakie treści chcemy publikwoać (fot. Lukas Bieri/Pixabay)

Musimy odpowiedzieć sobie także na kilka ważnych pytań dotyczących treści, jakie chcemy publikować. Poniżej znajdziesz kilka porad dotyczących tego, jakie materiały tworzyć oraz do jakiej grupy docelowej najlepiej kierować swoje filmy, aby jak najwięcej na nich zarobić.

Evergreen Content - co to jest?

Treści określane mianem Evergreen Content to takie, które są ponadczasowe i wykazują bardzo niskie prawdopodobieństwo dezaktualizacji. Takie filmy mogą generować ruch oraz przychody na Twoim kanale przez lata. Treści są aktualne bardzo długi czas i przydatne dla użytkowników mimo jego upływu.

Przykłady treści, które wykazują się długą żywotnością

Rankingi

Porównania

Recenzje

Poradniki

Listy (np. TOP 10)

Planeta Faktów jest idealnym przykładem kanału, który tworzy Evergreen Content (fot. YouTube)

Tworząc treści newsowe lub pod wpływem aktualnych trendów, musimy pamiętać o tym, że wygenerujemy na kanale spory ruch, ale bardzo szybko stopnieje. Utrzymanie stałej widowni tworząc tego typu materiały jest bardzo trudne i udaje się tylko nielicznym, którzy mogą pochwalić się dużym szczęściem.

Do kogo kierować swoje filmy

Wiele osób zastanawia się, do jakiej grupy kierować swoje filmy. Często wydaje nam się, że im większa grupa do której docierają nasze materiały tym lepiej. Dla reklamodawców zdecydowanie bardziej liczy się jakość a nie ilość odbiorców. Konkurencja na YouTube jest ogromna. Aktualnie w Polsce w TOP100 znajdują się 92 kanały mogące pochwalić się minimum 1 milionem subskrybentów. Jak zatem wśród tak licznej grupy znaleźć miejsce dla siebie? Należy celować w nisze. Dodawanie specjalistycznych treści, które są skierowane do mniejszego grona odbiorców może przynieść dużo większe zainteresowanie i przede wszystkim aktywność oglądających.

Kanał Moto Doradca jest skierowany do konkretnego grona odbiorców (fot. YouTube)

Tego typu kanały są poszukiwane przez reklamodawców. Przykładowo, producent mat grzewczych dla gadów chętniej wyda większe pieniądze na reklamę na kanale traktującym o hodowli tych zwierząt. Ma pewność, że osoby oglądające filmy od tego twórcy są grupą docelową, do której on, jako przedsiębiorca chce dotrzeć ze swoim produktem.

Należy jednak pamiętać, żeby znaleźć taki zakres tematyczny, który będzie w stanie przebić się wśród konkurencji. Nieszablonowe myślenie oraz kreatywność są podstawą każdego sukcesu na YouTube.

Jakość materiałów

Jakość filmów jest niezwykle ważna. Nie chodzi tutaj o kupowanie tony drogiego sprzętu. Na początek wystarczy smartfon, proste oświetlenie oraz mikrofon. Najważniejsze jest to, aby dbać o detale. Warto jest przemyśleć otoczenie, w którym chcemy nagrywać. Dużo lepiej ogląda się filmy, kiedy podczas oglądania nasza uwaga skupia się na treści a nie na bałaganie, jaki widzimy za plecami prezentującego. Niezwykle ważny jest także dźwięk. Powinien być czysty, pozbawiony szumów i zniekształceń.

A co z długością materiałów? Najlepiej tworzyć treści w okolicach 10 minut. Są to filmy, na które każdy odbiorca może sobie pozwolić w ciągu dnia. Dodatkowo, dzięki temu czas oglądania naszych treści się wydłuży. YouTube wtedy lepiej wypozycjonuje nasz kanał dla reklamodawców. Więcej na ten temat napiszemy w osobnym tekście, dotyczącym algorytmów YouTube.

