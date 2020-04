Jak zarabiać nie wychodząc z domu - pomysły na dorywczą pracę przez internet

W ostatnim czasie zainteresowanie pracą dorywczą przez internet wzrosło diametralnie – powodem jest koronawirus oraz obostrzenia związane z zagrożeniem epidemicznym. Jak zatem zarabiać nie wychodząc z domu? Gdzie szukać ofert? Postanowiliśmy przedstawić wam kilka propozycji.

Spis treści

Pandemia koronawirusa powoduje szereg zmian, które dotykają każdego z nas. Zamknięte zostały wszystkie placówki dydaktyczno-edukacyjne oraz instytucje kulturalne, nie funkcjonuje także spora część restauracji, knajp czy kawiarni, a wiele małych i średnich przedsiębiorstw zawiesiło swoją działalność. To trudny czas dla pracodawców, jak i osób zatrudnionych na tzw. „śmieciówkach”. Z tego powodu wzrasta zainteresowanie pracą zdalną przez internet, która w obecnej sytuacji stanowi najlepszy – a dla niektórych jedyny - sposób na zarobienie pieniędzy oraz zdobycie dodatkowego doświadczenia bez wychodzenia z domu.

Istnieje wiele ciekawych rozwiązań i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne, aby wykonywana praca była dostosowana do naszych umiejętności oraz doświadczenia. Musimy również pamiętać, że zarabianie bez wychodzenia z domu wiąże się z pewnymi regułami, których warto przestrzegać, aby działać efektywnie i korzystnie dla nas samych. Istotna jest przy tym nie tylko samodyscyplina oraz właściwe zarządzanie własnym czasem, ale także odpowiednia organizacja stanowiska pracy. Oczywiście będzie to zależne od wykonywanych czynności, niemniej jednak, jeśli większość czasu spędzamy przed ekranem monitora, warto wyposażyć się w ergonomiczne biurko oraz wygodny fotel.

Dorywcza praca przez internet to idealne rozwiązanie, aby zarobić dodatkowe pieniądze bez wychodzenia z domu oraz rozwijać swoje doświadczenie i umiejętności. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych pomysłów, a także sposoby na znalezienie odpowiednich ofert.

1. Copywriting/SEO

Jeśli pisanie prostych artykułów i krótkich tekstów reklamowych nie sprawia ci problemu, możesz spróbować swoich sił w copywritingu. Zakres obowiązków na tym stanowisku może być naprawdę szeroki, choć głównym zadaniem copywritera jest pisanie. W dobie content marketingu istnieje spore zapotrzebowanie na różnego rodzaju teksty. Od krótkich sloganów reklamowych, opisów produktów, wpisów na blogach i portalach internetowych, po tworzenie skryptów oraz scenariuszy do reklam. Możemy do tego zaliczyć również pisanie tekstów na potrzeby pozycjonowania, czyli pod tzw. SEO. Tego typu zlecenia najczęściej oferowane są przez wydawnictwa oraz agencje reklamowe. Możliwości jest wiele, a wszystko zależy od waszych umiejętności. Jeśli brakuje wam doświadczenia, warto zacząć od prostych zleceń, bez dużych wymagań względem jakości.

Tego typu oferty można znaleźć na takich serwisach jak np.:

OLX

Gumtree.pl

Pracuj.pl

LinkedIn

useme.eu

Freelancer.pl

outwork.pl

oferia.pl

Dobrym rozwiązaniem jest zapisanie się do tematycznych grup na Facebooku, np.: Praca w mediach/reklamie , Copywriter Content Marketing PL, Content Marketing PL, Copywriter poszukiwany - zlecenia dla copy

2. Korekta tekstów

Wśród zleceń pracy zdalnej można znaleźć wiele ofert dla redaktorów oraz korektorów. Niemal każda branża, nie tylko wydawnicza, potrzebuje kogoś, kto przeczyta napisany tekst i wykona odpowiednie poprawki zanim zostanie on opublikowany. Korektor musi zadbać przede wszystkim o to, aby tekst, który trafi do czytelnika, nie zawierał błędów językowych – ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych, fleksyjnych itp. Praca redaktora jest bardziej złożona i polega – w największym skrócie – na sprawdzeniu kompozycji tekstu i logiki całego wywodu. Idealnie jeśli skończyliście takie kierunki jak filologia polska czy dziennikarstwo. Zawsze można napisać do różnych wydawnictw czy portali internetowych z pytaniem, czy nie potrzebują zewnętrznego wsparcia. Poza tym, tego typu oferty można znaleźć na takich serwisach jak:

OLX

Gumtree

pracuj.pl

oferia.pl

Freelancer.pl

pl.jooble.org

Podobnie jak w przypadku copywritingu można poszukać grup na facebooku, my proponujemy: „Redaktorzy, korektorzy, edytorzy – łączcie się!”

3. Tłumaczenia

Jeśli biegle posługujecie się przynajmniej jednym językiem obcym, to znalezienie zdalnej pracy przez internet nie powinno być problemem. Zleceń dla tłumaczy jest naprawdę sporo – można szukać ofert od osób prywatnych lub zacząć współpracę z większymi korporacjami. Im więcej języków znasz, tym większa szansa na znalezienie ciekawej propozycji. Zarobki w pracy tłumacza zależą w dużej mierze od rodzaju zlecenia, liczby stron czy wykonywanej specjalności.

Oferty tego typu można znaleźć na serwisach:

useme.eu

globtra.com

turbotlumaczenia.pl

proz.com

pl.indeed.com

4. Obsługa mediów społecznościowych

Obecnie jest duże zapotrzebowanie na prowadzenie profili różnych marek w mediach społecznościowych. Szczególnie jeśli chodzi o mniejsze firmy, których nie stać na zatrudnienie profesjonalnej agencji. Zadaniem takiej osoby jest odpowiednie zarządzanie danym kanałem – prowadzenie wpisów, umieszczanie zdjęć oraz postów i dbanie o ogólny wizerunek danej strony. W tym przypadku niezbędna jest znajomość najpopularniejszych serwisów internetowych, m.in.: Facebooka, Instagrama, Twittera, Snapchata, YouTube’a czy LinkedIn. Wcześniej warto zapoznać się z zasadami działania poszczególnych portali oraz sposobami ich zarządzania.

Ofert możecie szukać na:

5. Programowanie i tworzenie stron internetowych

W dzisiejszych czasach, prowadząc firmę, niezbędne jest prowadzenie strony internetowej. Stąd rośnie zapotrzebowanie na usługi związane z programowaniem, czyli – w dużym skrócie – tworzeniem, projektowaniem, testowaniem i naprawianiem systemów informatycznych. Tutaj liczą się przede wszystkim wasze umiejętności oraz doświadczenie, które możecie zdobywać samodzielnie, uczęszczając na różnego rodzaju kursy czy szkolenia.

Propozycje pracy zdalnej dla programistów znajdziecie na takich serwisach jak:

6. Tworzenie grafik i ilustracji

Dla osób, które chcą wykorzystać swoją kreatywność, dobrym rozwiązaniem może okazać się praca jako grafik lub ilustrator. Właściwie w każdej branży potrzebna jest osoba, która wykona logo firmy czy zajmie się oprawą graficzną strony internetowej. Wizualne treści są niezwykle istotne i to na nich w głównej mierze opiera się cały marketing w sieci. Jako ilustrator możecie szukać ofert w agencjach reklamowych oraz wydawnictwach. Jeśli chcielibyście rozpocząć pracę na tego typu stanowiskach, niezbędna może okazać się znajomość programów: Adobe Photoshop, Illustrator czy InDesign.

Ogłoszenia pracy zdalnej jako grafik czy ilustrator znajdziecie m.in. na:

pl.indeed.com

careerjet.pl

adzuna.pl

gowork.pl

pracujwkulturze.nck.pl

7. Montaż filmów i animacji

Jeśli znasz się na montażu prostych filmów czy animacji, również możesz zacząć szukać pracy zdalnej. Zlecenia tego typu ogłaszane są zazwyczaj przez prywatne osoby czy różnego rodzaju agencje. Wśród ofert może pojawić się oferta polegająca na zmontowaniu krótkiej sekwencji z danego wydarzenia czy ogłoszenie o stałej współpracy jako montażysta filmów/programów na YouTube’a czy do telewizji. Oczywiście wiele zależy od twoich umiejętności. W tym przypadku niezbędna jest znajomość podstawowych programów do edycji filmów, np.: Adobe Premiere Pro, Lightworks czy Shotcut. Przydatne mogą okazać się bezpłatne kursy dostępne w internecie.

Oferty tego typu pracy znajdziecie na stronach:

pracuj.pl

pl.jooble.org

oferia.pl

freelancer.pl

pracujwkulturze.nck.pl

Przydatna może okazać się także grupa facebookowa: Montaż- porady/pomoc/zlecenia

8. Prowadzenie korepetycji online

Dobrze znasz języki obce? Jesteś mistrzem matematyki? Twoją pasją jest rozwiązywanie zadań z chemii lub fizyki? A może studiowałeś polonistykę? Jeśli jakaś dziedzina nauki jest ci bliska możesz spróbować swoich sił jako korepetytor – szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy edukacja odbywa się zdalnie. Oczywiście potrzebne jest do tego odpowiednie podejście i przygotowanie. Lekcje online mogą odbywać się przez różnego rodzaju komunikatory internetowe, np. Skype czy Messenger. Sam możesz zareklamować swoje usługi na portalach do tego przeznaczonych:

e-korepetycje.net

buki.org.pl

korepetycje24.com

lingroom.pl

preply.com

czy na grupie facebookowej: Korepetycje, szkoły, nauka, kursy – Ogłoszenia

9. Zdalne pomiary ruchu drogowego

Dla osób, które szukają dodatkowego zajęcia, a przy okazji chcą zarobić bez wychodzenia z domu, polecamy pomiary ruchu drogowego. Praca polega głównie na liczeniu aut poruszających się po wyznaczonej drodze i zapisywaniu danych w odpowiednim programie. Zebrane informacje są niezbędne do realizacji planów budowy nowych dróg oraz ich zarządzania czy utrzymania. Oferty zlecane są głównie przez firmy związane z administracją drogową. Obecnie coraz więcej firm proponuje pomiary zdalne, które polegają na oglądaniu nagrań z kamer umieszczonych na drogach i zapisywaniu danych w wyznaczony sposób. To dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują dodatkowej gotówki i mogą spędzić trochę czasu przed monitorem. Nie jest wymagane do tego żadne doświadczenie – wystarczy chęć oraz odpowiednie zaangażowanie. Na dłuższą metę, taka praca może okazać się monotonna i nużąca, ale jest to dobra alternatywa dla osób, które są np. w trakcie szukania nowej pracy.

Zlecenia tego typu mogą pojawiać się na:

10. Wypełnianie ankiet

Podobnym rozwiązaniem jest zarabianie na wypełnianiu ankiet. To sposób na zdobycie dodatkowych pieniędzy bez wychodzenia z domu. Od ciebie zależy ile czasu na to chcesz poświęcić i jaką kwotę chcesz zarobić. Poza tym, ankiety możesz wypełniać w trakcie oglądania serialu czy słuchania audiobooka. Nie jest wymagne do tego żadne doświadczenie. Aby rozpocząć tego typu pracę wystarczy zarejestrować się na różnego rodzaju portalach, dzięki którym otrzymasz ankiety lub badania do wypełnienia. Należy pamiętać, aby korzystać ze sprawdzonych i zaufanych stron. Dużą popularnością cieszą się takie stron jak:

Moneyo.pl

Toluna

i-Say

Opinie.pl

To tylko część sposobów na zarabianie pieniędzy bez wychodzenia z domu. Praca dorywcza przez internet powinna być związana z waszymi zainteresowaniami oraz umiejętnościami. Zanim podejmiecie się jakiegoś zlecenia należy wziąć pod uwagę czy na pewno jesteście w stanie spełnić oczekiwania zleceniodawcy i czy macie wystarczająco dużo czasu, aby się temu poświęcić. Poza tym, istotne jest dokładne przejrzenie danej oferty i uzgodnienie odpowiednich warunków przed jej wykonaniem.

#Zostańwdomu

#Zarabiajprzezinternet