Jak zarobić na telefonie nie wychodząc z domu? Nie musisz robić praktycznie nic

Sposobów na łatwy zarobek na telefonie jest wiele, ale ten może być najmniej wymagający z nich wszystkich. Trzeba jednak trochę poczekać.

Jest wiele sposobom na zarabianie z domu za pomocą naszego smartfona. Wiele osób proponuje robienie płatnych ankiet czy też testowanie aplikacji. Jednakże często są to zajęcia, które nie dają nam dużego poczucia bezpieczeństwa i nie pozwalają na zbyt wielkie zarobki. Jest jednak jeden sposób na zarobienie na smartfonie, który może zdecydowanie pogrubić nasz portfel - jeśli mamy na to trochę czasu.

iPhone to już od jakiegoś czasu nie tylko telefon czy symbol statusu, ale wręcz symbol technologicznej zmiany w naszym życiu, dzięki której teraz w kieszeniach praktycznie każdego z nas znajdziemy smartfona. Ze względu na to pierwsza generacja tych telefonów cieszy się ogromnym uznaniem entuzjastów technologii i kolekcjonerów, którzy często szukają egzemplarzy w jak najlepszym stanie, aby dodać je do swojej kolekcji.

Oczywiście tylko jeden wariant takiego telefonu może zagwarantować, że będzie on w nienagannej kondycji - fabrycznie zapakowany oryginał. Jednak jako że iPhone 1 wyszedł na rynek już 16 lat temu, w 2007 roku, takich perełek na rynku nie znajdziemy wiele. Jeśli jednak już taki egzemplarz trafi do sprzedaży, zarobki mogą być wręcz niebotyczne.

Tak też stało się w niedzielny wieczór w USA, kiedy to na portalu aukcyjnym LCG Auctions zakończyła się licytacja oryginalnie zapakowanego iPhone'a 1. Telefon ten został kupiony w 2007 roku w konfiguracji z 8 GB pamięci wewnętrznej i kosztował wtedy 599 dolarów.

Jednak po latach jego wartość dla kolekcjonerów zdecydowanie wzrosła. Aukcja nierozpakowanego telefonu rozpoczęła się od 2500 dolarów, jednak bardzo szybko wzrastała i w końcu, po emocjonującej bitwie 27 kupujących, telefon został sprzedany za niebotyczne 63356 dolarów - ponad 100 razy więcej, niż jego oryginalna cena. Co ciekawe, za tę kwotę w tej chwili można będzie kupić prawie 80 sztuk podstawowej wersji iPhone'a 14.

To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich latach. Kilka miesięcy wcześniej oryginalnie zapakowany iPod 1 został sprzedany z 25000 dolarów, podczas gdy kilka innych iPhone'ów 1 na portalach aukcyjnych można było kupić za 35414 dolarów czy też 39340 dolarów. Jednak wczorajsza sprzedaż jest zdecydowanie najwyższą kwotą w historii zapłaconą za iPhone'a 1. Trzeba pamiętać, że te kwoty będą tylko rosły, gdyż oryginalnie zapakowanych egzemplarzy z roku na rok ubywa, a przez to ich wartość rośnie.

Jeśli wiec szukacie sposobu na zarobek tylko za to, że coś leży u Was na półce - może to być świetny sposób. Jedynym minusem takiego biznesplanu będzie niestety to, że oczekiwanie na zwrot inwestycji może potrwać dobre kilka lub nawet kilkadziesiąt lat.