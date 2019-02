Jak zarządzać subskrypcjami na iOS i macOS?

W tym artykule dowiesz się jak w łatwy sposób zarządzać i anulować subskrypcje na iPhone oraz Mac.

Źródło: Apple

Niektóre z aplikacji oraz usług oferowanych w sklepie App Store oferują dostęp do treści na podstawie subskrypcji. Subskrypcje te odnawiają się automatycznie lub do momentu ich anulowania. W tym artykule dowiesz się jak zarządzać subskrypcjami z poziomu iPhone'a oraz Mac'a. Subskrypcje w Polskim App Store odnawiają się automatycznie w przypadku Apple Music a także niektórych aplikacji takich jak: HBO NOW, Spotify, Hulu, Pandora.

Jak zarządzać subskrypcjami z poziomu iOS?

Co zrobić, aby zarządzać subskrypcjami na iOS?

Na swoim urządzeniu z zainstalowanym systemem iOS (iPhone, iPad, iPod) uruchom ustawienia .

. Kliknij w górnej części w swoje imię i nazwisko .

. Przejdź do sekcji iTunes Store i App Store .

. Przejdź do sekcji Subskrypcje .

. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zarządzać.

Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji.

Możliwa jest zmiana planu na wyższy lub niższy bądź całkowite anulowanie subskrypcji. W przypadku anulowania wyświetlona zostanie data, do której subskrypcja będzie aktywna.

Jak zarządzać subskrypcjami na komputerze Mac oraz PC?

Otwórz iTunes. W przypadku komputera z Windows możliwe, że będziesz musiał go zainstalować - link do pobrania.

Z paska menu u góry ekranu lub góry okna iTunes wybierz opcje Konto oraz Pokaż moje konto.

Źródło: Apple

Zaloguj się za pomocą Apple ID i kliknij Pokaż konto.

Przejdź do sekcji Ustawienia. Kliknij Zarządzaj z prawej strony Subskrypcji. Uwaga okno to pojawi się tylko, gdy aktywna będzie co najmniej jedna subskrypcja.

Źródło: Apple

Można także anulować subskrypcje bezpośrednio w sklepie App Store na komputerze Mac