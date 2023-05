Jak zgarnąć ekstra promocje na AGD? Samsung przygotował atrakcyjne opcje

Myślisz o wymianie starego AGD? Szukasz nowych urządzeń do swojego domu? Warto zajrzeć na stronę Samsunga i skorzystać ze zniżek na wybrane sprzęty AGD. Zobacz, na jakie rabaty można liczyć.

Decydując się na zakup nowego AGD do domu, warto przyjrzeć się promocjom oferowanym przez producentów czy sklepy. Można zyskać atrakcyjne zniżki przy zakupie wybranych produktów i zaoszczędzić nieco pieniędzy. Tym razem specjalną ofertę przygotował Samsung. Sprawdziłam, na jakie rabaty można liczyć w najbliższym czasie.

Piąty produkt za 1 zł

Przy zakupie kilku produktów, każdy kolejny kupisz w niższej cenie.

Drugi produkt 30% taniej .

. Trzeci produkt 55% taniej .

. Czwarty produkt 80% taniej .

. Piąty produkt za 1 zł.

Aby skorzystać ze zniżki, należy użyć kodu rabatowego MULTI, dzięki któremu zostanie naliczony odpowiedni rabat na najtańszy produkt. Sprawdź, które urządzenia AGD możesz kupić w promocyjnej cenie - przejdź do sklepu. Akcja trwa do 17 maja.

Zwrot pieniędzy

Kolejna szansa na zaoszczędzenie, to zwrot pieniędzy. Decydując się na zakup wybranej pralki pralki i suszarki oraz odkurzaczy możesz zyskać:

Do 1500 zł zwrotu przy zakupie pralki oraz suszarki lub do 750 zł za zakup pralki lub suszarki;

Do 500 zł zwrotu przy zakupie wybranego odkurzacza bezprzewodowyego Bespoke Jet™ lub Jet™;

5x więcej punktów Samsung Rewards do wykorzystania na następne zakupy.

Wszelkie szczegóły dotyczące zwrotu i zbierania punktów, znajdziesz pod tym linkiem.

Drugi produkt 50% taniej

Jeśli myślisz o nowych urządzeniach do zabudowy, jak np. piekarnik, płyta grzewcza, mikrofalówka czy lodówka, to koniecznie skorzystaj z kodu rabatowego DUET-50, dzięki któremu zyskać 50% zniżki na drugi, tańszy produkt. Akcja trwa do 24 maja.

Tutaj sprawdzisz, które urządzenia biorą udział w akcji promocyjnej.

