Jak zgarnąć ekstra promocje na AGD i nie tylko? Samsung przygotował atrakcyjne opcje

Decydując się na zakup nowego AGD i RTV do domu, warto przyjrzeć się promocjom oferowanym przez producentów czy sklepy. Można zyskać atrakcyjne zniżki przy zakupie wybranych produktów i zaoszczędzić nieco pieniędzy. Tym razem specjalną ofertę przygotował Samsung. Sprawdziłam, na jakie rabaty można liczyć w najbliższym czasie.

UWAGA! Tylko dziś do końca dnia każde zakupy na samsung.pl są premiowane zwrotem w 13% ich wartości, w punktach Rewards, do wykorzystania na kolejne zakupy. Aby zyskać zwrot należy przystąpić do programu Samsung Rewards, by zbierać punkty. Zaletą jest to, że można je wykorzystać przez 2 lata i łączą się one ze wszystkimi promocjami.

Piąty produkt za 1 zł

Przy zakupie kilku produktów, każdy kolejny kupisz w niższej cenie.

Drugi produkt 30% taniej .

. Trzeci produkt 55% taniej .

. Czwarty produkt 80% taniej .

. Piąty produkt za 1 zł.

Aby skorzystać ze zniżki, należy użyć kodu rabatowego MULTI, dzięki któremu zostanie naliczony odpowiedni rabat na najtańszy produkt. Sprawdź, które urządzenia AGD możesz kupić w promocyjnej cenie - przejdź do sklepu. Akcja trwa do 17 maja.

Zwrot pieniędzy

Kolejna szansa na zaoszczędzenie, to zwrot pieniędzy. Decydując się na zakup wybranej pralki pralki i suszarki oraz odkurzaczy możesz zyskać:

Do 1500 zł zwrotu przy zakupie pralki oraz suszarki lub do 750 zł za zakup pralki lub suszarki;

Do 500 zł zwrotu przy zakupie wybranego odkurzacza bezprzewodowyego Bespoke Jet™ lub Jet™;

5x więcej punktów Samsung Rewards do wykorzystania na następne zakupy.

Wszelkie szczegóły dotyczące zwrotu i zbierania punktów, znajdziesz pod tym linkiem.

Możesz też zyskać zwrot pieniędzy przy zakupie soundbarów:

600 zł przy zakupie modeli Ultra Slim HW-S800B/EN i Ultra Slim HW-S801B/EN

przy zakupie modeli Ultra Slim HW-S800B/EN i Ultra Slim HW-S801B/EN 900 zł przy zakupie modeli HW-Q990B i HW-Q990C

Kup wybrany soundbar Samsung między 29.05. a 02.07.2023 r. w wybranym sklepie na terenie Polski, a następnie:

Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.

Na jakie urządzenia AGD warto zwrócić uwagę?

Samsung Bespoke Jet complete VS20A95843W/GE

Moc wejściowa: 580 W

Maksymalny czas pracy: 60 minut

Czas ładowania: 3,5 godziny

Podświetlenie LED: nie

Liczba baterii w wyposażeniu: 1

Wymienna bateria: tak

Liczba trybów pracy: 4

Pojemność pojemnika: 0,5 litra

Typ filtra: antyalergiczny

Regulacja mocy ssania: tak

Waga: 2,7 kg

Wyposażenie: 2 elektroszczotki, elastyczna szczotka, mini turboszczotka, ssawka szczelinowa, szczotka do kurzu, akumulator, podstawka na akcesoria, stacja czyszcząca

Odkurzacz Samsung Jet 90 complete extra VS20R9076T7/GE

Moc wejściowa: 550 W

Maksymalny czas pracy: 120 minut

Czas pracy z funkcją Turbo: 12 minut

Czas ładowania: 3,5 godziny

Podświetlenie LED: nie

Odkurzacz ręczny : tak

Liczba baterii w wyposażeniu: 2

Liczba trybów pracy: 3

Pojemność pojemnika: 0,8 litra

Typ filtra: antyalergiczny

Waga: 2,8 kg

Wyposażenie: 2 elektroszczotki, elastyczna końcówka, mini elektroszczotka, ssawka szczelinowa, szczotka do kurzu, 2 x akumulator, filtr, moduł na akcesoria, rura teleskopowa, stacja dokująca

Robot sprzątający VR30T85513W, Jet Bot +

Moc silnika: 60 W

Pojemność pojemnika na kurz: 0,3 l

Wymiary urządzenia (SxWxG): 350 x 99,8 x 350 mm

Pojemność pojemnika na kurz: 0,3 l

Czas pracy: 90 min

Czas ładowania akumulatora: 240 min

Wysokość: 9,98 cm

Poziom hałasu: 76

Czujniki: antykolizyjne, LiDAR - wykrywanie światła i odległości, Przeszkód

Funkcje: automatyczne opróżnianie pojemnika, automatyczny powrót do bazy i ładowanie, programator pracy, wirtualna ściana, Wi-Fi

