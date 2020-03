Pokażemy jak zmienić domyślą kartę graficzną w systemie Windows zarówno dla konkretnej aplikacji, jak i całego systemu.

Większość komputerów ma możliwość generowania grafiki poprzez zintegrowane układy graficzne. Są one zazwyczaj umieszczone w centralnej jednostce obliczeniowej (CPU), która jest pewnego rodzaju mózgiem komputera. Jednakże, po zakupie dedykowanej karty graficznej, byłoby lepiej gdyby obliczenia graficzne były wykonywane właśnie na niej. W przypadku komputera stacjonarnego, nie powinien to być problem, gdyż po podłączeniu nowo zakupionego układu, komputer powinien sam zacząć z niej korzystać. Jeśli mamy do czynienia z laptopem, powinien on w teorii przełączać się między zintegrowanym układem, a dedykowanym, w zależności od tego jak bardzo wymagające jest aktualnie wykonywane działanie.

Poniżej pokażemy, w jaki sposób ustawić dedykowaną kartę graficzną, jako główną jednostkę wykonującą obliczenia graficzne.

Jak zmienić domyślną kartę graficzną

Krok Pierwszy

Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Panel Sterowania NVIDIA. To samo możemy uzyskać klikając prawym przyciskiem myszy na logo NVIDII na pasku zadań i wybierając tak samo nazwaną opcję.

Krok Drugi

Wybierz Zarządzanie ustawieniami 3D znajdujące się w Ustawieniach 3D.

Krok Trzeci

Jeśli chcemy zmienić kartę graficzną, wykorzystywaną w danej aplikacji, to można ten punkt pominąć. Jeżeli jednak chcemy korzystać z wybranego układu graficznego we wszystkich aplikacjach, to możemy tego dokonać w w domyślnej zakładce Ustawienia globalne. Wystarczy wtedy w polu wyboru Preferowany procesor graficzny wybierać interesującą nas opcję, czyli Procesor NVIDIA o dużej wydajności lub Zintegrowana karta graficzna. W przypadku, gdy nastąpi potrzeba powrotu do domyślnych ustawień, to wystarczy wybrać Wybór automatyczny.

Krok Czwarty

Jeśli jednak potrzebujemy zmienić układ graficzny wykorzystywany w konkretnej aplikacji, można tego dokonać w zakładce Ustawienia programu. Wybieramy tam interesujący nas program w punkcie Wybierz program do dostosowania, a następnie układ graficzny w polu wyboru w punkcie Wybierz preferowany procesor graficzny dla tego programu. W tym samym miejscu możemy się dowiedzieć z jakiej karty graficznej domyślnie korzysta dany program.

Uwaga: W przypadku kart graficznych ATI/AMD proces ten jest inny. Aby osiągnąć maksymalną wydajność układu graficznego w laptopie, możne być wymagane podłączenie zasilania, oraz zmiana trybu zasilania na Najwyższa wydajność. W celu zwiększenia wydajności karty graficznej można spróbować również przejść do ustawień grafiki, a następnie do ustawień 3D i przesunąć suwak w stronę wyższej wydajności.