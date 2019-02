Jak zmienić hasło na Instagram?

Zabezpiecz swoje konto Instagram przez regularną aktualizację hasła. W tym artykule pokazujemy Ci jak to zrobić, a także jak uruchomić dwustopniową weryfikację.

Włamania na konta internetowe i szeroko pojęte naruszenia zasad bezpieczeństwa są w sieci na porządku dziennym. Aby uniknąć nieprzyjemności z nimi związanych warto jest regularnie zmieniać hasła do swoich usług sieciowych.

Źródło: Techadvisor

Do czego służy Instagram?

Instagram jest popularnym serwisem społecznościowym należącym do Facebook'a , w którym ludzie udostępniają fotografie. W czerwcu 2018 roku liczba użytkowników Instagrama przekroczyła miliard. W Polsce serwisu używa około 6 mln użytkowników. Instagram jest także głównym celem hakerów, którzy przejmują konta użytkowników serwisu. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i poświęcić kilka minut na weryfikacje zabezpieczeń oraz zmianę hasła. W tym artykule zaprezentujemy, jak to zrobić.

Jak zmienić hasło konta Instagram?

Otwórz aplikację Instagram . Dotknij sylwetki człowieka , aby przejść do swojego profilu (w przypadku użytkowników mobilnych ikona znajduje się w prawym dolnym rogu na pasku przycisków; w przypadku webowej wersji aplikacji w prawym górnym rogu).

. Dotknij , aby przejść do swojego profilu (w przypadku użytkowników mobilnych ikona znajduje się w prawym dolnym rogu na pasku przycisków; w przypadku webowej wersji aplikacji w prawym górnym rogu). Dotknij trzech linii w prawym górnym rogu i wybierz ustawienia (na urządzeniu mobilnym) lub kliknij " Edytuj profil " na komputerze.

w prawym górnym rogu i wybierz ustawienia (na urządzeniu mobilnym) lub kliknij " " na komputerze. Dotknij opcji " Prywatność i bezpieczeństwo ", gdzie zobaczysz sekcję " Zabezpieczenia ". Wybierz opcję Hasło . W przypadku użytkowników webowej wersji po kliknięciu w postać człowieka wybierz opcję " Zmień hasło "

", gdzie zobaczysz sekcję " ". Wybierz opcję . W przypadku użytkowników webowej wersji po kliknięciu w postać człowieka wybierz opcję " " Wprowadź aktualne hasło oraz dwukrotnie wpisz nowe hasło . Instagram zaleca, aby składało się ono z co najmniej 6 cyfr, liter oraz kombinacji znaków specjalnych (!@$ itd.) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

. Instagram zaleca, aby składało się ono z co najmniej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Potwierdź zmianę hasła i zakończ proces. W przypadku wylogowania z usługi zaloguj się ponownie używając przed chwilą ustawionego hasła.

Co zrobić jeżeli zapomniałeś hasła?

Jeżeli powodem, dla którego chcesz zmienić hasło na Instagramie jest to, że zapomniałeś aktualnego hasła nie musisz się martwić. Istnieje łatwy sposób na jego zresetowanie. Otwórz aplikację. Na ekranie logowanie powinieneś zobaczyć opcję "Nie pamiętasz hasła?. Wybierz ją i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło. Sposób ten działa zarówno w aplikacji jak i w wersji webowej.

Jak zwiększyć zabezpieczenia konta Instagram?

Instagram umożliwia zabezpieczenie konta za pomocą dwuskładnikowego uwierzytelniania. Uruchomienie tej opcji powoduje, że za każdym razem, gdy logujesz się na swoje konto z nowego nieznanego urządzenia Instagram wyślę wiadomość tekstową na twój numer telefonu zawierającą kod wymagany do zalogowania. Działanie to uniemożliwia dostanie się hakerowi do twojego konta chyba, że posiada również Twój telefon.

Jak uruchomić uwierzytelnianie dwuskładnikowe?

Abu uruchomić uwierzytelnianie dwuskładnikowe przejdź do sekcji Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Uwierzytelnianie dwuskładnikowe i kliknij rozpocznij. Postępuj dalej według wskazówek.