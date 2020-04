Jak zmienić tło w Zoom, Microsoft Teams i Skype - wideokonferencje w warunkach domowych

Praca w warunkach domowych wymaga odpowiedniego przygotowania. Aby zachować profesjonalizm podczas biznesowych wideokonferencji powinniśmy zadbać o odpowiedni wygląd naszego otoczenia. Pokazujemy, jak można ukryć tło w poszczególnych programach.

Spis treści

Obecna sytuacja spowodowała, że wiele osób przeniosło swoją pracę z biura do domu. Od teraz spotkania biznesowe czy rozmowy ze współpracownikami często prowadzone są za pomocą wideokonferencji. Mimo domowych warunków powinniśmy zadbać o to, aby zachować profesjonalizm i wypaść jak najlepiej podczas rozmowy. Unikajmy niespodziewanych sytuacji, które mogą pojawić się za naszymi plecami. Pamiętajmy, że nawet zamknięci w domowym gabinecie jesteśmy narażeni na niekontrolowane pojawienie się „bohatera drugiego planu”. Dlatego powinniśmy odpowiednio przygotować się do wideorozmowy i przestrzegać kilku zasad.

Przede wszystkim zadbajmy o obraz oraz dźwięk podczas konferencji na żywo. Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie odpowiedniego tła, które zneutralizuje obraz otoczenia widniejącego za nami. Warto pamiętać, aby kolor oraz faktura wybranego podkładu były stosowne dla danej okoliczności oraz by nie rozpraszały współrozmówców. Większość dostępnych aplikacji do wideokonferencji posiada możliwość rozmycia tła lub uruchomienia specjalnych efektów. Takie rozwiązania pozwalają ukryć wszystko co znajduje się za naszymi plecami. Poniżej przedstawiamy, jak włączyć taką w funkcje w wybranych programach –Microsoft Teams, Zoom, Skype i ChromaCam.

Oprócz obrazu zadbajmy również o jakość dźwięku. Unikajmy korzystania z mikrofonu wbudowanego w laptopie – powoduje rozproszenie brzmienia i wyłapuje niepożądane dźwięki z otoczenia. Najlepiej skorzystać ze słuchawek z wbudowanym mikrofonem. Polecamy nasz ranking - Jakie słuchawki do pracy zdalnej.

Microsoft Teams

Microsoft Teams to komunikator, który ułatwia i usprawnia pracę zespołową dzięki dostępnym zestawom narzędzi oraz usług. Oprogramowanie pozwala zorganizować wideokonferencje oraz spotkania online, a także komunikować się za pomocą czatu. Oprócz tego, usługa łączy się z innymi produktami Microsoftu, np. z pakietem Office, co znacznie ułatwia prace zespołową. Przepływ informacji podczas grupowego czatu możemy porządkować, dzieląc rozmowy na tematy i poszczególne grupy. W obecnej sytuacji Teams bardzo często wykorzystywany jest do prowadzenia zdalnych rozmów biznesowych. W realiach pracy home office warto odpowiednio się do tego przygotować.

Przede wszystkim zadbajmy o tło rozpościerające się za naszymi plecami. Za pomocą specjalnych funkcji możemy zakryć obraz za nami. W ten sposób inni użytkownicy nie będą widzieli wnętrza, w którym przebywamy. W komunikatorze Microsoft Teams istnieje funkcja rozmycia tła w czasie trwania wideokonferencji, a zapowiedziana jest także nowa opcja, polegająca na personalizacji tła.

Jak rozmyć tło w Microsoft Teams?

Z Microsoft Teams możemy korzystać na komputerze, na urządzeniu mobilnym (telefon czy tablet) lub poprzez przeglądarkę internetową. Ustawienie rozmycia tła jest możliwe zarówno przed dołączeniem do rozmowy, jak i w jej trakcie. Przed uruchomieniem rozmowy możesz wybrać czy kamera i mikrofon mają być włączone czy wyłączone oraz czy tło ma być rozmazane.

Ustawienia dźwięku i wideo znajdują się w dolnej części ekranu. Wystarczy przesunąć suwak na wybraną opcję.

Aby uruchomić rozmycie tła podczas trwania rozmowy, należy kliknąć „Więcej opcji” i wybrać „Rozmycie tła”

Zoom

Zoom to jedna z najpopularniejszych aplikacji do wideorozmów. Obecnie bardzo często wykorzystywana jest to pracy oraz nauki zdalnej. Idealnie sprawdza się podczas spotkań online oraz webinarów. Program dostępny jest w kilku różnych wersjach. Możemy pobrać wersję desktopową lub korzystać z aplikacji na telefonie lub tablecie. Więcej na ten temat możecie przeczytać w artykule: Jak zmienić smartfona w kamerkę do wideokonferencji Zoom?

Jak zmienić tło w Zoom?

Zoom wyposażony jest wiele ciekawych narzędzi, które umożliwiają sprawne i profesjonalne prowadzenie wideokonferencji. Jednym z nich jest możliwość usunięcia tła podczas spotkania online lub zastąpienia go innym obrazem. W tym przypadku potrzebny jest green screen, który umożliwi nałożenie innego tła.

Aby to uruchomić należy wejść w „Ustawienia”, następnie przejść do zakładki „Virtual Background” i wybrać jeden z dostępnych obrazów lub dodać własny z komputera. Należy także zaznaczyć opcję „Mam zielony ekran”. Poniżej znajdziecie dokładną instrukcję:

Skype

Skype to kolejny komunikator internetowy, który umożliwia wygodne prowadzenie wideorozmów. Program możemy uruchomić na telefonie czy tablecie lub korzystać z wersji na komputer. Można również wybrać usługę Skype Meet Now, z której możemy korzystać bez konieczności instalacji aplikacji i rejestracji. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ

Jak rozmyć tło w Skype?

Skype jako program do prowadzenia wideokonferencji również posiada możliwość zmiany tła, które rozpościera się za naszymi plecami. Funkcja rozmycia tła jest dostępna dla systemów Windows, Mac oraz Skype dla Windowsa 10 (wersja 14).

Aby rozpocząć połączenie z rozmytym tłem, należy najechać na przycisk wideo button i wybrać opcję „Rozmywanie tła”. Jeśli chcemy zmienić obraz podczas trwającego połączenia, możemy umieścić wskaźnik myszki na przycisku wideo - po czym pokaże się opcja rozmycia tła - lub przejść do głównego menu i wybrać tę opcję.

Istnieje także możliwość włączenia rozmycia tła dla wszystkich rozmów. Aby uruchomić tę funkcję należy kliknąć swój obrazek profilu, wybrać „Ustawienia", następnie pozycję „Dźwięk i wideo” i ustawić „Rozmazuj moje tło podczas wszystkich rozmów".

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na skype.com.

ChromaCam

Inną opcją, którą warto wykorzystać podczas prowadzenia rozmów wideo, jest ChromaCam. To aplikacja dla systemu Windows, która może współpracować ze zwykłą kamerą internetową i pozwala zmienić tło w wybranych programach (m.in. Skype, Zoom, Webex, Google Hangouts). Możliwe jest usunięcie tła, rozmycie go, dodanie efektów lub uruchomienie slajdów prezentacji PowerPoint jako tła. Program obecnie jest dostępny w dwóch wariantach. W wersji bezpłatnej Lite, w której możliwe jest tworzenie wirtualnego zielonego ekranu, rozmycie tła lub korzystanie ze standardowego obrazu. Więcej opcji znajduje się w płatnej wersji Pro - możemy wstawiać niestandardowe obrazy w tle oraz uruchomić slajdy PowerPoint i pozbyć się znaku wodnego.

Aplikacje możecie pobrać tutaj: www.chromacam.me

