Jak zmienić wygląd pada DualSense do PS5? Podpowiadamy

Już teraz możecie zmienić wygląd i kolor waszego kontrolera do PS5. Jesteście ciekawi jak?

Sony wciąż nie zaoferowało graczom żadnego alternatywnego wyglądu czy to konsoli PS5, czy kontrolerów DualSense. Każdy gracz lubi jednak personalizować swój gamingowy sprzęt i właśnie z myślą o takich użytkownikach firma Decor Evolve przygotowała kolorowe nakładki do pada DualSense, które pozwolą wam, przynajmniej częściowo, zmienić kolor urządzenia.

Decor Evolve oferuje nam do wyboru aż 10 wariantów kolorystycznych, w tym czerwony, fioletowy, niebieski, złoty czy srebrny. Za personalizację naszego DualSense nie będziemy musieli zapłacić zbyt wiele, producent wycenił swój sprzęt na niespełna 10 dolarów (~ 40 zł). Co istotne, istnieje możliwość wysyłki również do Polski. W tym wypadku będziecie się musieli liczyć z dodatkową opłatą w wysokości niespełna 3 dolarów (~ 12 zł) i czasem oczekiwania, który może wynieść od dwóch do trzech tygodni.

Ze względu na to, iż przednia część kontrolera DualSense łatwo się zatrzaskuje i zdejmuje bez użycia narzędzi, to teoretycznie każdy powinien bez trudu poradzić sobie z instalacją nowych nakładek. Warto jednak podkreślić, że produkty firmy Decor Evolve nie są licencjonowane.

Jak prezentuje się DualSense w nowych kolorach możecie zobaczyć poniżej.

Na podobne oficjalne produkty przyjdzie nam pewnie jeszcze trochę poczekać. Sony ma obecnie większe problemy na głowie, jak choćby ogromny problem z dostępnością konsol PS5 na większości rynków.

