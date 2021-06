Jak znaleźć najbliższy punkt szczepień na Covid-19 i czy można go wybrać [Aktualizacja 22.06.2021]

Punkty szczepień będą otwarte w całej Polsce, jak jednak znaleźć najbliższy naszemu miejscu zamieszkania i czy możemy wybrać, gdzie się zaszczepimy? Sprawdźcie.

Spis treści

Tego, jak ważne było stworzenie skutecznej szczepionki na Covid-19 i dlaczego same szczepienia są istotne nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Wszak wystarczy sprawdzić statystyki, które wyraźnie pokazują, jak straszne żniwo zbiera na świecie rozprzestrzenianie koronawirusa. Milionom ludzi udało się przejść zakażenie bezobjawowo, jednak nie wiadomo jakie będzie ono miało skutki dla naszego organizmu w dalszej perspektywie czasu. Wiele osób przetrwało też samo zakażenie, choć łączyło się to często z tragicznymi przejściami zdrowotnymi, związanymi nawet z pobytem w ciężkim stanie w placówce szpitalnej. Niestety, około dwa miliony ludzi na całym świecie przypłaciło zakażenie SARS-CoV-2 życiem. Aby zahamować pandemię i móc bezpiecznie patrzeć w przyszłość (nawet po przejściu zakażenia przeciwciała utrzymują się zaledwie kilka miesięcy, co oznacza, że możemy ponownie zachorować), niezbędne jest więc poddanie się iniekcji jedną z substancji chroniących organizm przed zakażeniem koronawirusem. Obecnie w Polsce zatwierdzone są dwie – firm Pfizer/BioNTech i Moderna, na zatwierdzenie jednak czeka już trzeci specyfik od AstraZeneca/Oxford.

W Polsce rozpoczęły się już zapisy na drugi (chronologicznie) etap szczepień, obejmujący służby mundurowe, nauczycieli, pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia (więcej na temat etapów szczepień znajdziecie tutaj). Punkty szczepień zostały utworzone w całym kraju, zarówno stacjonarne, jak i punkty mobilne, skierowane do mieszkańców DPS-ów oraz starszych osób zmagających się z ciężkimi przypadłościami i mających problemy z poruszaniem się. Możliwe, że w ostatnim, powszechnym etapie szczepień lista zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych punktów szczepień zostanie dodatkowo powiększona oraz zaktualizowana. Gdzie jednak znajdziemy listę dostępnych i najbliższy nam punkt szczepień na koronawirusa? Czy możemy sami wybrać, gdzie otrzymamy szczepionkę? Odpowiadamy poniżej.

Lista i mapa punktów szczepień na koronawirusa

Na rządowej stronie, znajdziemy bieżącą i stale aktualizowaną mapę punktów szczepień na Covid-19. Po jej otworzeniu ukaże nam się lista województw pol lewej stronie oraz mapa Polski po prawej stronie. Możemy wybrać nasze województwo z listy, bądź kliknąć bezpośrednio na wybrany obszar na mapie. W górnej części mamy też miejsca, w których możemy od razu wprowadzić nazwę miejscowości i kod pocztowy.

W ostatnim przypadku, zatwierdzenie danych zaowocuje pojawieniem się przybliżonej mapy okolicy (z prawej strony) i listy okolicznych punktów szczepień (z lewej), a także dodatkowymi tabelkami z możliwością wpisania województwa, powiatu i gminy. Oczywiście, podobnie jak na wcześniejszym etapie, możemy od razu nakierować kursor na mapkę lub punkt na liście i zatwierdzić wybór.

Po znalezieniu najdogodniejszego dla nas punktu szczepień przeciwko SARS-Cov-2, wystarczy na niego kliknąć. W tym momencie zostajemy przekierowani na stronę, zawierającą dokładne dane na temat punktu szczepień, takie jak m.in. nazwa, dokładny adres czy numer telefonu jednostki. Znajdziemy tam także bardziej szczegółowe instrukcje na temat procesu zapisów.

Czy możemy wybrać miejsce szczepienia?

Tak, to gdzie zostaniemy zaszczepieni zależy w głównej mierze od nas samych. Możemy zarejestrować się więc u naszego lekarza lub dzwoniąc bezpośrednio do wybranej przez nas placówki. W przypadku zapisu za pośrednictwem internetu na stronie pacjent.gov.pl (musimy jednak w tym celu posiadać Profil Zaufany), wybieramy interesującą nas placówkę z zaproponowanej listy bądź wpisujemy odpowiedni adres w wyszukiwaniu. Gdy natomiast dzwonimy na infolinię 989, podczas rozmowy z konsultantem podajemy po prostu odpowiedni dla nas punkt, a nasz rozmówca zaproponuje nam dogodne terminy szczepień w nim wykonywanych.

Jeśli posiadacie w rodzinie osobę starszą, której chcecie pomóc zapisać się na szczepienie na Covid-19 w trwającym właśnie etapie – odpowiednie informacje znajdziecie tutaj. Pamiętajmy też, że od tego ile osób się zaszczepi zależy nie tylko bezpieczeństwo nasze własne, ale także naszych bliskich, przyjaciół i całego społeczeństwa.

Aktualizacja [12.04.2021r.]

Aktualna mapa i nowe zasady rejestracji

Od momentu uruchomienia zapisów na szczepienia, przybyło wiele nowych punktów szczepień, więc i ich mapa oraz lista adresów wymagała aktualizacji (bieżącą wersję znajdziecie tutaj).

Rozszerzone zostały także sposoby na rejestrację na szczepienie oraz opracowano nowy harmonogram szczepień, który znacznie ułatwi orientację w tym, kto i kiedy otrzyma możliwość zapisania się na iniekcję preparatem przeciw Covid-19 (dokładne informacje na ten temat znajdziecie tutaj). Jeśli nadal znajdujecie się w dużym gronie oczekujących na własną dawkę substancji, to interesującym rozwiązaniem może być choćby kalkulator listy szczepień dostępny za darmo i bez potrzeby rejestracji czy wpisywania newralgicznych danych osobowych.

Aktualizacja [26.04.2021r]

GitHub - pomoc w wyborze punktu i producenta

Coraz więcej jest w Polsce osób zaszczepionych przeciw wirusowi SARS-CoV-2, jednak duże grono ludzi nadal oczekuje na swoją kolej. Niestety, ciągle zmieniające się przepisy nie ułatwiają rozeznania w tym kto, gdzie i kiedy może przyjąć szczepionkę.

Teraz jednak pojawiła się kolejna prywatna inicjatywa, ułatwiająca nie tylko rozeznanie w bieżącym etapie szczepień, ale też w łatwym dostosowaniu terminu i miejsca iniekcji do naszych indywidualnych wymagań. Co więcej, program dostępny na platformie GitHub pośrednio umożliwia wybór producenta szczepionki jaką otrzymamy, a to zdecydowanie coś, co ucieszy wiele osób.

Program nazywa się po prostu Szczepienia przeciw Covid-19. Jest on łatwy i intuicyjny w obsłudze, a do tego aktualizowany na bieżąco oraz dostępny całkowicie za darmo. Więcej na ten temat i szczegóły projektu znajdziecie tutaj.

Aktualizacja [12.05.2021r]

Bieżące dane - gov

Na rządowej stronie gov.pl udostępniono właśnie aktualne wiadomości dotyczące programu szczepień w Polsce. Wśród licznych, dostępnych informacji, znajdziemy tam bieżące dane o m.in. ogólnej ilości zaszczepionych osób, dziennej liczbie szczepień, zutylizowanych dawkach, czy zarejestrowanej ilości niepożądanych skutków ubocznych przyjęcia szczepionek.

Zamieszczono tam także dwie mapy Polski. Jedna przedstawia obecną, dzienną ilość szczepień wykonywanych na terenie danego województwa. Druga natomiast, kolorystycznie obrazuje dostępność terminów szczepień z podziałem na poszczególne obszary samorządowe. Dzięki temu, możemy sprawdzić ilość wolnych terminów szczepień w naszej okolicy i to zarówno w ujęciu 7 dniowym, jak i trzydziestodniowym, co może znacznie ułatwić rozeznanie osobom, które dopiero planują zarejestrować się na iniekcję przeciw Covid-19.

Aktualizacja [22.06.2021r]

Google pomaga znaleźć najbliższy punkt szczepień

Z ciekawą inicjatywą możemy się dziś zetknąć w wyszukiwarce Google. Po kliknięciu na Google Doodle, czyli specjalnie stworzoną na dany okres grafikę, wyszukiwarka automatycznie wpisze w pole tekstowe frazę "punkt szczepień COVID-19 blisko mnie". Po zatwierdzeniu otrzymamy listę najbliższych punktów oraz najistotniejsze tematy z tą kwestią powiązane. Chcecie skorzystać z tej opcji? Wystarczy kliknąć tutaj.