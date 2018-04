Jak zostać programistą webowym. Bootcampy programistyczne - przegląd

Bootcampy programistyczne, szkoły i kursy programowania, przygotowujące do pracy na stanowisku programisty aplikacji webowych, zyskują na popularności. W naszym przeglądzie sprawdzamy ofertę, warunki i ceny kursów. Wskazujemy, gdzie warto uczyć się kodowania.

Rosnące znaczenie i atrakcyjność zawodów związanych z IT sprawia że coraz więcej osób chce się uczyć programowania. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest kurs kodowania. O ile programistą może zostać każdy, kto ma pewne predyspozycje (analityczny umysł, umiejętność logicznego myślenia), aby zostać koderem w drodze kursu zawodowego, trzeba mieć jeszcze silną motywację do nauki lub zmiany zawodu. Idea i nazwa bootcampów wywodzi się bowiem z intensywnych treningów amerykańskiej armii, których celem jest nabycie przez rekrutów umiejętności niezbędnych do podjęcia działań na polu walki. Słowo bootcamp, czyli obóz dla rekrutów, doskonale opisuje to, z czym można spotkać się na kursach programowania. Intensywne szkolenie trwa kilka lub kilkanaście tygodni, w trakcie których na kursanta czeka mnóstwo materiałów i projektów do opracowania, a praca w zespołach z udziałem trenera ma motywować do osiągania postawionych celów.

Bootcampy ani szkoły programowania nie zastąpią studiów, bo nie taka jest ich rola. Na kursach cała uwaga skupia się na zdobywaniu przez uczestników praktycznych umiejętności. Interdyscyplinarny charakter studiów daje solidne podstawy z zakresu analizy matematycznej, algebry, statystyki czy logiki, tak przydatne w tym zawodzie. Na bootcampie, zamiast na naukę algorytmów i teorii języków programowania, stawia się na intensywną naukę praktycznych umiejętności, aby przygotować uczestników do podjęcia pierwszej pracy na stanowisku młodszego programisty.

Przekrój kursantów podejmujących naukę programowania na bootcampach jest bardzo szeroki. W gronie tym znajdują się maturzyści i studenci, choć największą grupę ludzi stanowią młode osoby w wieku 25-35 lat, które mają już pewne doświadczenia zawodowe i chciałyby zmienić swoją ścieżkę kariery z uwagi na bardziej satysfakcjonującą pracę, łatwość znalezienia tej pracy, czy w końcu motywujące wynagrodzenie.

Jak zostać programistą. Stacjonarnie i online

Przede wszystkim należy rozróżnić określenia: bootcamp, kurs i szkoła. Ukończenie szkoły programowania zajmuje 1-2 lata podczas gdy przeciętny bootcamp trwa 6-8 tygodni w trybie dziennym i 12-16 tygodni w trybie wieczorowym lub weekendowym.

Oferta szkoleń programistycznych jest bardzo obszerna i obejmuje kursy stacjonarne prowadzone w trybie dziennym, wieczorowym lub weekendowym oraz kursy przez internet przy wsparciu mentora. Najszerszą ofertę intensywnych szkoleń mają Coders Lab, który organizuje kursy w 9 największych miastach w Polsce oraz Software Development Academy (SDA) obecny w 13 lokalizacjach, w tym w mniejszych ośrodkach takich jak Białystok, Toruń i Szczecin. Obie firmy różni podejście do kształcenia. Coders Lab stawia na naukę w trybie dziennym. Oferta SDA zdominowana jest zaś przez kursy wieczorowe i weekendowe pozwalające łączyć studia lub pracę z nauką programowania.

Oferta Coders Lab obejmuje kilkanaście bootcampów, których celem jest nauka zawodu programisty pod kątem wybranego języka/technologii programowania. Przed zapisaniem na kurs warto dokładnie rozważyć, którą ścieżkę rozwoju wybrać.

Kodołamacz.pl organizuje kursy w trybie dziennym (odbywają się one również w wakacje) oraz w weekendowym. W rezultacie ten sam zakres materiału kursanci przyswajają odpowiednio w 7 lub 16 tygodni.

Oferta bootcampów obejmuje również szybkie kursy pozwalające w kilka dni opanować pewną technologię, bibliotekę, czy narzędzie programistyczne. Code Me stawia na krótkie, kilkudziesięciogodzinne praktyczne warsztaty z trenerem, połączone z pracą w domu oraz 12-godzinnym hackathonem, którego celem podsumowanie zdobytej wiedzy i integracja w grupie.

Z kolei w Codecool można poczuć się jak na studiach. Nauka trwa tutaj 12 miesięcy, po których odbywa się 6-miesięczny płatny staż w firmie IT. Zajęcia prowadzone są w trybie dziennym w cyklach tygodniowych (tydzień praktyki w szkole od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 i tydzień samodzielnej nauki w domu). W trakcie kursu przewidziane są 2 przerwy semestralne. To najbardziej wymagająca forma kształcenia, która wymaga pełnego zaangażowania, ale też daje największe szansę osiągnięcia sukcesu.

W Codeskills nauka trwa 2 lata, ale zajęcia odbywają się w weekendy, w Warszawie. 480-godzinny program szkolenia, połączony z 160-godzinnymi płatnymi praktykami, stawia przede wszystkim na naukę języka Java (back-end). Ukończenie kursu w trybie zaocznym zajmuje więcej czasu, ale w ten sposób można spróbować pogodzić naukę ze studiami albo pracą.

Oprócz kursów stacjonarnych prowadzone są także szkolenia online. Taka forma nauki ma sporo zalet: kursant nie musi ruszać się z domu, a godziny nauki może elastycznie dopasować do własnych oczekiwań. Z drugiej strony panują podzielone opinie na temat jej efektywności w porównaniu ze szkoleniem prowadzonym w siedzibie bootcampu. Nauka na odległość pozwala godzić obowiązki studenta, pracownika a nawet rodzica, ale wymaga dużej samodyscypliny. W szkoleniu przyszłych programistów na odległość specjalizuje się z m.in. Kodilla. Tutaj kursanci nie są pozostawiani sami sobie. Indywidualny mentor, z którym kursant kontaktuje się za pomocą wideorozmów, robi w zasadzie to samo, co nauczyciel pracujący z grupą, a więc nadzoruje postępy nauki, wyznacza i sprawdza zadania oraz na bieżąco pomaga rozwiązywać pojawiające się problemy.