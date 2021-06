Jak zrobić router z telefonu z Androidem i iOS [PORADNIK]

Potrzebujesz skorzystać z internetu na laptopie lub tablecie, a nie masz dostępu do Wi-Fi? Sprawdź, jak wykorzystać smartfona z Androidem lub iOS w celu stworzenia routera (hotspota) Wi-Fi.

Wszystkie telefony komórkowe pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych Android oraz iOS od lat posiadają możliwość stworzenia hotspotu osobistego. Rozwiązanie to pozwala udostępniać internet na inne urządzenia z wykorzystaniem łączności Wi-Fi, Bluetooth lub przewodowej. Warto podkreślić, że korzystamy wtedy z wbudowanej w smartfon karty SIM i połączenia komórkowego w standardzie 3G, 4G LTE lub 5G.

Zamiana smartfona w router Wi-Fi Źródło: PCWorld.com

Funkcja routera (hotspotu osobistego) jest wbudowana w ustawienia systemowe smartfonów. Do jej działania nie potrzebujemy aplikacji firm trzecich. Elementami niezbędnymi do pracy jest smartfon oraz karta SIM z aktywnym planem taryfowym, który pozwala na korzystanie z internetu z wykorzystanem sieci komórkowej. Niezbędny jest również zasięg - bez niego nie będziemy mogli skorzystać z internetu nawet na naszym urządzeniu mobilnym.

Na rynku znajdziemy mnóstwo urządzeń mobilnych, które nie posiadają wbudowanego modemu sieci bezprzewodowej. Najlepszym przykładem będą tutaj nowoczesne laptopy lub tablety. Posiadają one lekką konstrukcję oraz wytrzymałą baterię. Elementy te zachęcają do pracy w trasie lub na zewnątrz. Niestety mało który laptop lub tablet ma wbudowany modem sieci komórkowej, który pozwala na skorzystanie z internetu w dowolnym miejscu. Nawet, gdy zdecydujemy się na odpowiedni model i dopłacimy do modemu sieci komórkowej, to potrzebujemy dodatkowej karty SIM, którą będziemy mogli umieścić w odpowiednim slocie. Jak widać rozwiązanie to ma sporo wad.

Na szczęście smartfony pozwalają na stworzenie hotspotu osobistego. Funkcja ta zamienia nasze urządzenie mobilne w pełnoprawny router przenośny z wbudowaną baterią.

Funkcja zmiany smartfona w router często nazywana jest przez producentów jako tethering, router mobilny, hotspot osobisty lub po prostu udostępnianie internetu.

W dzisiejszym materiale pokazujemy jak skonfigurować hotspot osobisty na smartfonach z iOS oraz Androidem.

Jak zamienić smartfon z iOS w router?

Zaczynamy od iPhone'a. W smartfonach od Apple sotoswna funkcja nazywa się Hotspot osobisty i znajdziemy ją w Ustawieniach.

Wystarczy, że przejdziemy do Ustawień, a na górze zobaczymy zieloną ikonkę łączącą dwa urządzenia z podpisem Hotspot osobisty.

W zakładce możemy zmienić Hasło Wi-Fi i uruchomić opcję Dopuszczaj innych. Pozwala ona na podłączenie do iPhone'a innych urządzeń. Domyślnie iPhone jest widoczny dla wszystkich sprzętów Apple połączonych z wykorzystaniem jednego identyfikatora Apple ID.

Nazwą sieci Wi-Fi w smartfonach iPhone zawsze jest nazwa urządzenia. Można ją zmienić w Ustawienia > Ogólne > To urządzenie... > Nazwa.

iPhone zamieniony w hotspot osobisty

Funkcję hotspotu osobistego możemy również wywołać z Centrum sterownia. W tym celu należy otworzyć Centrum Sterowania (w iPhone z Face ID przeciągnij palcem od prawego górnego ekranu, w modelach z Touch ID pociągnij od dolnej krawędzi) i przytrzymać kwadrat z ustawieniami sieci. W kolejnym kroku możemy wybrać Hotspot osobisty, aby go uruchomić.

Jak zamienić smartfon z Androidem w router?

W przypadku smartfonów z Androidem sposób konfiguracji routera jest bardzo podobny. Niezależnie od urządzenia musimy uruchomić Ustawienia. Warto skorzystać z wyszukiwarki i wpisać hasło Hotspot.

W przypadku urządzeń od Xiaomi opcja nazywa się Przenośny hotspot. Ustawienia opcji odpowiedzialnej za zamianę smartfona w router często znajdziemy w zakładce dotyczącej sieci.

Smartfony z Androidem pozwalają na zmianę większej ilości ustawień. Poza dowolną modyfikacja hasła i nazwy urządzenia możemy zdefiniować jednorazowy limit danych przesłanych podczas jednej sesji. Rozwiązanie to uchroni nas przed dodatkowymi kosztami. Istnieje również opcja automatycznego wyłączenia routera w celu oszczędzania energii. W momencie, gdy nie korzystamy z funkcji telefon samoczynnie ją wyłączy.

Smartfony z Androidem także pozwalają na udostępnianie internetu po Bluetooth lub przewodowo z wykorzystaniem kabla.

Zamiana smartfona w router jest bardzo prosta

Jak widać konfiguracja i uruchomienie funkcji routera w naszym smartfonie jest bardzo prosta. Wystarczą zaledwie 2-3 minuty, abyśmy korzystali z naszego smartfona jak z routera mobilnego. Warto przez tym pamiętać, że funkcja routera zużywa spore ilości energii, więc ciekawym rozwiązaniem może być zakupienie dodatkowego powerbanku, który pozwoli nam na długie godziny pracy z dala od zasilania.