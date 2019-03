Jak zrobić zrzut ekranu w Androidzie

Oto cztery sposoby, aby wykonać zrzut ekranu i nagrać wideo ekranu w systemie Android.

Na większości urządzeń z zainstalowanym systemem operacyjnym Android najłatwiejszym sposobem wykonania zrzutu ekranu jest jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania oraz przycisku zmniejszania głośności. Na ekranie pokaże się wtedy animacja oraz pojawi się powiadomienie o wykonaniu nowego zrzutu ekranu. W przypadku, gdy ten sposób nie zadziała możesz spróbować przytrzymać przycisk Home oraz zmniejszania głośności.

Wyżej wymieniona metoda to podstawowy sposób wykonywania zrzutu ekranu, ale przygotowaliśmy także kilka ciekawych alternatyw:

Użyj Asystenta Google, aby wykonać zrzut ekranu

Jeżeli posiadasz Asystenta Google na swoim urządzeniu możesz poprosić go o wykonanie zrzutu ekranu. Aby wykonać zrzut ekranu upewnij się, że twój telefon jest skonfigurowany, aby reagować na "Ok Google". Gdy będziesz chciał wykonać zrzut ekranu powiedź "Ok Google zrób zrzut ekranu" a Asystent Google wykona dla ciebie zrzut ekranu. Nie przejmuj się, że na ekranie pojawi się interfejs Asystenta. Zrzut ekranu będzie zawierał to, co znajdowało się na ekranie przed wywołaniem polecenia.

Użyj gestu, aby wykonać zrzut ekranu

Niektóre telefony z systemem Android i nakładką producenta pozwalają na wykonanie zrzutu ekranu za pomocą zdefiniowanego gestu. Aby skorzystać z tej funkcji musisz ją najpierw uruchomić w ustawieniach telefonu.

Jeżeli posiadasz smartfon Xiaomi z nakładką MIUI przejdź do Ustawień > Dodatkowe ustawienia > Skróty gestów i przycisków > Zrób zrzut ekranu. W tym miejscu możesz wybrać, jaki gest będzie odpowiedzialny za wykonanie zrzutu ekranu.

W przypadku urządzeń Samsunga z nakładką Samsung Experience lub One UI przejdź do Ustawień > Zaawansowane funkcje > Ruchy i gesty > Przeciągnij dłonią, aby przechwycić. Włączenie tej funkcji umożliwi wykonanie zrzutu ekranu za pomocą przeciągnięcia bokiem dłoni po ekranie. Więcej o One UI dowiesz się w naszym artykule.

Ikona zrzutu ekranu w interfejsie

Czasami można znaleźć przycisk zrzutu ekranu ukryty w interfejsie użytkownika. Najczęściej, jeżeli producent zdecyduje się go umieścić to znajduje się on w menu zasilania, które można wywołać dłuższym przytrzymaniem przycisku zasilania. Czasami taka opcja dostępna jest także na pasku powiadomień w obszarze ikon szybkiego dostępu.

Jak nagrać ekran

Nagrywanie ekranu jest możliwe na każdym urządzeniu, które posiada system Android w wersji 5.0 Lollipop lub nowszy. Możliwe, że w telefonie została domyślnie zainstalowana aplikacja, która potrafi nagrywać ekran. Sprawdź to przed udaniem się do Sklepu Play.

W Sklepie Play wyszukaj frazę "Screen Recorder". Testowaliśmy aplikację Riv Screen Recorder, która jest darmowa, ale istnieje jeszcze wiele innych programów. Aby nagrać ekran pobierz aplikacje, uruchom ją i naciśnij przycisk Rozpocznij nagrywanie. Gdy będziesz chciał zakończyć kliknij przycisk Stop lub Zakończ nagrywanie. Możesz użyć edytora wideo, aby odpowiednio przyciąć klip wideo.