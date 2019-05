Jak zwiększyć zasięg i przyspieszyć działanie sieci Wi-Fi?

Słaby sygnał Wi-Fi może spowolnić połączenie z internetem. Pokazujemy co zrobić, aby zwiększyć wydajność i zasięg Twojej domowej sieci Wi-Fi.

Spis treści

Jeśli strony internetowe lub filmy ładują się bardzo powoli lub wcale, a w innych miejscach Twojego domu sieć działa poprawnie prawdopodobnie znajdujesz się w miejscu, gdzie zasięg sieci Wi-Fi zanika. Najczęściej jest to spowodowane znaczną odległością od routera, co jest uciążliwe szczególnie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Możliwe jednak, że po drodze sygnał napotkał grubą ścianę lub w pobliżu występują zakłócenia emitowane przez inne urządzenia elektroniczne.

Źródło: techadvisor

Istnieje kilka sposobów, za pomocą których możesz poprawić działanie Twojej sieci Wi-Fi. Wszystko zależy jednak od tego, ile pieniędzy jesteś w stanie wydać oraz gdzie znajdują się obszary pozbawione zasięgu.

Oto sposoby, za pomocą których rozszerzysz zasięg sieci Wi-Fi, co w konsekwencji przyczyni się także do wzrostu jej wydajności:

Wymień router na nowy

Skorzystaj z rozwiązania typu Mesh

Kup Repeater

Kup zasilacz sieciowy z modułem Wi-Fi

Zanim zdecydujesz się na wybór jednego z powyższych rozwiązań powinieneś spróbować przenieść router Wi-Fi, który posiadasz w centralne miejsce Twojego domu (jeżeli jest on umieszczony gdzie indziej), co powinno się przyczynić do poprawy zasięgu. Jeżeli to nie możliwe, a posiadasz spore mieszkanie lub wielopoziomowy dom powinieneś skorzystać z sieci typu Mesh. Więcej informacji o tradycyjnych routerach i sieci Mesh znajdziesz w naszym artykule.

Jak możesz wzmocnić sygnał Wi-Fi na piętrze/poddaszu?

Jeżeli mieszkasz w piętrowym domu Twój router zapewne znajduje się gdzieś na parterze. Prawdopodobnie w salonie lub pomieszczeniu przeznaczonym na domowe biuro. Prawda, że mamy rację? Jeżeli tak prawdopodobnie masz problem z zasięgiem na piętrze lub poddaszu. Pierwsze, co powinieneś zrobić, to upewnić się, że router bezprzewodowy nie jest schowany w szafce lub przykryty innymi rzeczami. Nawet jeżeli jest brzydki powinien być umieszczony na wierzchu, aby zapewniać jak najlepszy zasięg. Spróbuj umieścić go jak najwyżej - sygnał Wi-Fi lepiej przemieszcza się po otwartej przestrzeni.

Bardzo możliwe, że Twój router posiada ruchome anteny. Staraj się ustawić je tak, aby obejmowały swoim zasięgiem cały dom. Nie ustawiaj anten w jedną stronę, ponieważ przyczyni się to do pogorszenia zasięgu. Postaraj się, aby anteny nie były ustawione bezpośrednio w stronę ściany, podłogi lub sufitu.

Źródło: techadvisor

To wszystkie kroki, które możesz wykonać bez wydawania pieniędzy. Jeżeli po ich wykonaniu nadal masz problem z zasięgiem lub nie jesteś zadowolony ze sposobu funkcjonowania Twojej domowej sieci Wi-Fi czytaj dalej.

Wymiana routera na nowy

Jeżeli Twoja sieć Wi-Fi oferuje słaby zasięg lub jest wolna pomimo przeniesienia routera i odpowiedniego ustawienia anten powinieneś rozważyć wymianę routera na nowy. Oto wszystkie standardy sieci bezprzewodowej od najstarszego do najnowszego: 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, Wi-Fi 6. Jeżeli posiadasz starszy router, który obsługuje jedynie sieci 802.11b oraz 802.11g zdecydowanie powinieneś rozważyć wymianę. Nowe urządzenie zaoferuje Ci większy zasięg i wyższą przepustowość. Jeżeli od wielu lat korzystasz z modemu z wbudowanym routerem, który dostałeś od swojego dostawcy internetu możesz zwrócić się z prośbą o wymianę na nowy model. Uważaj jednak, kiedy dostawca poprosi Cię o podpisanie nowej umowy.

Powszechnie znane jest przekonanie, że najnowszy standard Wi-Fi zapewnia najlepszą wydajność oraz największy zasięg. Niestety nie do końca jest to prawdą. Najlepsze prędkość osiągane są kosztem zasięgu, dlatego obecnie na rynku tak bardzo popularne są routery wielopasmowe, które tworzą wydajniejszą sieć 5 GHz oraz wolniejszą, ale zapewniającą większy zasięg siec 2,4 GHz.

Jeżeli borykasz się z problemami z zasięgiem dobrym rozwiązaniem może być zakup domowego systemu Mesh Wi-Fi, który zdecentralizuje Twoją sieć Wi-Fi. W konsekwencji otrzymasz dużo większy zasięg, a urządzenia będą automatycznie przełączały się pomiędzy najbliższym punktem dostępowym. Zastosowanie takiego systemu może na zawsze uwolnić cię od problemów z zasięgiem w garażu, na tarasie lub poddaszu. Wystarczy, że w odpowiednim miejscu ustawisz jedno z urządzeń Mesh. Test jednego z domowych systemów Mesh przeczytasz tutaj.

Przy aktualizowaniu infrastruktury sieciowej w Twoim domu musisz pamiętać, że nie wszystkie Twoje urządzenia będą wspierały nowe standardy Wi-Fi. Nie musisz się jednak tym zbytnio przejmować. Jeżeli będziesz chciał w pełni wykorzystać potencjał Twojej sieci bezprzewodowej na starszym komputerze wystarczy, że dokupisz odpowiednia adapter na USB, który będzie Cię kosztować z pewnością mniej niż 100 zł.

Źródło: techadvisor

Jak mogę wzmocnić sygnał Wi-Fi w moim domu?

Najskuteczniejszym, najbardziej kompleksowym, ale także najdroższym rozwiązaniem jest inwestycja w system Mesh Wi-Fi. Sieć Mesh złożona z dwóch lub więcej routerów, które ze sobą współpracują zapewni znacznie większy zasięg, niż w przypadku stary router. Na dodatek jej konfiguracja i późniejsze zarządzanie jest stosunkowo proste. Możesz również dodawać kolejne urządzenia w przyszłości.

Zestaw składa się z dwóch lub więcej routerów. Jeden z nich połączony jest bezpośrednio z Internetem i staje się głównym urządzeniem, z którym łączą się dodatkowe punkty dostępowe. Najlepiej umieścić go w miejscu starego routera. Dodatkowe urządzenia postaw tam, gdzie wcześniej występował problem z Wi-Fi. Pamiętaj jednak, że nie warto stawiać routera w skrajnym pokoju, ponieważ będzie on pokrywał mniejszą część domu, niż gdybyś umieścił go np. na przedpokoju.

Jakie są alternatywne rozwiązania?

Możesz skorzystać również z adapterów Powerline, które są powoli zastępowane przez sieć typu Mesh Wi-Fi, ale cechują się nieco niższą ceną. Dzięki okablowaniu elektrycznemu, jakie posiadasz w domu tworzą one szybką sieć. Oznacza to, że możesz korzystać z Internetu w całym domu praktycznie nie tracą przy tym wydajności.

Źródło: techadvisor

Wystarczy, że podłączysz jeden adapter do gniazda zasilania znajdującego się w pobliżu routera, a następnie podłączysz go z nim za pomocą kabla Ethernet, który dołączany jest do zestawu. Kolejnym krokiem jest podłączenie drugiego adaptera (z wbudowanym modułem Wi-Fi) w miejscu, gdzie występuje problem z zasięgiem. Gniazdka muszą znajdować się w tym samym obwodzie elektrycznym. To jedyny warunek.

W większości przypadków adaptery te tworzą nowe sieci Wi-Fi, a nie wzmacniają tę, która już istnieje. Rozwiązanie to jest droższe, ale szybsze i bardziej niezawodne od zwykłych repeaterów.

A co z repeaterami?

Zapewne zastanawiasz się co ze zwykłymi repeaterami Wi-Fi. W końcu to najtańsze rozwiązanie. To prawda tego typu wzmacniacze sieci można kupić za mniej niż 100 zł. Przechwytują one sygnał bezprzewodowy z routera (za pomocą wbudowanych anten), a następnie retransmitują go do innych urządzeń.

Rozwiązanie to pozwala wzmocnić sygnał z routera na innym piętrze lub w pomieszczeniu z ograniczonym zasięgiem.

Repeater wykorzystuję połowę wewnętrznej anteny do odbioru sygnału, a druga połowa przesyła nowy sygnał. Rozwiązanie to posiada swoje wady. Połączenie z Wi-Fi przy użyciu repeatera cechuje się sporo niższą prędkością, a przede wszystkim większymi opóźnieniami. Nie powinno być to widoczne podczas przeglądania stron internetowych, ale możesz zauważyć opóźnienia podczas oglądania filmów czy grania w gry online. Z tego właśnie powodu polecamy adaptery Powerline, ale jeżeli nie zależy Ci na wysokiej wydajności, ponieważ potrzebujesz np. zasięgu w garażu, aby słuchać Spotify podczas majsterkowania przy samochodzie repeater będzie odpowiednim rozwiązaniem.

Pamiętaj jednak, aby nie umieszczać repeatera w miejscu, gdzie zasięg jest już znacznie osłabiony. Idealna lokalizacja dla repeatera to połowa odległości między routerem, a miejscem, gdzie chcesz połączyć się z siecią bezprzewodową. Powinieneś go umieścić z dala od urządzeń zakłócających takich, jak stacjonarne telefony bezprzewodowe, urządzenia wykorzystujące Wi-Fi czy kuchenki mikrofalowe.

Sieć 2,4 GHz vs 5 GHz

Na zakończenie postaramy się w jak najłatwiejszy sposób wyjaśnić Ci różnicę pomiędzy sieciami Wi-Fi wykorzystującymi częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety.

Urządzenia wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz walczą o dostępną przestrzeń powodując zakłócenia między sobą. Pasmo 2,4 GHz jest również podzielone na kanały. Im więcej z nich nakłada się na siebie, tym większe zakłócenia są pomiędzy sieciami znajdującymi się w niedalekiej odległości. Problem ten rozwiązuje wykorzystanie 5 GHz sieci posiadającej znacznie więcej dostępnych kanałów, które nie nakładają się na siebie. Dlaczego więc wszyscy nadal korzystają z 2,4 GHz sieci?

Pasmo 2,4 GHz posiada znaczną zaletę nad pasmem 5 GHz. Krótsze fale wykorzystywane w drugim rodzaju sieci nie są w stanie tak skutecznie przenikać przez obiekty takie, jak ściany, sufity, biurka czy nawet ludzi. Właśnie dlatego sieć 2,4 GHz jest tak popularna, ponieważ oferuje dużo większy zasięg. 5 GHz Wi-Fi oferuje dużo wyższą przepustowość. To właśnie dlatego na rynku możemy znaleźć routery typu Dual-Band, które w tym samym czasie tworzą sieci 2,4 GHz, jak i 5 GHz.