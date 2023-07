Jaką drukarkę do zdjęć wybrać? Przegląd drukarek fotograficznych 2023

Najlepsze drukarki fotograficzne w 2023 roku. Który model drukarki wybrać? Sprawdziliśmy! Prezentujemy ranking najlepszych dostępnych obecnie na polskim rynku drukarek fotograficznych.

Spis treści

HP Smart Tank 515

To urządzenie 3w1 idealne podczas pracy i nauki w domu. Model Smart Tank 515 należy do najnowszej generacji drukarek atramentowych HP.

Drukarka HP Smart Tank 515 została wyposażona w wygodny system uzupełniania atramentu - zamiast wymiennych katridżów urządzenie posiada wbudowany pojemnik na 4 kolory tuszu - w zestawie otrzymujemy wygodne butelki do napełniania z możliwością wielokrotnego zamykania.

Zobacz również:

Jak zapewnia producent, na jednym uzupełnieniu zbiornika możliwy jest wydruk do 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze (z szybkością do 11 str./min w czerni i 5 str./min w kolorze). Smart Tank 515 pozwala na drukowanie dokumentów i zdjęć bez marginesów w wysokiej rozdzielczości do 1200 x 1200 dpi. Dla ułatwienia i sprawniejszej pracy, drukarka posiada automatyczny podajnik mieszczący 100 arkuszy papieru.

Drukowanie, skanowanie i kopiowanie możliwe jest z każdego miejsca dzięki aplikacji mobilnej HP Smart oraz sieci bezprzewodowej. W ten sposób możemy szybko i wygodnie wydrukować potrzebny dokument lub zdjęcie prosto z telefonu lub tabletu.

Co istotne, wielofunkcyjne urządzenie HP Smart Tank 515 jest lekkie i kompaktowe, co sprawia, że zmieści się w każdym zakątku naszego domowego biura.

Epson L805

Epson EcoTank L805 to kompaktowa drukarka wyposażona w specjalny zbiornik na atramenty w sześciu kolorach, które umożliwiają szybkie i sprawne drukowanie zdjęć wysokiej jakości, również na takich powierzchniach jak płyty CD. Jak podkreśla producent, takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć koszty codziennych wydruków nawet o 90%. Początkowy zestaw 6 atramentów firmy Epson w butelkach o pojemności 70 ml pozwala wydrukować do 1800 zdjęć (10 x 15 cm). Niestety zabrakło możliwości automatycznego druku dwustronnego.

Dzięki łączności bezprzewodowej Wi-Fi z funkcją Epson Connect możliwe jest drukowanie fotografii bezpośrednio z telefonów i tabletów. Czas drukowania pojedynczego zdjęcia wynosi około 12 sekund. Poza tym, należy dodać, że kompaktowa obudowa drukarki sprawdzi się nawet w niewielkim pomieszczeniu.

W zestawie otrzymujemy 6 oddzielnych butelek (70 ml) z atramentem (czarny, błękitny, żółty, purpurowy, jasny błękitny, jasny purpurowy), sterowniki i programy pomocnicze (CD), urządzenie podstawowe, kabel zasilający oraz instrukcję.

Okres ochrony gwarancyjnej produktu może zostać wydłużony do 36 miesięcy po rejestracji zakupu na stronie epson.pl.

Canon PIXMA G640

Canon Pixma G640

Canon PIXMA G640 to wielofunkcyjne urządzenie atramentowe drukujące na wielu różnych rodzajach papieru, w tym na papierze fotograficznym. Na Canonie PIXMA G640 dokumenty wydrukujemy, zeskanujemy i skopiujemy. Rozdzielczość druku tego urządzenia to 4800x1200 dpi zarówno w czerni, jak i w kolorze. Drukarka Canon PIXMA G640 drukuje z prędkością 3,9 str./min, a jej maksymalny format wydruku to A4.

Urządzenie Canon PIXMA G640 wyposażono w sześć napełnianych zbiorników z atramentem, co umożliwia drukowanie i kopiowanie zdjęć w dużych ilościach oraz w bardzo wysokiej jakości. Skaner tego urządzenia oferuje głębię koloru 16 bits, rozdzielczość optyczną 600x1200 dpi i maksymalny format skanowanego dokumentu o wielkości 210x297 mm.

W podajniku papieru i tacy odbiorczej Canona PIXMA G640 mieści się po 100 arkuszy. Drukarka obsługuje łączność Wi-Fi oraz posiada ekran kontrolny. Wymiary Canona PIXMA G640 to 167 (wys.) x 340 (szer.) x 445 (dł.), a waga to 6,6 kg.

BROTHER DCP-T520W

Brother DCP-T520W jest urządzeniem 3 w 1, które spełnia podstawowe funkcje drukowania, skanowania i kopiowania.

Rozdzielczość wydruku wynosi 1200 x 6000 dpi, a urządzenie obsługuje gramaturę papieru od 64 do 220 g/m2, dzięki czemu bardzo dobrze drukuje materiały na papierze fotograficznym.

Drukarka jest wyjątkowo łatwa w obsłudze, dzięki systemowi pojemników do samodzielnego napełniania tuszem, który zapewnia stosunkowo niskie koszty eksploatacji.

Urządzenie posiada również złącze USB 2.0 oraz łączność WiFi, co pozwala na bezprzewodowe zarządzanie jego pracą. Wbudowany wyświetlacz LCD ułatwia zaś obsługę przejrzystego panelu kontrolnego.

Maksymalny format druku to A4, a podajnik papieru mieści aż 150 arkuszy, co pozwala na nieograniczone możliwości drukowania. Sprzęt jest niezwykle funkcjonalny i kompatybilny z systemami Mac OS oraz Windows. Co więcej, drukarka Brother DCP-T520W waży ok. 7 kg, a producent oferuje gwarancję urządzenia na 36 miesięcy.

Epson EcoTank L8160

Epson EcoTank L8160 kopiuje, skanuje i drukuje materiały bez wkładów, które należy wymieniać, a także posiada elastyczne funkcje łączności, które pozwalają na naprawdę kreatywne rozwiązania.

Urządzenie posiada 5-kierunkową obsługę nośników, innowacyjny 6-kolorowy atrament oraz kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm.

Model ten oferuje wiele możliwości i nadaje się do użytku domowego oraz biurowego, gdzie sprawdzi się obsługa łączności bezprzewodowej i zgodność z nośnikami artystycznymi. Drukarka korzysta bowiem z Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet oraz Apple AirPrint i jest kompatybilna z Mac OS X 10.6.8 lub nowszymi wersjami, a także systemami Windows.

Sześć tuszów Epson Claria ET Premium (115), w tym szary i dwa czarne, zapewniają idealny wydruk zdjęć czarno-białych, a dzięki atramentom barwnikowym możemy liczyć również na najwyższą jakość odwzorowania barw w pracach graficznych i zdjęciach kolorowych. W dodatku atrament uzupełnia się łatwo, bez obaw o wylanie czy pomylenie zbiornika.

Drukarkę możemy obsługiwać zdalnie za pomocą aplikacji Epson Smart Panel, z poziomu której wykonamy szereg różnych czynności, w tym między innymi wydrukujemy materiały czy wyczyścimy głowicę. Możemy także wykonywać zdjęcia smartfonem, a następnie drukować je w zaledwie 15 sekund każde na błyszczącym papierze Premium Glossy Photo Paper.

EcoTank L8160 posiada rozdzielczość 5760 x 1440 dpi, pozwala na druk w formacie A4 i mniejszym oraz ma dodatkowe możliwości takie jak druk na CD, automatyczny druk dwustronny czy specjalny podajnik dla grubych nośników.

Drukarkę wyposażono w aż cztery podajniki papieru, w tym dwa z nich są zintegrowane w obudowie. Łatwość obsługi, wielość możliwości i prosta konfiguracja sprawiają, że Epson EcoTank L8160 sprawdzi się w każdym miejscu, oferując najwyższej jakości usługi.

Canon PIXMA G540

Canon PIXMA G540 to jednofunkcyjna drukarka do zdjęć do użytku domowego i nie tylko. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o drukowaniu zdjęć w wysokiej jakości.

Canon PIXMA G540 jest jednocześnie wydajna i ekonomiczna. Jeden zestaw butelek atramentu barwnikowego wystarcza, aby wydrukować do 3,8 tys. zdjęć w formacie 10 × 15 cm, co oznacza 60% przewagę nad konkurencją. Wedle zapewnień producenta gama kolorów urządzenia jest o 40% bardziej rozbudowana niż w podobnych drukarkach innych firm.

Urządzenie Canon PIXMA G540 wyposażono w dwie głowice drukujące FINE (lewa: BK/R/Gy, prawa: C/M/Y). Urządzenie drukuje obrazy monochromatyczne i kolorowe z szybkością około 3,9 obrazu/min, a zdjęcia o wymiarach 10 × 15 cm bez obramowania w około 47 sekund. Maksymalna rozdzielczość drukowania G540 to 4800 × 1200 dpi.

Drukarka Canon PIXMA G540 sprawdzi się nie tylko w domu, ale również w studiu fotograficznym czy niewielkim biurze. Canon PIXMA G540 jest wyposażona w sześć napełnianych zbiorników na atrament barwnikowy. Wymiana atramentu jest prosta i możliwa do wykonania w sposób uporządkowany. Butelki z atramentem nie wymagają ściskania i są dopasowane do zbiorników drukarki. Do konserwacji drukarki służy specjalna kaseta, która jest łatwa w wymianie, dzięki czemu oszczędzamy cenny czas. Canon PIXMA G540 posiada także możliwość drukowania prosto z urządzeń mobilnych za pomocą aplikacji Canon PRINT App oraz usług Mopria (Android) i AirPrint (iOS).

Wymiary drukarki przy wsuniętych tacach to około 445 × 340 × 136 mm, a przy wysuniętych około 445 × 564 × 249 mm. Masa urządzenia to około 5,1 kg.

Epson EcoTank L8180

Bezprzewodowa 6-kolorowa drukarka wielofunkcyjna Epson EcoTank L8180 pozwala na drukowanie zdjęć nawet w rozmiarze A3+.

Urządzenie posiada dotykowy, kolorowy ekran o przekątnej 10,9 cm oraz 5-kierunkową obsługę nośników. Pozwala drukować, kopiować, skanować, jednocześnie nadając się do pracy i zabawy. Według producenta, niski koszt wydruku zapewnia do 2300 wysokiej jakości zdjęć na jednym zestawie butelek z atramentem. Dodatkowo możemy drukować materiały dwustronnie w formacie A4, a dzięki pomocy czarnego atramentu pigmentowego uzyskamy na dokumentach wyraźny i ostry tekst.

Rozdzielczość drukowania w EcoTank L8180 wynosi aż 5760 x 1440 dpi, a szybkość druku zdjęcia o wymiarach 10 x 15 cm na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper to zaledwie 15 sekund.

Naszej kreatywności nie zatrzyma również skaner, który pozwala na formaty edycji BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF oraz skanowanie do szukanego PDF i PNG. Urządzenie jest kompatybilne z systemami Windows oraz Mac OS X 10.6.8 i nowszymi.

To idealna drukarka dla kreatywnych osób, które potrzebują elastycznych funkcji łączności i nie chcą zaprzątać sobie głowy wymianą wkładów.

Producent oferuje też możliwość bezpłatnego wydłużenia okresu ochrony gwarancyjnej do 36 miesięcy po rejestracji zakupu na stronie epson.pl.

Wybieramy drukarkę do drukowania zdjęć

Drukowanie zdjęć w domowym zaciszu ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala uzyskać optymalne efekty, umożliwiając wielokrotne kadrowanie i poprawianie zdjęć. Jednocześnie oszczędza nasz czas, którego jest zawsze zbyt mało, aby zamówić odbitki. Do pełni szczęścia potrzebna jest tylko odpowiednia drukarka fotograficzna.

Domowa drukarka do zdjęć powinna być urządzeniem uniwersalnym. Oczywiście kluczowa jest jakość wydruków na papierze fotograficznym, jednak decydując się na zakup dużej maszyny, warto pomyśleć o jej dodatkowych zastosowaniach. Wybierając producenta, należy zweryfikować ceny oraz jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych. Kwoty wydawane na oryginalny papier oraz tusz zazwyczaj dość szybko przekraczają kwotę zakupu samego urządzenia.

Ranking drukarek fotograficznych do zdjęć 2022: technologia wydruku

Nie odkryjemy Ameryki stwierdzeniem, że do wydruku zdjęć najlepsze są drukarki atramentowe. Oczywiście na rynku dostępne są również urządzenia termosublimacyjne, jednak jest to zazwyczaj sprzęt wykorzystywany wyłącznie w zastosowaniach profesjonalnych. Całkowicie błędnym założeniem będzie natomiast zakup drukarki laserowej.

W sprzedaży dostępnych jest obecnie kilka rozwiązań wykorzystujących atrament. W naszym zestawieniu, skupiliśmy się głównie na drukarkach wyposażonych w system stałego zasilania tuszem, w których standardowe kartridże zastąpiono pojemnikami na dolewany atrament. Tego typu rozwiązanie pozwala znacznie obniżyć koszty drukowania i ułatwia wymianę materiałów eksploatacyjnych. W zależności od modelu drukarki może różnić się liczba zbiorników oraz miejsce i sposób przymocowania do drukarki.

Marka Epson od kilku lat promuje swoje autorskie rozwiązania w technologii EcoTank. Urządzenia wykorzystują dwa rodzaje atramentów. Wodne typu Claria które cechuje dobra gradacja kolorów oraz ostry wydruk. Warto podkreślić, że do podstawowej palety CMYK został wprowadzony kolor szary, który pomaga w cieniowaniu i uzyskaniu lepiej odzwierciedlonych barw kolorowych, plus genialnie wyglądające zdjęcia czarno-białe. Drugi rodzaj atramentu to Pigmentowy, jest to tylko czarny kolor do wydruku tekstu. Atrament pigmentowy cechuje odporność na wodę, oraz promienie UV. Sprawdza się w archiwizacji dokumentów, jak również podstawowych wydruków. Wytrzyma tyle, ile materiał na której to wydrukowaliśmy.

Analogiczne rozwiązanie w zakresie materiałów eksploatacyjnych znajdziemy również w ofercie HP. Seria Smart Tank zamiast wymiennych kartridżów oferuje 4-kolorowy system stałego zasilania, który składa jednego czarnego tuszu (poj. 135 ml) oraz trzech kolorowych atramentów o pojemności 70 ml (w tym błękitny, purpurowy i żółty).

Wśród drukarek marki Brother także znajdziemy modele wyposażone w system stałego zasilania atramentem. Przykładem są urządzenia z serii InkBenefit Plus. W standardowym zestawie uwieszone są 2 butelki z czarnym tuszem oraz po 1 butelce z koloru cyjan, magenta i żółty.

Nieco inne podejście do budowania oferty przejawia firma Canon. W tym przypadku równolegle rozwijane są systemy stałego zasilania atramentem oraz dostarczania tuszu za pośrednictwem kartridżów. Technologia stosowana przez Canona sprawia, że nawet te drugie rozwiązanie jest stosunkowo tanie w eksploatacji i nie generuje problemów z zasychającym atramentem. Standardowy zestaw zasobników składa się w tym przypadku z pięciu kartridżów. Oznacza to, że do dyspozycji użytkownika oddano cztery tusze z podstawowej gamy CMYK do wydruków ilustracji oraz dodatkowy tusz czarny/ służący wyłącznie do drukowania tekstu. Tak skonfigurowany zestaw pozwala na optymalizowanie zużycia atramentu i dokupowanie jedynie brakujących barw. Najbardziej zaawansowane drukarki marki Canon mają również szósty atrament w kolorze szarym, który pomaga w cieniowaniu i uzyskaniu lepiej odzwierciedlonych barw.

Ranking drukarek fotograficznych do zdjęć 2022: dbamy o jakość wydruków

Chcąc uzyskać optymalną jakość wydruków zdjęć, najlepiej korzystać z oryginalnych tuszów. Ponadto większość producentów drukarek ma w swojej ofercie wysokiej jakości papier fotograficzny w wielu formatach.

Podczas drukowania warto zweryfikować ustawienia oferowane przez sterownik urządzenia. Wiele programów zapewnia możliwość precyzyjnego zdefiniowania rodzaju wykorzystywanego papieru. Dzięki temu drukarka zmoże zoptymalizować swoją pracę, oferując maksymalnie zadowalające efekty. Warto wiedzieć, że drukarki opracowane z myślą o wydruku fotografii mogą gorzej sprawdzać się podczas pracy na zwyczajnym papierze. Właściwości papieru fotograficznego sprawiają, że podnosi on kontrast nanoszonych barw. Przeniesienie identycznego wydruku na zwyczajny papier przyczyniłoby się do postania obrazu o mdłych kolorach i słabo wyeksponowanej czerni.

Ranking drukarek fotograficznych do zdjęć 2022: tanie drukowanie

Modele drukarek wyposażone w system stałego zasilania atramentem są zazwyczaj nieco droższe niż konstrukcje na kartridże. Jednak znikomy koszt materiałów eksploatacyjnych oraz wysoka wydajność jest w stanie to wynagrodzić. Przykładowo drukarka w systemie Epson EcoTank może wydrukować odbitkę 10 x 15 w cenie zaledwie 16 groszy, czyli średnio o 5 groszy mniej u internetowych usługodawców - i to bez wysyłki czy wychodzenia z domu.

W przypadku drukarek HP z serii Smart Tank na jednym uzupełnieniu zbiornika możliwy jest wydruk do 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze, przy czym koszt jednej butelki z tuszem to ok. 50 zł. Należy jednak pamiętać, że oprócz kosztów pracy drukarki musimy zakupić także papier fotograficzny. Opakowanie 500 arkuszy 10 x 15 z oferty Epsona kosztuje nieco ponad 200 zł.

Warto pamiętać, ze drukowanie w domu zapewnia komfort swobodnego wyboru i retuszu zdjęć nawet jeśli pierwsze odbitki wyjdą nam niezadowalające. Dodatkowo domowa drukarka pozwoli nam na wykonanie tanich wydruków próbnych aby upewnić się, że wybrany przez nas rozmiar i format zdjęć pozwoli na uzyskanie upragnionych efektów.