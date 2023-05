Jaka hulajnoga elektryczna dla dzieci? Który model wybrać na Dzień Dziecka? Przeglądamy najciekawsze oferty

Elektryczne hulajnogi to prawdziwy hit - zarówno wśród dorosłych, jak i najmłodszych. Jak wybrać urządzenie, które będzie odpowiednie i bezpieczne dla dziecka? Przedstawiamy wskazówki oraz najbardziej atrakcyjne oferty.

Spis treści

Hulajnoga elektryczna dla dzieci - przegląd ofert

LEXGO Lex U4 Kids

Ten model hulajnogi elektrycznej został wyposażony w silnik o mocy 100 W, który pozwala osiągnąć maksymalną prędkość do 14 km/h. Na jednym ładowaniu będzie możliwe pokonanie od 8 do 10 kilometrów - idealnie, aby Twoja pociecha mogła dojechać do szkoły. Za bezpieczeństwo odpowiada hamulec elektromagnetyczny nożny. Poza tym, jak podkreśla producent, podczas hamowania silnik bardzo szybko przerywa pracę, aby doszło do redukcji prędkości. Jednoślad waży nieco ponad 5 kg, więc dziecko nie powinno mieć problemu z podnoszeniem czy przenoszeniem sprzętu. Kierownica jest regulowana, a jej maksymalna wysokość to 88 cm.

Moc: 100 W

Maksymalna prędkość: 14 km/h

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu: 8-10 km

Rozmiar kół: 3,5, 5 cale

Aktualnie hulajnoga jest dostępna pod tym linkiem.

Zobacz również:

Ninebot eKickScooter ZING C8

To hulajnoga elektryczna przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, o wzroście nie wyższym niż 145 cm. Maksymalna prędkość, która może osiągnąć to 16 km/h (silnik o mocy 120 W), a zasięga jazdy wynosi w tym przypadku 10 km na jednym naładowaniu. Dziecko ma do dyspozycji trzy tryby jazdy: bezpieczny, stały oraz turbo. Za komfortową i bezpieczną jazdę odpowiada hamulec tarczowy tylny, uchwyty kierownicy wykonane z gumy termoplastycznej TPR oraz 6-calowe opony. Hulajnogę można zdemontować, zdejmując główny trzon.

Moc: 120 W

Rozmiar kół: 6 cali

Maksymalna prędkość: 16 km/h

Maksymalny zasięg: 10 km

Waga: 9 kg

Czas ładowania: 150 minut

Aktualnie hulajnoga jest dostępna pod tym linkiem.

Hecht 5125

Pozycja jest skierowana dla starszych dzieci oraz nastolatków. Cechuje się mocą 250 W, która pozwala uzyskać prędkość 25 km/h. Jest przeznaczona dla użytkowników, których waga nie przekracza 100 kg. Jedno naładowanie baterii pozwoli pokonać trasę 15 kilometrów - idealnie, aby dotrzeć do szkoły. Jako że jest przeznaczona dla młodzieży, jej waga nie przekracza 10,5 kilograma.

Moc: 250 W

Rozmiar kół: 6,5/6,5 cala

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Maksymalny zasięg: 15 km

Waga: 10,5 kg

Czas ładowania: 180 minut

RAZOR E100

To hulajnoga elektryczna wyposażona w silnik o mocy 100 W z technologią Power Core, który umożliwia poruszanie się z prędkością do 17 km/h. Akumulator pozwala na 60 minut jazdy na jednym naładowaniu. Pojazd posiada duże, 8-calowe koła, które pozwalają na komfortową jazdę po różnego rodzaju terenie. Za bezpieczeństwo odpowiadają przedni hamulec ręczny, który w razie potrzeby automatycznie wyłącza silnik oraz szeroki, antypoślizgowy podest zapewniający stabilizację. Biegi zmieniane są za pomocą manetki. Dodatkowo, dla większego bezpieczeństwa, hulajnoga uruchomi się dopiero wtedy, gdy dziecko odepchnie się nogą od podłoża.

Moc silnika: 100 W

Maksymalna prędkość: 17 km/h

Czas ładowania: 6 h

Waga: 11 kg

Aktualnie hulajnoga jest dostępna pod tym linkiem.

ENERO M8-3

Jeśli szukasz czegoś w nieco niższej cenie, dobrym wyborem może okazać się hulajnoga ENERO M8-3 przeznaczona dla młodszych użytkowników. Jednoślad został wyposażony w silnik o mocy 120 W oraz akumulator o pojemności 4.5 Ah - pozwala to na jazdę z prędkością do 12 km/h i pokonanie dystansu do 10 km na jednym naładowaniu. Za bezpieczeństwo i komfortowe poruszanie się odpowiadają5,6-calowe koła oraz ręczny hamulec taśmowy. Nie zabrakło też dzwonka i wbudowanego oświetlenia z przodu i z tyłu. Wysokość kierownicy można dostosować do wzrostu dziecka - maksymalnie można podwyższyć ją do 104 cm. Do zalet można zaliczyć lekką konstrukcję (11 kg) oraz możliwość składania.

Moc silnika: 120 W

Maksymalna prędkość: 12 km/h

Czas ładowania: 5-8 h

Waga: 11 kg

Aktualnie jest dostępna w pod tym linkiem.

RAZOR S80

To hulajnoga elektryczna przeznaczona dla dzieci powyżej 8 roku życia. Pojazd został wyposażony w silnik Power Core, hamulec tylny i stalową ramę. Na jednym naładowaniu pozwala pokonać dystans do 10 km. Czas jazdy to ok. 40 minut. Maksymalna prędkość jazdy to 16 km/h. Za stabilną i bezpieczną jazdę odpowiadają 5,5-calowe koła - przednia opona kauczukowa i tylna bezpowietrzna odporna na ścieranie - oraz tylny hamulec w błotniku. Istnieje możliwość regulacji kierownicy - maksymalna wysokość wynosi do 80,5 cm. Nie zabrakło rozkładanej stopki, która ułatwia postawienie pojazdu w dowolnym miejscu.

Moc silnika: 90 W

Maksymalna prędkość: 16 km/h

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu: 10 km

Maksymalny udźwig: do 54 kg

Rozmiar kół: 5.5"

SPOKEY Mobius Young+

Model wyposażono w napęd nożny, dzięki czemu zmiana prędkości jest płynna. Hulajnoga porusza się z prędkością sięgającą 12 km/h. Jednoślad może dorastać wraz z dzieckiem, ponieważ kierownica podlega regulacji od 80 do 90 cm. Naładowanie pozwalające na pokonanie 10 kilometrów zajmuje niespełna 2-3h.

Moc: 200 W

Maksymalna prędkość: 12 km/h

Maksymalny zasięg: 10 km

Średnica kół: 5,5 (przód) 5 (tył) cali

Pojemność akumulatora: 2600 mAh

Czas ładowania: 120 - 180 min

Waga: 6,5 kg

Aktualnie hulajnoga jest dostępna pod tym linkiem

RAZOR Power A2

Jeśli twoja pociecha lubi dłuższą jazdę, Razor będzie bezpiecznym i satysfakcjonującym rozwiązaniem. Zważając na parametry, będzie odpowiednia dla starszych dzieci oraz młodzieży. Uniesie aż 65 kilogramów, mimo że waga wynosi niespełna 4 kg. Dziecko może osiągnąć prędkość 16 km/h i cieszyć się jednośladem do 45 minut ciągłej jazdy. Hulajnogę można złożyć, tak więc z łatwością zapakujemy ją do auta.

Moc: 90 W

Maksymalna prędkość: 16 km/h

Maksymalne obciążenie: 65 kg

Maksymalny zasięg: 15 km

Waga: 4 kg

Aktualnie hulajnoga jest dostępna pod tym linkiem.

RAZOR E90 Power Core

Kolejna pozycja od firmy Razor powinna w pełni rozwiać wątpliwości co do bezpieczeństwa. Elektryczna hulajnoga dla mniejszych dzieci (do wagi 54 kg) została pozbawiona manetki na rzecz intuicyjnego przycisku do przyspieszania. Aby maluch nie stracił równowagi podczas gwałtownego ruszania, silnik można włączyć dopiero po uzyskaniu 5 km/h poprzez odpychanie. Model E90 z wbudowanym silnikiem Power Core, osiąga prędkość do 16 km/h.

Moc: 90 W

Maksymalna prędkość: 16 km/h

Maksymalne obciążenie: 54 kg

Maksymalny zasięg: 20 km

Waga: 9,6 kg

Pora na propozycję dla najstarszych dzieci, które mogą swobodnie poruszać się jednośladami elektrycznymi. Model od Xiaomi rozpędza się do 20 km/h, a dystans na jednym cyklu wynosi około 30 km. Co więcej, korzysta z rozwiązania odzyskiwania energii KERS. Powyższy model posiada certyfikację TÜV Rheinland (w zakresie bezpieczeństwa trybów prędkości), zgodnie z normą EN17128 tak więc jeśli jednoślad będzie użytkowany zgodnie z przepisami, będzie również w pełni bezpieczny dla nastolatków. Dodatkowym udogodnieniem jest kompatybilność z aplikacją na iOS/Android.

Xiaomi Mi 3

Moc silnika: 300 W

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu: 30 km

Rozmiar kół: 8.5 cali

Aktualne ceny w sklepach Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Essential 2 699 zł

Hulajnoga elektryczna

Jednoślady nie są żadną nowością, pierwsza elektryczna hulajnoga została zaprojektowana już w 1895 roku, choć był to projekt znacznie odbiegający od teraźniejszych standardów. Niespełna dwie dekady później świat ujrzał Autoped, maszyna osiągała prędkość do 30 km/h. Wraz z upływem lat, konstrukcja oraz działanie urządzeń podlegało wielu modyfikacjom oraz korektom inżynierów. Owocem prac są obecnie dostępne modele na rynku, które są alternatywą dla aktywnego wypoczynku, komunikacji miejskiej oraz przemieszczania się do szkoły/pracy.

Hulajnoga elektryczna dla dzieci - bezpieczeństwo

Najmłodsi są ciekawi technologicznych gadżetów, a spopularyzowanie elektrycznych jednośladów wśród dzieci jest tego najlepszym przykładem. Czy na pewno są one na tyle bezpieczne, aby sprezentować je najmłodszym? To pytanie zadaje sobie wielu rodziców. Hulajnogi są zaprojektowane przez specjalistów w swoim fachu, tak więc odpowiednie zabezpieczenia są niemal priorytetem. Zgodnie z polskimi przepisami, prędkość nie powinna przekraczać jednak 20 km/h. Jednoślady dedykowane dla dzieci, posiadają znacznie ograniczone parametry. Mimo to, poruszanie się elektryczną maszyną może stanowić realne zagrożenie, jeśli nie zachowamy zdrowego rozsądku na wyznaczonych ścieżkach. Aby uchronić dziecko przed ewentualnym wypadkiem należy ostrzegać o zagrożeniach, ale i zadbać o prawidłowe wyposażenie. Niezbędnym elementem powinien być wysokiej klasy kask. Powinien być on dopasowany według rozmiaru, lekki, a na dodatek spełniać normy PN-EN 1078:1997 i PN-EN 1080:1997.

Hulajnoga elektryczna - od jakiego wieku?

Elektryczne hulajnogi są mylnie kojarzone z zabawkami. Należy pamiętać, że jest to ciężki sprzęt, który działa ze znacznie zwiększoną energią, aniżeli klasyczna hulajnoga. W świetle przepisów prawa, poruszanie się elektrykami po ulicach miasta jest dozwolone od 10 roku życia. Wymagana jest również karta rowerowa, o którą może poprosić policjant. Niemniej, nie oznacza to, że młodsze dzieci są pozbawione możliwości korzystania z jednośladów! Producenci oferują sprzęt nawet dla 6-latków - różnią się parametrami oraz wyglądem wizualnym. Dzieci w takim wieku mogą cieszyć się aktywnością wyłącznie w strefie zamieszkania lub pod opieką dorosłych.

Źródło: Unsplash/Creative Christians

Hulajnoga elektryczna dla dzieci - na co zwrócić uwagę

Decydując się na elektryczny jednoślad dla dziecka, należy dopasować urządzenie do jego wieku. Modele różnią się wieloma parametrami, które mają odzwierciedlać predyspozycje oraz możliwości malucha. Niestety hulajnogi przeznaczone dla dorosłych mogą być nieodpowiednie, a tym samym niebezpieczne dla młodszych dzieci. Przy wyborze, warto sugerować się co najmniej kilkoma parametrami: