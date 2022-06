Jaką hulajnogę elektryczną kupić? Carrefour sądzi, że najlepiej przecenioną

Lato zachęca do przebywania na dworze w każdy możliwy sposób. Jednym z nich jest zamiana autobusu lub samochodu na hulajnogę elektryczną. W promocji Carrefoura znajdziemy kilka ciekawych modeli w dobrych cenach!

Hulajnogi elektryczne na dobre już zagościły w większych miastach w Polsce. Wiele osób bardzo lubi ten środek transportu, szczególnie w lecie, gdy ciepłe temperatury zachęcają do porzucenia samochodów czy autobusów i skorzystania z pięknej aury na świeżym powietrzu.

Promocja w Carrefour

Carrefour przygotował promocję dla osób marzących o hulajnodze elektrycznej. Już od dzisiaj, aż do 31.07, na stronie internetowej sprzedawcy możemy zakupić hulajnogi elektryczne w bardzo dobrych cenach. Obniżki sięgają nawet 17%.

Najlepsze hulajnogi elektryczne w promocji z Carrefour

Kimet M1

Hulajnoga Kimet M1 to idealna propozycja na początek przygody z elektrycznymi pojazdami. Dzięki silnikowi 250 W może ona rozwinąć prędkość do 25 km/h, a pojemna bateria wystarczy na przejechanie do 20 km na jednym ładowaniu. Hulajnoga jest też wyposażona w bezpieczny hamulec tarczowy, przyciąga również wzrok estetycznym, białym kolorem.

Marka : Kimet

: Kimet Model : M1

: M1 Rozmiar koła : 8,5 ''

: 8,5 '' Kolor : Biały

: Biały Moc silnika : 250 W

: 250 W Max. Prędkość : 25 km/h

: 25 km/h Max. Dystans : 20 km

: 20 km Bateria : 36V/ 7.8 Ah

: 36V/ 7.8 Ah Czas ładowania : 4,5 h

: 4,5 h Udźwig : 90 kg

: 90 kg Wymiary po rozłożeniu : 95,5 x 42 x 104 cm

: 95,5 x 42 x 104 cm Wymiary pudełka: 106 x 16,5 x 33 cm

Cena: 1399 zł 1249 zł. Sprawdź

Eurohit Snake A9

Eurohit Snake A9 ma nieco inne priorytety w porównaniu do powyższej hulajnogi Kimet. Producent postawił tutaj na szybkość - ta mała hulajnoga może przyspieszyć aż do 30 km/h. Jednak dzieje się tak kosztem zasięgu, gdyż na tym pojeździe przejedziemy maksymalnie około 10 km. Jednak na pocieszenie dostajemy jeszcze komputer pokładowy z ekranem LCD, a także nowoczesny, sportowy wygląd.

Marka : Eurohit

: Eurohit Model : Snake A9

: Snake A9 Wymiary : 86 x 32 x 13,5

: 86 x 32 x 13,5 Materiał : Aluminium

: Aluminium Rozmiar koła : 8''

: 8'' Kolor : Czarny

: Czarny Moc silnika : 350 W

: 350 W Ilość stopni prędkości : 3

: 3 Prędkość : 16/22/30 km/h

: 16/22/30 km/h Zasięg : 10 km

: 10 km Kąt nachylenia : 15 stopni

: 15 stopni Wodoszczelność : IP54

: IP54 Bateria : 5.0/6.0 Ah

: 5.0/6.0 Ah Napięcie : 25.2 V`1 A

: 25.2 V`1 A Czas ładowania : 2.5 - 3 h

: 2.5 - 3 h Udźwig : 120 kg

: 120 kg Waga netto/brutto : 10/13 kg

: 10/13 kg Możliwość składania : Tak

: Tak Nóżka : Tak

: Tak Komputer LCD : Tak

: Tak Funkcje komputera: Wyświetlacz, dystans, odległość, światło