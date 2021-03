Jaka hybryda do 50 tysięcy złotych - przegląd najciekawszych modeli

Hybrydy z roku na rok stają coraz tańsze, popularniejsze i mniej egzotyczne. Jeżeli mieszkasz w mieście lub na przedmieściach i masz do wydania na samochód około 50 tysięcy złotych zdecydowanie warto rozejrzeć się za jednym z tych modeli. Sprawdź najciekawsze samochody hybrydowe z rynku wtórnego.

Spis treści

Choć samochody z napędem hybrydowym znane są nam już od ponad 120 lat, to motor ten stał się popularny dopiero na przestrzeni ostatnich 10 lat. Ze względu na wyśrubowane normy emisji spalin w Unii Europejskiej, wysokie ceny paliwa, a także spore zaangażowanie japońskich producentów, którzy są gwarancją wysokiej bezawaryjności samochody z napędem hybrydowym stały się niezwykle popularne.

Hybrydowa Toyota Yaris

Auta z napędem hybrydowym mają mnóstwo zalet, ale nie brakuje także wad. Obecnie na rynku znajdziemy trzy rodzaje samochodów z napędem hybrydowym. Poniżej znajdziesz skrócony opis zespołów napędowych.

Miękkie hybrydy (mHEV, mild hybrid)

Miękka hybryda to nic niego jak klasyczny samochód spalinowy z dodatkowym silnikiem elektrycznym zastępującym rozrusznik i alternator. Ten typ zespołu napędowego nie jest w stanie poruszać się na samym prądzie, a silnik elektryczny wykorzystywany jest do szybszego przyśpieszania, ładowania odbiorników prądu oraz płynnego działania systemu start-stop (brak klasycznego rozrusznika). Auta typu miękka hybryda umożliwiają poruszanie się z wyłączonym silnikiem tzw. tryb żeglowania. W razie potrzeby szybkiego przyśpieszenia silnik elektryczny przekazuje swój moment obrotowy na czas uruchomienia silnika spalinowego. Zaletą tego typu rozwiązania są niskie koszty zakupu auta (mały wzrost wartości względem klasycznego auta). Wadą tego rozwiązania jest niewielka oszczędność paliwa. Mikkie hybrydy powstały w celu obniżenia emisji CO2 i innych gazów szkodliwych do otoczenia. Miękkie hybrydy dostępne są z silnikami benzynowymi oraz diesla.

Pełne hybrydy (HEV, full hybrid)

Pełna hybryda to auta z silniejszym silnikiem elektrycznym, który jest na tyle mocny, że pozwala na poruszanie się autem w trybie bezemisyjnym. Na pokładzie znajdziemy niewielkie akumulatory trakcyjne, które pozwalają przejechać na prądzie od kilkuset metrów do 2-3 km. Pojazdy hybrydowe świetnie sprawdzają się w mieście, gdzie przy rozsądnym operowaniu gazem przez ponad 50% czasu jazdy będziemy poruszać się na silniku elektrycznym. Klasyczne hybrydy często łączone są z silnikiem wolnossącym, a za przeniesienie napędu odpowiada skrzynia bezstopniowa (CVT). Klasyczne hybrydy to optymalny wybór na miasto. Przy wyższych prędkościach pełna hybryda pali więcej, niż odpowiednik z silnikiem spalinowym. Pełne hybrydy najczęściej łączone są z silnikiem benzynowym. Francuskie marki pokusiły się o stworzenie hybryd z silnikiem 2.0 HDI.

Hybrydy typu Plug-in (PHEV)

Hybrydy typu Plug-in to auta z silnikiem spalinowym, mocnym silnikiem elektryczny oraz dużym akumulatorem trakcyjnym z możliwością ładowania z gniazdka. Zasadniczo hybryda typu Plug-in jest autem elektrycznym z małym zasięgiem oraz pełną hybrydą (po wyczerpaniu energii z akumulatorów trakcyjnych). Hybrydy typu Plug-in mają najbardziej zaawansowany układ napędowy oraz są najdroższe w zakupie. Tego typu rodzaj napędu sprawdzi się podczas pokonywania krótki i stałych tras. Chętni na zakup hybryd typu Plug-in powinni mieć garaż lub miejsce parkingowe z dostępem do prądu. W innym wypadku zakup tego typu auta mija się z celem. Hybryda typu Plug-in bez względu na poziom naładowania zapewni najlepsze osiągi. Za przeniesienie napędu odpowiada najczęściej klasyczny automat lub skrzynia dwusprzęgłowa. Co ciekawe pełne hybryd dostępne są zarówno z silnikami benzynowymi, jak i diesla.

Hybrydowy Swift wygląda identycznie jak klasyczny model spalinowy

W ogłoszeniach aut do 50 tysięcy przeważać będą pełne hybrydy, ale da się znaleźć również miękkie hybrydy (małe, nowe auta segmentu B) oraz pojazdy typu Plug-in Hybrid.

Ze względu na stopień zaawansowania, koszty zakupu oraz korzyści płynące z użytkowania polecamy zakup pełnej hybrydy. Pojazdy typu Mild Hybrid przynoszą niewiele oszczędności, a hybrydy typu Plug-in Hybrid są mniej uniwersalne, droższe w zakupie oraz eksploatacji.

Poniżej znajdziesz najciekawsze hybrydy, które bez problemu kupisz za około 50 tysięcy złotych. Podczas wyboru konkretnych modeli kierowałem się ilością ogłoszeń, wyposażeniem, bezawaryjnością oraz średnimi przebiegami. Starałem się również wybierać propozycje z różnych segmentów. Co ciekawe do 50 tysięcy złotych da się kupić nową hybrydę.

Toyota Prius

Zaczynamy od najnudniejszej i najbardziej przewidywalnej pozycji. Toyoty Prius nie mogło zabraknąć w zestawieniu. To właśnie ten pojazd spopularyzował hybrydy na całym świecie. Dodatkowo auto to jest jedną z najpopularniejszych taksówek w naszym kraju, a to bardzo dobra rekomendacja.

Toyota Prius III

W cenie do 50 tysięcy złotych kupimy ładną, zadbaną Toyotę Prius trzeciej generacji z lat 2009-2015. Pojazd ten napędzany jest zespołem napędowym o mocy 136 koni mechanicznych. Na napęd składa się wolnossący silnik benzynowy 1.8 VVT-i. To znana konstrukcja ze starszych modeli Toyoty. Co ważne silnik ma pośredni wtrysk benzyny, co oznacza, że z łatwością założymy do niego instalację gazową.

Prius pali w mieście około 4 litry benzyny i rozpędza się do setki w 10.4 sekundy. Za przeniesienie napędu odpowiada skrzynia CVT, która znana jest z głośnej pracy.

Propozycja japońskiej marki słynie z bezawaryjności. Przebieg 500 tysięcy kilometrów nie robi na Priusie żadnego wrażenia.

Większość modeli jest dobrze wyposażona. Możemy liczyć na klimatronik, nawigację, czujniki parkowania, tempomat i wiele innych akcesoriów.

Toyota Auris

Jeżeli Toyota Prius jest dla Ciebie za duża lub za bardzo kojarzy się z hybrydą możesz wybrać Aurisa. Z napędem hybrydowym kupimy ten pojazd w nadwoziu hatchback oraz kombi. Silnik jest taki samo więc pominę jego opis. Spalanie jest podobne, a pierwsza setka pojawi się na liczniku po 10.9 sekundy (nadwozie hatchback).

Hybrydowy Auris w kombi

W cenie do 50 tysięcy złotych kupimy Aurisa drugiej generacji z lat od 2012 do 2015. Możliwe, że uda nam się znaleźć auto krajowe, z pełną historią. Warto szukać modeli po liftingu, które są lepiej wyposażone.

Hybrydowy Auris podobnie jak Prius często posiada bogate wyposażenie. Mowa o dwustrefowej klimatyzacji automatycznej, nawigacji, kamerze cofania, dostępie bezkluczykowym i wielu innych.

Honda CR-Z

Teraz czas na zupełnie inną hybrydę. Honda CR-Z to niewielkie auto dla singla, które oferuje niezwykle charakterystyczny wygląd oraz nie mniej nietypowy wygląd. Już na pierwszy rzut oka widać, że CR-Z jest dzisiejszą interpretacją CR-X'a, ale do projektowania dobrali się ekolodzy oraz księgowi.

Honda CR-Z

Produkowana w latach 2010-2016 (w Europie sprzedana w latach 2010-2013) Honda CR-Z to jedna z najtańszych hybryd. Ładny egzemplarz kupimy za 25-30 tysięcy złotych.

Za napęd odpowiada silnik 1.5 i-VTEC wspierany przez elektryczny generator. Dodatkowy motor ma 13,6 km i 78 nm momentu obrotowego. Co ciekawe Honda CR-Z posiada manualną skrzynię biegów z 6 przełożeniami. W napędzie Hondy CR-Z silnik elektryczny jest substytutem turbosprężarki. Zapewnia większą elastyczność i lepsze wrażenia z jazdy przy jednoczesnej minimalizacji zużycia paliwa. Moc systemowa to 114 koni mechanicznych.

Honda CR-Z pali w mieście 5-5,5 litra. Pierwsza setka pojawia się na liczniku po 9.9 sekundy. Sylwetka sugeruje, że auto jest znacznie szybsze, ale niestety CR-Z nie był oferowany z mocniejszym silnikiem.

W środku znajdziemy klimatyzację automatyczną oraz radio z AUX. Czasami zdarzają się egzemplarze ze skórzaną tapicerką oraz nawigacją satelitarną.

Suzuki Swift

Aktualnie sprzedawane Suzuki Swift od 2017 roku można skonfigurować z miękka hybrydą. Nowy pojazd kosztuje koło 60 tysięcy złotych, ale 2-3 letniego Swifta z pełną historią serwisową kupimy za mniej, niż 50 tysięcy złotych. To świetna propozycja na miasto.

Suzuki Swift SHVS

Hybrydowy Swift napędzany jest czterocylindrowym, wolnossącym silnikiem o pojemności 1,2 litra, który wspomagany jest niewielkim silnikiem elektrycznym. Dodatkowy motor służy jako rozrusznik oraz alternator.

Średnie spalanie w mieście wynosi niecałe 6 litrów, a pierwszą setkę osiągniemy w 11.9 sekundy.

Suzuki Swift to ciekawa alternatywa dla hybrydowego Yarisa. Będzie nowszy i lepiej wyposażony. Wiele egzemplarzy posiada nawigację, Android Auto, Apple CarPlay, tempomat oraz automatyczną klimatyzację.

Toyota Yaris

Kolejną, miejską propozycją jest Toyota Yaris trzeciej generacji. Jest to jedyna pełna hybryda segmentu B. Yaris posiada specjalny zespół napędowy zaprojektowany dla tego modelu. Łączna moc systemowa to 100 koni mechanicznych. Pod maską znajdziemy silnik o pojemności 1,5 litra wspomagany przez motor elektryczny.

Toyota Yaris

Hybrydowy Yaris pali w mieście sporo poniżej 4 litrów. Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h trwa 11.8 sekundy i towarzyszy mu głośna praca silnika. Wszystko przez bezstopniową skrzynię CVT.

Motor elektryczny ma aż 61 koni mechanicznych i 169 nm momentu obrotowego. Doświadczony i zaznajomiony z autem kierowca z pewnością większość czasu w mieście jeździć będzie na prądzie.

Za 50 tysięcy złotych kupimy hybrydowego Yarisa po pierwszym liftingu z lat 2014-2017. Auto jak na przedstawiciela segmentu B będzie bardzo dobrze wyposażone. Mowa o automatycznej klimatyzacji, automatycznej skrzyni biegów, tempomacie, zestawie głośnomówiący oraz nawigacji.

Citroen DS5

DS5 to auto nie mniej dziwne, co ciekawe. To spory hatchback klasy średniej, który posiada pod maską hybrydę składającą się z silnika diesla oraz motoru elektrycznego.

Citroen DS5 Hybrid

Hybrydowy Citroen DS5 to najlepiej wyposażony, najszybszy, ale i najdroższy w utrzymaniu pojazd w naszym zestawieniu.

Za około 50 tysięcy kupimy auto z lat 2012-2015 z dobrym wyposażeniem i sporym przebiegiem.

Do napędu wykorzystano świetnego diesla 2.0 HDI FAP o mocy 163 konni mechanicznych. Połączono go z silnikiem elektrycznym o mocy 37 koni mechanicznych. Moc systemowa to 200 koni mechanicznych, a moment obrotowy wynosi aż 400 nm.

Auto pali w mieście od 4 do 5 litrów i ma bardzo dobre wyposażenie.

Niestety należy pamiętać, że DS5 będzie drogi w utrzymaniu. Musimy zdawać sobie sprawę z usterek w silniku diesla, które są kosztowne do usunięcia (w porównaniu do hybryd konkurencji).

Fiat 500 Hybrid

Za 50 tysięcy złotych można pokusić się o zakup fabrycznie nowe hybrydy. Będzie to Fiat 500 Hybrid. Cennikowo bazowa wersja Cult z silnikiem 1.0 Hybrid kosztuje 52 tysiące złotych. W tej cenie otrzymamy fabrycznie nowe auto z 70 konnym silniczkiem, 14 calowymi kołami stalowymi oraz klimatyzacją.

Fiat 500 Hybrid

Warto jednak poszukać gotowych pojazdów znajdujących się na placach dealerów. Za 45-47 tysięcy złotych kupimy fabrycznie nowego Fiata 500 z 2020 roku. Gdy dobrze poszukamy, uda nam się kupić wersję Sport. Posiada ona alufelgi, skórzaną kierownicę oraz system infotainment z Android Auto i Apple CarPlay.

Hybrydowy Fiat 500 pali w mieście około 5,5 litra. Przyśpiesznie od 0 do 100 km/h trwa 13.8 sekundy.

Fiatem 500 warto zainteresować się, gdy szukamy nowego auta z pełną gwarancją producenta. Przez pierwsze dwa lata wymienimy jedynie olej i filtry. Dodatkowo za 1299 zł możemy rozszerzyć gwarancję do 5 lat i 200 tysięcy kilometrów przebiegu. To bardzo kusząca propozycja.