Jaka kamera samochodowa? Klasyczna, w lusterku czy kamera sportowa z funkcją wideorejestratora?

Kamera samochodowa przydaje się w wielu sytuacjach - pomaga w bezpiecznej jeździe, nagranie z niej może być dowodem świadczącym o sprawcy wypadku, a jeśli ma czujnik ruchu, w trybie parkingowym działa na zasadzie czujnika wstrząsów - odnotuje stłuczkę, gdy kierowca jest poza samochodem. Który z modeli na rynku warto polecić?

Jaka kamera samochodowa?

Kamera samochodowa jest coraz częściej spotykana zarówno w samochodach prywatnych, jak i firmowych. Ich producenci prześcigają się w wyposażaniu swoich urządzeń w nowatorskie funkcje, dzięki czemu stają się one sprzętem bardzo zaawansowanym technologicznie. Umożliwiają nagrywanie w wysokich rozdzielczościach, połączenie z aplikacją mobilną, automatyczne włączanie nagrywania przy wykryciu ruchu. Mają przy tym solidne obudowy, nierzadko wodoszczelne, a zarazem niewielkie wymiary i wagę. Kamery samochodowe obsługują karty pamięci, a długość całkowitego zapisu zależy od pojemności danej karty - przy największych możliwe jest zarejestrowanie nawet 6-7 godzin jazdy. Można znaleźć także modele pozwalające na rejestrację nawet 40 godzin jazdy (przy nagrywaniu tylko z przedniej kamery w rozdzielczości 1080p). Zapis z kamery będzie stanowić dowód w przypadku wypadku lub gdy pojawiają się wątpliwości co do otrzymanego mandatu, pomoże także w sytuacji zauważenia brawurowej jazdy innego uczestnika ruchu drogowego.

Którą z kamer wybrać spośród licznych ofert, znajdujących się aktualnie w sprzedaży? Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów:

rozdzielczość - im jest ona wyższa, tym lepsza. Dlatego polecamy kamery z jakością zapisu Full HD lub - co lepsze - 4K. Ważny jest również dobry przetwornik obrazu oraz procesor.

maksymalna pojemność karty pamięci - jeśli jeździsz dużo, im większa pojemność, tym dłuższą jazdę nagrasz bez konieczności nadpisywania starszych zapisów.

nagrywanie nocne - to istotny element zwłaszcza podczas częstej jazdy po zmierzchu; kamery przystosowane do jazdy nocą mają technologie, które redukują odblaski świateł latarni i samochodów, co powinno zapewnić czysty obraz.

rejestracja dźwięku - nie wszystkie znajdujące się w sprzedaży kamery oferują nagrywane zarówno obrazu, jak i dźwięku; warto postawić na te, które zapisują wszystko.

czujnik ruchu - jego działanie to nie tylko włączenie nagrywania w momencie uruchomienia silnika, ale przede wszystkim w trakcie poruszenia samochodu, dlatego np. gdy inny pojazd potrąci zaparkowany samochód z taką kamerą, natychmiast aktywuje się nagrywanie i sprawca zostanie zarejestrowany.

czujnik przeciążeń - sensor oparty o formułę przeciążenia znaną z samolotów, dlatego nazywany jest również „G-sensorem” (od "g" - litera ta symbolizuje przeciążenie). W momencie powstania przeciążenia (w sytuacji takiej, jak wypadek), zabezpiecza trwale plik z rejestracją zdarzenia. Nie zostanie on skasowany przez zapisywanie w pętli, dzięki czemu będzie stanowić świadectwo i dowód zaistniałej sytuacji.

Jak i przy każdym innym sprzęcie elektronicznym, także i tutaj mamy kilka półek cenowych - tanie kamery samochodowe, średniaki oraz kamery droższe. Cena gra rolę - im więcej kosztuje dana kamera, tym więcej funkcjonalności ma zazwyczaj do zaoferowania, dlatego jeśli chcesz cieszyć się dobrej jakości nagraniami w każdych warunkach, nie warto oszczędzać, a wydać raz a dobrze i mieć pełną satysfakcję. Jednak na tym nie koniec wyborów - ostatnim jest rodzaj kamery samochodowej. Mogą być trzy - klasyczna, w lusterku lub też wideorejestrator zaadaptowany do potrzeb samochodu. Jakie są cechy poszczególnych rodzajów?

Kamera klasyczna

Klasyczna kamera samochodowa to model zawieszany - za pomocą przyssawki gumowej - pod lusterkiem. Jej obiektyw nagrywa wszystko, co znajduje się w polu widzenia, a możliwości zależą od danej kamery. Na przykład kamera samochodowa klasyczna ORLLO to 2w1 - zestaw obejmuje zarówno kamerę przednią, jak i cofania, co znacznie ułatwia parkowanie i manewrowanie na wstecznym biegu. Obydwie nagrywają w wysokie rozdzielczości - tylna to Full HD, a przednia - aż 4K, co powinno gwarantować doskonałą widoczność każdego szczegółu na drodze i za bagażnikiem samochodu. Tak wysoka rozdzielczość kamery przedniej możliwa jest dzięki wysokiej jakości przetwornikowi, ale na tym nie koniec zalet - wiele modeli tego producenta posiada wbudowany GPS, czujnik ruchu, a także technologie odpowiedzialne za wysoką kompresję obrazu, dzięki czemu na karcie pamięci może zmieścić się wiele klipów z różnych tras.

Kamera w lusterku

Kamera w lusterku to rozwiązanie, które pojawiło się stosunkowo niedawno, jednak szturmem zdobyło sobie serca kierowców. Mamy tu do czynienia z interesującym połączeniem klasycznego lusterka i kamery, a za przykład może posłużyć kamera samochodowa w lusterku ORLLO. Jej dotykowy wyświetlacz jest montowany na lusterko w samochodzie, zmieniając je w ekran ze szkłem antyrefleksyjnym, równocześnie nie wpływając w żaden sposób na samą podstawową funkcję lusterka. Na nałożonym ekranie wyświetlane są informacje dla kierowcy, zaś znajdujący się z boku obiektyw pozwala na rejestrowanie zdarzeń na drodze. Tu również mamy do czynienia z 2w1 - załączona kamera cofania, montowana na tylnej szybie, pozwala nie tylko na rejestrację tego, co dzieje się z tyłu, ale również pomaga w parkowaniu, wyświetlając na ekranie linie pomocnicze. Kamery tego typu mogą obsługiwać karty pamięci o dużej pojemności, co umożliwia bezproblemowe zapisanie kilku godzin jazdy.

Kamera sportowa jako wideorejestrator

Trzecia opcja to kamera sportowa jako wideorejestrator. Tu posłużymy się kolejnym przykładem od tego samego producenta, czyli będzie to kamera sportowa ORLLO Xpro z funkcją kamery samochodowej. Dlaczego akurat nim? Ponieważ kamery sportowe tej właśnie firmy bardzo często mają w zestawie przyssawkę, umożliwiającą umiejscowienie ich na przedniej szybie pojazdu, gdzie pełnią funkcje wideorejestratora jazdy. Kamery sportowe ORLLO posiadają funkcję samochodową autostart, dzięki której kamera zaczyna nagrywanie w momencie uruchomienia silnika. Ponadto mają cechy i funkcje właściwe modelom sportowym - są wśród nich elementy, jakich nie ma zwykła kamera samochodowa, np. sterowanie głosem czy zaawansowane mechanizmy stabilizacji obrazu. W niektórych sytuacjach - na przykład jeździe terenowej - będą sprawować się nawet lepiej niż klasyczne kamery!

