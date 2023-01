Jaką kamerę zewnętrzną Wi-Fi kupić? Przegląd najlepszych propozycji na 2023 rok

Przedstawiamy najlepsze kamery zewnętrzne do monitoringu domu oraz firmy. Który model wybrać, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo? Pomagamy dokonać właściwego wyboru.

Spis treści

Zewnętrzna kamera IP fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jak wybrać kamerę zewnętrzną?

Jedną z najważniejszych kwestii podczas wyboru najlepszej kamery zewnętrznej jest jej wytrzymałość. Musi się ona charakteryzować dużą odpornością na zjawiska atmosferyczne, pyły oraz wodę - do tego świetnie nadadzą się kamery z certyfikatem IP67 lub IP68.

Oprócz tego, urządzenie musi być również odpowiednio przygotowane na kontakt z niechcianym gościem, który postanowi spróbować ją zniszczyć. Klasa odporności IK10 to jedno z najczęściej spotykanych oznaczeń, jakie stosuje się w kamerach wandaloodpornych. Widząc to oznaczenie, możemy mieć pewność, że wybrana przez nas kamera spełnia normę EN 62262 - określa ona wytrzymałość obudowy urządzenia na uderzenie 10 kg młotkiem z wysokości 5 metrów.

Kolejną kwestią, nad jaką trzeba się zastanowić, to miejsce, w jakim znajdować się będzie kamera oraz jej typ obudowy. Nie każda kamera pozwala na zamontowanie w wybranym przez nas miejscu, z tego względu warto przyjrzeć się zestawowi montażowemu jeszcze przed zakupem, aby upewnić się, że wybrany przez nas model pozwoli na montaż naścienny lub sufitowy.

Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią jest jakość nagrywanego obrazu oraz sposób zapisu danych. Polecamy wybierać spośród kamer nagrywających w rozdzielczości co najmniej Full HD przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Warto zadbać o obecność technologii poprawiających jakość zapisu obrazu po zmroku. Decydując się na jeden z modeli warto sprawdzić format zapisu danych oraz lokalizację przetrzymywania plików. Najlepiej wybrać kamerę z czytnikiem kart pamięci do przechowywania lokalnego z jednoczesną funkcją przesyłania kluczowych nagrań do chmury. W ten sposób zabezpieczymy nagranie nawet po kradzieży nośnika pamięci lub uszkodzeniu kamery.

Co powinna oferować kamera zewnętrzna?

Poniżej znajduje się lista jednych z najważniejszych funkcji, jakie powinna zawierać każda kamera zewnętrzna:

WDR - rozszerzony zakres dynamiki - technologia ta poprawia jakość obrazu w kiepskich warunkach atmosferycznych

- rozszerzony zakres dynamiki - technologia ta poprawia jakość obrazu w kiepskich warunkach atmosferycznych DNR - cyfrowa redukcja szumów - odpowiada za eliminację ziarnistości obrazu

- cyfrowa redukcja szumów - odpowiada za eliminację ziarnistości obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego oraz tła - funkcja ta zapobiega tzw. oślepieniu kamery silnym światłem skierowanym bezpośrednio w obiektyw

- kompensacja światła wstecznego oraz tła - funkcja ta zapobiega tzw. oślepieniu kamery silnym światłem skierowanym bezpośrednio w obiektyw ROI - umożliwia polepszenie jakości obrazu w interesujących nas obszarach

- umożliwia polepszenie jakości obrazu w interesujących nas obszarach Detekcja ruchu - pozwala wyzwolić alarm w momencie wykrycia ruchu

- pozwala wyzwolić alarm w momencie wykrycia ruchu Podczerwień - pozwala na nagrywanie widocznego obrazu w nocy

ORLLO Z16

ORLLO Z16 Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

ORLLO Z16 to kamera zewnętrzna do monitoringu wizyjnego, ale z racji mini rozmiaru może być też wewnętrzna - można wykorzystać ją zarówno do monitoringu posesji, ale także pomieszczenia w domu lub niewielkim biurze. Niestraszne będą jej warunki panujące na zewnątrz. Nie należy martwić się również o rachunki, gdyż ORLLO Z16 charakteryzuje szczególnie niski pobór prądu.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala kamerze na wykrywanie ruchu, po czym włączy alarm dźwiękowy oraz świetlny, co ma na celu odstraszyć intruza. Kamera wykrywa nie tylko sam ruch, ale też ludzi i podąża za nimi. Po zmroku korzysta natomiast z automatycznego trybu nocnego w podczerwieni oraz w kolorze, do czego służą wbudowane diody LED. Wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiają na dwukierunkowe przekazywanie dźwięku.

Polska aplikacja mobilna O-KAM służy do zarządzania kamerą, a także do podglądu na żywo i otrzymywania alarmów. Dodatkowo producent oferuje Pakiet ORLLO zawierający darmowe aktualizacje oraz bezpłatne wsparcie techniczne.

Kamerę wyposażono w obrotową głowicę oraz dedykowany uchwyt naścienny. Na samej głowicy znajdziemy obiektyw z przysłoną f/2.0, za pomocą którego możemy nagrywać obraz w rozdzielczościach FHD, SUPER HD oraz VGA. W obudowie umieszczono również moduł Wi-Fi oraz złącze RJ-45.

Wszystkie nagrania zapisywane są na karcie pamięci w formacie microSD. Materiały mogą być też przechowywane w chmurze - przy zakupie kamery miejsce na dysku otrzymujemy za darmo przez 1 miesiąc z możliwością przedłużenia.

Sprawdź pełną recenzję ORLLO Z16.

Dahua IPC-HFW1431S-0280B-S4

Dahua IPC-HFW1431S-0280B-S4

To co wyróżnia model Dahua IPC-HFW1431S-0280B-S4 to jakość obrazu, jaki ta kamera rejestruje. Pozwala ona na rejestrowanie nagrań o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli z wykorzystaniem szerokokątnego obiektywu o kącie widzenia ok 100 stopni. Dzięki dużemu zagęszczeniu pikseli otrzymujemy wysoką jakość nagrań. Cieszyć się nimi można także w nocy, gdyż umieszczony w obudowie promiennik podczerwieni IR o zasięgu 30 m pozwala kamerze przetwarzać obraz również w ciemności.

Kamera ta otrzymała certyfikat IP66, co gwarantuje odporność na silne strumienie wody oraz pył. Szczególnie atrakcyjne są jej małe rozmiary, dzięki czemu otrzymujemy pełną swobodę podczas jej montażu. Kamera może być zasilana za pomocą technologii Power over Ethernet (POE) przez skrętkę (UTP) lub zasilacz o mocy 12 V.

Hikvision DS-2CD2T45FWD-I5

Hikvision DS-2CD2T45FWD-I5

To, czym Hikvision DS-2CD2T45FWD-I5 może pochwalić się najbardziej, to technologia DarkFighter - oferuje dość szeroki kąt widzenia i zwiększa jasność obrazu w nocy, a zasięg promiennika podczerwieni sięga do aż 50 m.

Kamera ta otrzymała klasę IP67, co gwarantuje odporność zróżnicowane warunki pogodowe. Za tym modelem szczególnie przemawiają również jego bardzo dobre parametry techniczne, a także szeroki zakres funkcji korygujących obraz oraz ochrony perymetrycznej, co jest szczególne przydatne w monitorowaniu terenów zewnętrznych. Aplikacja na telefon Hik-Connect umożliwia zdalny podgląd z kamery.

Aktualne ceny w sklepach KAMERA IP DS-2CD2T45FWD-I5(2.8mm) - 4 Mpx Hikvision 699 zł

Hikvision DS-2CD1143G0-I

Hikvision DS-2CD1143G0-I

Kolejną propozycją od Hikvision na naszej liście jest model DS-2CD1143G0-I z obiektywem 2,8 mm o szerokim kącie widzenia. Kamera ta również została dość dobrze wyposażona, jeśli chodzi o możliwości monitoringu w porach nocnych - posiada nowoczesny oświetlacz podczerwieni IR LED z zasięgiem do 30 m oraz mechaniczny filtr podczerwieni ICR. Zastosowanie tych technologii pozwala na przechwytywanie optymalnych wartości światła docierającego do przetwornika kamery.

Kamera została także zaopatrzona w inteligentną funkcję ROI, która pozwala na zwiększenie jakości wybranych fragmentów obrazu. Dostępne są również maski prywatności, szczególnie przydatne w momencie potrzeby zakrycia części kadru z wyznaczonych stref. Aplikacja na telefon Hik-Connect umożliwia zdalny podgląd z kamery.

ORLLO GOODCAM Z12

Fot. ORLLO

ORLLO GOODCAM Z12 to idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo oraz szukają urządzenia do stałego monitoringu, nawet w trudnych warunkach, a także samodzielnego, prostego montażu i konfiguracji. Kamera obsługuje również protokół ONVIF (opcja: współpraca z rejestratorami i systemami monitoringu). Kamera ta potrafi zapisywać obraz w rozdzielczości SuperHD (2304 x 1296 pikseli). Jej głowica zapewnia obrót 355 stopni w poziomie oraz 95 stopni w pionie. Kąt widzenia obiektywu to 100 stopni.

Urządzenie zostało wyposażone w moduł WIFI, dzięki czemu działa bezprzewodowo, oferując stały podgląd na żywo z każdego miejsca. Kamera wyposażona jest również w gniazdo LAN (opcjonalne podłączenie przewodowe z internetem). Szczególnie przydatny okaże się także jasny obiektyw F=2.0 oraz funkcja trybu nocnego do 20 m - jest on gwarancją wysokiej jakości nagrania w zróżnicowanych warunkach, dzięki czemu nadaje się również idealnie do nagrań nocnych.

Całość dopełnia świetny zestaw funkcji dodatkowych, takich jak inteligentna analiza obrazu (AI IVS) oraz autotracking, alarm dźwiękowy, a także alarm świetlny. Producent chwali się także dedykowaną aplikacją, dzięki której możemy bezprzewodowo dokonać zmian w ustawieniach oraz przeglądać i pobierać nagrania bezpośrednio na nasz telefon i komputer. Bardzo pomocne w obsłudze kamery jest polskie menu i wbudowany mikrofon oraz głośnik, dzięki czemu możliwa jest dwustronna komunikacja. ORLLO GOODCAM Z12 obsługuje karty pamięci MicroSD o pojemności do 256 GB. Zapis obrazu odbywa się w kompresji H264+, co przekłada się na mniejsze zużycie miejsca na dysku nawet o połowę w stosunku do standardowego zapisu przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu.

Overmax CAMSPOT 4.7 ONE

Overmax CAMSPOT 4.7 ONE

Kamerę Overmax CAMSPOT 4.7 ONE charakteryzuje szczególna odporność na nieprzychylne warunki pogodowe (norma IP66, została wyposażona w trwałą metalową obudowę), bezprzewodowa łączność Wi-Fi oraz bardzo wysoka rozdzielczość nagrań Full HD. Jej nabywcy będą również zadowoleni z obecności dodatkowych funkcji, takich jak szybkie wykrywanie ruchu oraz rozbudowany tryb nocny.

Na uwagę zasługuje również innowacyjny system Dual IR Cut + 36 diod IR (możliwość automatycznego wysyłania zdjęć na e-mail i FTP), wbudowany adapter POE (Power over Ethernet) oraz łatwa obsługa za pomocą komputera, smartfona lub tabletu. Overmax CAMSPOT 4.7 ONE korzysta z kompresji w formacie H.264, co przekłada się na mniejsze zużycie miejsca na dysku nawet o połowę w stosunku do standardowego zapisu przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Niemniej jednak kamera może obsługiwać kartę MicroSD o pojemności 128 GB, która będzie w stanie przyjąć nagrania z blisko trzech tygodni. Polecana kamerka została wyposażona w trwałą metalową obudowę, dzięki której jest odporna na uszkodzenia i stabilnie pracuje bez względu na warunki pogodowe.