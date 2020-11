Jaką kartę pamięci do monitoringu i wideorejestratora wybrać [PORADNIK]

Do monitoringu i kamerek samochodowych nie wystarczy klasyczna karta pamięci o dużej pojemności. Zakup nieodpowiedniego nośnika danych może być katastrofalny w skutkach. Zobacz, na co zwrócić uwagę podczas zakupu karty pamięci, która trafi do wideorejestratora lub kamery IP.

Zakup karty pamięci to z pozoru prosta czynność. Na rynku znajdziemy zaledwie kilka popularnych standardów. Później wystarczy wybrać interesującą nas pojemności oraz klasę prędkości. Nic bardziej mylnego. Szybki zakup karty pamięci bez dokładnej analizy potrzeb może skończyć się trwałą utratą niezwykle cennych danych. Prosty przykład. Mieliśmy stłuczkę, ale jesteśmy spokojni, ponieważ w samochodzie od dłuższego czasu posiadamy zamontowany wideorejestrator. Podczas próby zgrania materiału okazuje się, że karta pamięci jest uszkodzona i nie pozwala na odtworzenie niezwykle cennego materiału wideo. Taki scenariusz jest bardziej prawdopodobny, niż mogłoby się wydawać.

Kioxia Exceria High Endurance - karta pamięci microSD do wideorejestratorów

Monitoring oraz wideorejestratory potrzebują specjalnych kart pamięci o zwiększonej wytrzymałości które są przystosowane do ciągłej pracy pod obciążeniem oraz w zmieniających się warunkach atmosferycznych. W dzisiejszym poradniku pokazujemy, jak wybrać odpowiednią kartę pamięci do monitoringu wizyjnego oraz coraz popularniejszych na polskich drogach wideorejestratorów.

Karta pamięci nie jest wieczna

Na samym początku kilka suchych faktów, o których najczęściej zapominamy. Po pierwsze karta pamięci podobnie, jak inne pamięci typu Flash nie jest nieśmiertelna. Każdy model posiada określoną wytrzymałość i prędzej czy później ulegnie awarii. Niestety większość kupujących nadal kieruje się głównie ceną oraz pojemnością. Mało kto zaprząta sobie głowę klasami prędkości oraz przeznaczeniem kart pamięci.

W tym miejscu należy podkreślić, że monitoring wizyjny znacząco przyczynia się do obniżenia żywotności karty pamięci. Wszystko ze względu na ciągłość zapisu bez przerw przez wiele godzin oraz pracę w niesprzyjających warunkach atmosferycznych - letnich upałach oraz ujemnych temperaturach zimą.

Klasyczna karta pamięci o standardowej wytrzymałości nie jest najlepszym wyborem

Fizyki nie oszukasz

Obecne karty pamięci są rozmiaru jednogroszówki, a mimo tego oferują pojemności, o jakich kilka lat temu nie śniliśmy. Niestety komórki pamięci posiadają określoną ilość cykli zapisu i odczytu. Po jej przekroczeniu karta pamięci przestaje działać.

Co musisz wiedzieć o karcie pamięci do monitoringu i wideorejestratorów?

Poniżej wyjaśniamy, na jakie parametry należy zwrócić uwagę podczas wyboru karty pamięci, która znajdzie zastosowanie w kamerce IP lub wideorejestratorze.

Format karty pamięci

W sklepach znajdziemy kilka rodzajów kart pamięci. Najłatwiej podzielić je ze względu na rozmiar:

SD - Secure Digital

- Secure Digital microSD - micro Secure Digital

- micro Secure Digital NM - Nano Memory

- Nano Memory CF - Compact Flash

Obecnie najpopularniejszym formatem jest microSD. Wszystko ze względu na niewielkie wymiary, atrakcyjną cenę oraz zadowalające parametry techniczne. Na rynku znajdziemy jeszcze karty pamięci SD oraz CF. Są one stosowane najczęściej w lustrzankach. Karty pamięci typu Nano Memory to nowość, która aktualnie stosowana jest praktycznie tylko przez jednego producenta - Huawei'a.

Warto pamiętać, że kartę pamięci microSD, dzięki adapterowi łatwo zamienimy w kartę pamięci SD.

Gniazdo na kartę pamięci microSD w wideorejestratorze 70mai Dash Cam Pro

Technologia zapisu

Technologia zapisu to jeden z najważniejszych parametrów kart pamięci do monitoringu. Określa on żywotność i niezawodność karty pamięci. Wiąże się ona także bezpośrednio z ceną. Na rynku znajdziemy karty pamięci wyposażone w jedną z trzech technologii zapisu:

TLC (Tripple Level Cell) - najtańsza, najpopularniejsza i najbardziej zawodna technologia zapisu

(Tripple Level Cell) - najtańsza, najpopularniejsza i najbardziej zawodna technologia zapisu MLC (Multi Level Cell) - idealny kompromis pomiędzy trwałością, a ceną produkcji. Znacznie wyższa trwałość od pamięci TLC.

(Multi Level Cell) - idealny kompromis pomiędzy trwałością, a ceną produkcji. Znacznie wyższa trwałość od pamięci TLC. SLC (Single Level Cell) - najtrwalsza i najdroższa technologia stosowana w zastosowaniach profesjonalnych - np. monitoringu powierzchni biurowych.

Niestety producenci rzadko chwalą się, jaka technologię zapisu wykorzystano w danym modelu. Przeważnie w kartach pamięci do monitoringu wykorzystywana jest technologia MLC. Kart pamięci SLC nie kupimy w zwykłych sklepach z elektroniką - są one przeznaczone dla profesjonalistów. Zdecydowanie nie warto kupować kart pamięci wykorzystujących technologię zapisu TLC. Kusza one niską ceną i przyzwoitymi parametrami technicznymi, ale są bardzo zawodne.

Klasa karty pamięci

Klasa karty pamięci określa szybkość, z jaką karta pamięci jest w stanie zapisywać pliki. Im wyższa klasa szybkości, tym lepsze osiągi karty pamięci. Niestety podział nie jest jednoznaczny. Początkowo karty pamięci oznaczano klasą szybkości - Class 2,4,6,10. Wraz z pojawieniem się szybszych i pojemniejszych modeli wprowadzono klasyfikacje UHS. Obecnie stosuje się jednak klasyfikację szybkości nagrywania wideo V 6,10,30,60,90, gdzie liczba oznacza maksymalny transfer zapisu danych w MB/s.

Nie wchodząc w szczegóły do monitoringu wizyjnego i wideorejestratorów nagrywających w rozdzielczości Full HD wystarczy karta pamięci o klasie szybkości Class 10 lub UHS 1. Pozwala ona na zapis 10 MB/s.

W przypadku chęci nagrywania w 4K warto sięgnąć po kartę pamięci z klasą szybkości V 30. Pozwala ona na zapis 30 MB/s, co umożliwia rejestrowanie filmów w rozdzielczości 2K oraz 4K.

Klasy kart pamięci

Pojemność karty pamięci

Obecnie na rynku znajdziemy karty pamięci o pojemności od 16 GB do nawet 1 TB. W przypadku monitoringu wizyjnego i wideorejestratorów 32 GB to absolutne minimum. Karta pamięci o tej pojemności pozwoli na zapisanie kilkudziesięciu godzin materiału z kamerki IP lub kilku godzin jazdy w rozdzielczości Full HD.

Optymalnym wyborem będzie karta pamięci o pojemności 128 GB. To idealny kompromis pomiędzy pojemnością, a ceną.

Przed wyborem pojemności karty pamięci sprawdź czy kamera lub wideorejestrator obsługuje taką pojemność. Niektóre urządzenia nie radzą sobie z dużymi kartami pamięci.

W poniższej tabelce zobaczysz, ile materiału wideo jest w stanie przechować karta pamięci o pojemności do 32 GB do 256 GB.

Szacowany czas nagrywania wideo kart pamięci o pojemności od 32 GB do 256 GB

Mechanizm korekcji błędów

Warto zadbać o to, aby nasza karta pamięci do monitoringu oraz wideorejestratora posiadała mechanizm korekcji błędów. Badania pokazują, że klasyczna karta microSD o pojemności 32 GB poddaje się po nagraniu około 800-1000 godzin materiału w rozdzielczości Full HD. Karty pamięci dedykowane do wideorejestratorów i monitoringu są w stanie pracować o kilka lub nawet kilkadziesiąt razy dłużej. Wszystko ze względu na obecność mechanizmu korekcji błędów oraz przystosowanie konstrukcji do pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Przykładowo karta pamięci Kioxia Exceria High Endurance o pojemności 128 GB zaprojektowana z myślą o wideorejestratorach jest w stanie nagrać do 40000 godzin materiału w rozdzielczości Full HD.

Podsumowanie - oszczędność na karcie pamięci nie jest dobrym pomysłem

Karty pamięci dedykowane do monitoringu i wideorejestratorów są zauważalnie droższe od zwykłych modeli o standardowej wytrzymałości. Biorąc pod uwagę fakt, że działają one kilka razy dłużej, a ryzyko utraty cennych danych jest znacznie mniejsze zdecydowanie warto kupić model o zwiększonej wytrzymałości. Pamiętaj, że nagranie znajdujące się na karcie pamięci z wideorejestratora lub kamery IP może uchronić Cię przed ogromnymi kosztami. Szybki rachunek pokazuje, że pozornie droga karta pamięci staje się opłacalną inwestycją.

Kioxia Exceria High Endurance obok wideorejestratora 70mai Dash Cam Pro

Optymalnym wyborem są karty pamięci High Endurance (o zwiększonej żywotności) klasy V30 lub wyższej o pojemności 64 GB lub 128 GB.

