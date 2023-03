Jaka klasa postaci najlepsza do beta testów Diablo 4?

Już dzisiaj rozpoczynają się beta testy Diablo 4. Zastanawiasz się, którą postacią rozpocząć grę?

Już dzisiaj startuje beta Diablo 4. Wiele osób w związku z tym zadaje sobie pytanie, którą klasą postaci najlepiej jest rozpocząć grę. No cóż, odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Najlepiej jest zapoznać się z każdą z nich, jednak nie każdy może mieć na tyle czasu. Ostatecznie testy trwają niespełna trzy dni.

Blizzard na nadchodzącą betę udostępni 3 grywalne klasy postaci. Będzie to Barbarzyńca, Czarodziejka oraz Łotr. Nekromanta oraz Druid dołączy do tego zacnego grona już za tydzień, podczas otwartych beta testów. Poniżej przedstawię charakterystykę poszczególnych postaci oraz postaram się odpowiedzieć na zadane wyżej pytanie.

Barbarzyńca

Co tu dużo mówić. Barbarzyńca to klasa sama w sobie. Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że praktycznie w pełni skupia się na zadawaniu obrażeń fizycznych. Ta klasa postaci walczy bronią jedno lub dwuręczną. Co ciekawe, może nosić przy sobie nawet 4 rodzaje oręża naraz. Jego podstawowym zasobem jest furia generowana podczas walki. W stanie spoczynku jej poziom spada. To od niej zależy, czy możemy używać zdolności specjalnych. Na początku gry będzie się ona generowała dość powoli, jednak z biegiem czasu będziemy mogli robić najbardziej wymyślne kombinacje ciosów i ataków.

To, na co warto zwrócić szczególną uwagę to fakt, że już od początku gry Barbarzyńca cechuje się dużą odpornością na ataki fizyczne oraz zadaje ogromne obrażenia. Do tego jest postacią bardzo mobilną, co jest kluczowe w przypadku klas walczących w zwarciu.

O co chodzi z 4 rodzajami broni? Nasz bohater będzie wyposażony w jedną, podstawową broń. To właśnie od jej statystyk liczone są obrażenia. Z kolei dodatkowe 3 bronie dodają mocy atakom specjalnym. Możemy je do nich przypisać, dzięki czemu nadane im będą konkretne role.

Barbarzyńca zyskuje dodatkowe bonusy z następujących statystyk:

Siła

Wola

Zręczność

Czarodziejka

Czarodziejka w Diablo 4 będzie posługiwała się trzeba żywiołami - lodem, ogniem i błyskawicami. Jej podstawowym zasobem jest mana, która samoczynnie się regeneruje. Ten proces będziemy mogli także przyspieszać.

Czarodziejka jest klasą, która lepiej radzi sobie w starciach dystansowych. Co prawda posiada sporo umiejętności defensywnych, jednak otoczona przed hordy potworów może nie dać sobie rady. Przynajmniej na początku rozgrywki. Ogromnym plusem z kolei są mocno rozbudowane ataki obszarowe. Dzięki nim możemy zadawać poważne obrażenia przeciwnikom, którzy znajdują się na większej części mapy. Bardzo ciekawą mechaniką w przypadku Czarodziejki jest tzw. Enchantment Slot. Po wybraniu interesującej nas umiejętności, możemy ją upgrade'ować. Przykładowo, jeśli wybierzemy jakąś umiejętność i przeciwnik otrzyma określoną liczbę punktów z danego ataku, zwiększa się szansa, że nasza moc aktywuje się automatycznie.

Czarodziejka zyskuje dodatkowe bonusy z następujących statystyk:

Inteligencja

Wola

Zręczność

Łotr

Łotr w Diablo 4 może walczyć za pomocą dwóch rodzajów broni - dwa miecze lub sztylety jednoręczne bądź broń dystansowa (łuk). Nasza postać będzie korzystać z konkretnej broni w zależności od swoich umiejętności. Łotrzyca potrafi także zastawiać rozmaite pułapki, znikać, rzucać granaty dymne oraz nasycać swoją broń trucizną, zimnem bądź cieniem. Głównym zasobem, z którego korzysta Łotr, jest Energia.

Bardzo dużym plusem tej postaci jest różnorodność oraz bardzo duża mobilność. Możemy walczyć w zwarciu, ale w razie kryzysu i dużych obrażeń możemy praktycznie natychmiast odskoczyć i zaatakować z dystansu. Niestety ta klasa postaci odznacza się dość niską wytrzymałością na otrzymywane obrażenia.

Cechą charakterystyczną Łotrzyka są 3 specjalizacje.

Łotrzyk zyskuje dodatkowe bonusy z następujących statystyk:

Siła

Inteligencja

Zręczność

Którą klasą zagrać w becie Diablo 4?

To, która klasa będzie najlepsza, zależy od naszych preferencji dotyczących styl gry. Jeśli interesuje nas postać, która od początku zadaje duże obrażenia i stosunkowo ciężko ją zabić, najlepiej zdecydować się na Barbarzyńcę. Ja też tak uczynię. Z kolei, jeśli zależy nam na szybkich atakach oraz ich szerokiej gamie, wybór powinien paść na Łotrzyka. Tutaj jednak musimy uważać na jego słabą wytrzymałość. Jeśli jednak interesują nas postacie typowo dystansowe, które korzystają z magii, idealnym wyborem będzie Czarodziejka.

Patrząc jednak na to, że są to testy beta, gdzie po 1, maksymalny poziom, jaki możemy osiągnąć to 25, po 2, nasze postępy nie przeniosą się do pełnej wersji gry.W takim wypadku warto sprawdzić każdą z tych postaci. Ja na pewno rozpocznę od Barbarzyńcy, następnie wybiorę Łotra i na koniec jako wisienkę na torcie zostawię sobie Czarodziejkę, ponieważ może wstyd się przyznać, ale nigdy wcześniej nie grałem w Diablo postacią władającą magią.