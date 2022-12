Jaka ładowarka do iPhone 14? Przedstawiamy najlepsze propozycje

Wraz z nowym iPhonem 14, należy zaopatrzyć się w dodatkową ładowarkę USB Typu C. Sprawdź, które zasilacze są najlepsze i jak dokonać odpowiedniego wyboru.

Spis treści

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

W zeszłym roku Apple zszokowało wszystkich swoją decyzją o rezygnacji z dołączania odpowiedniej ładowarki sieciowej do nowych modeli iPhone'ów. Nie inaczej jest w tym roku - iPhone 14 nie posiada zasilacza w opakowaniu. Smartfony od Apple dostarczane są jedynie z przewodem USB Typu C do Lightning.

Jeżeli złożyłeś już zamówienie na iPhone'a 14, to kolejnym krokiem jest rozejrzenie się za dedykowanym zasilaczem. Co prawda, posiadacze iPad'ów lub MacBook'ów z 2020 roku będą mieli łatwiej, gdyż mogą korzystać z ładowarek, które zostały dostarczone wraz z nimi. Jest to jednak dość niewygodne rozwiązanie, które zmusza do ładowania jednego urządzenia jednocześnie.

Zobacz również:

iPhone 13 Pro Źródło: apple.com

O czym warto pamiętać - aby w pełni wykorzystać możliwości szybkiego ładowania iPhone'a 14 potrzebujesz zasilacza USB Typu C z Power Delivery o mocy co najmniej 18 W. Wszystkie modele z rodziny iPhone 14 oferują także wsparcie dla bezprzewodowego ładowania z wykorzystaniem ładowarek Qi oraz ładowania magnetycznego przez złącze MagSafe.

Poniżej znajdziesz najlepsze ładowarki dla najnowszego iPhone'a 14, iPhone'a 14 Plus, iPhone'a 14 Pro oraz iPhone'a 14 Pro Max.

Zasilacz Apple USB-C o mocy 20 W

Zasilacz Apple o mocy 20 W

Po pierwsze, na pewno warto postawić na oryginalny zasilacz USB Typu C od Apple. Jest to idealne akcesorium, które zostało stworzone z myślą o smartfonach iPhone 13 oraz iPhone 14.

Jest to akcesorium dedykowane wszystkim iPhone'om, które są sprzedawane bez dołączonego do zestawu zasilacz . Maksymalna moc tej ładowarki wynosi 20 W, a dzięki zgodności ze standardem Power Delivery, naładujemy nią także smartfony z Androidem oraz inne akcesoria.

Cena detaliczna wynosi 99 zł. Ładowarkę możesz kupić tutaj.

Zasilacz Green Cell USB-C 18W PD

Zasilacz Green Cell o mocy 18 W

Kolejną, wartą zainteresowania, pozycją jest ta od firmy Green Cell. Polska firma wzięła sobie do serca ustanowienie świetnego stosunku jakości do ceny. W jej ofercie znajdziemy ładowarkę sieciową USB Typu C do iPhone'a 14 za kwotę dwukrotnie niższą, niż propozycja Apple.

Green Cell wykonał swój zasilacz z czarnego, matowego plastiku. Na obudowie znajdziemy oznaczenie PD 3.0 wskazujące na kompatybilność ze standardem Power Delivery 3.0. Zasilacz wspiera również technologię Quick Charge 3.0. Ładowarka wykorzystuje napięcie wyjściowe od 5 V do 15 V, a prąd wyjściowy waha się od 1,2 A do 3 A.

Cena detaliczna tego zasilacza to 59,99 zł. Ładowarkę możesz kupić tutaj.

Ładowarka indukcyjna Spigen Pad Magfit

Ładowarka bezprzewodowa Spigen Pad Magfit

Spigen Pad Magfit przekształca ładowarkę MagSafe w stabilną stację do ładowania, której nie musisz za każdym razem ręcznie odłączać od swojego nowego iPhone'a 14. Producent podaje, że akcesorium jest pokryte od spodu specjalną, samoprzylepną pianką wykonaną w technologii Nanotac, która przylega do każdej płaskiej powierzchni bez użycia kleju.

iPhone 14 wspiera klasyczne ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi. Maksymalna moc ładowania wynosi wtedy 7,5 W. Spigen Pad Magfit to ładowarka bezprzewodowa, która bez problemu naładuje iPhone'a 14 z maksymalną mocą.

Propozycja firmy Spigen jest także kompatybilna z technologią Quick Charge 3.0.

Cena detaliczna tej ładowarki to 74,99 zł. Ładowarkę możesz kupić tutaj.

Aktualne ceny w sklepach Spigen Spigen Magfit PAD Apple Magsafe czarny/black AMP02340 110 zł

Podwójna ładowarka Apple MagSafe Duo

Ładowarka Apple MagSafe Duo

Podwójna ładowarka MagSafe Duo to pozycja także dla posiadaczy Apple Watch'a. Naładuje ona zarówno zegarek, jak i iPhone'a 14 bez konieczności korzystania z przewodów. Niestety, jest to jedna z najdroższych ładowarek, jakie możemy znaleźć dla tego smartfona.

MagSafe Duo jest w stanie naładować bezprzewodowo wszystkie urządzenia wspierające standard Qi. Miejsce do ładowania dla zegarka Apple Watch posiada podnoszoną stopkę, która pozwala zamienić Apple Watch'a w zegarek nocny. W zestawie otrzymamy również kabel USB Typu C do Lightning, lecz do prawidłowego działania potrzebny jest zasilacz o mocy co najmniej 20 W, który nie wchodzi w skład tego zestawu.

Cena detaliczna tej ładowarki to 649 zł. Ładowarkę możesz kupić tutaj.