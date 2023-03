Jaka lustrzanka na początek? Zebrałam modele do 4000 zł

W życiu wielu osób nadchodzi taki moment, że robienie zdjęć smartfonem okazuje się niewystarczające i mało efektowne. Pojawia się zatem pomysł zakupu bardziej profesjonalnego sprzętu - lustrzanki. Postanowiliśmy wybrać kilka modeli aparatów fotograficznych z myślą o osobach, które chcą rozwijać swój warsztat. Sprawdźcie, jaka lustrzanka na początek będzie najlepsza.

Spis treści

Wybór odpowiedniego aparatu nie należy do najłatwiejszych zadań, a rynek fotograficzny, który stale się poszerza, wcale tego nie ułatwia. Producenci na bieżąco oferują ogromną liczbę sprzętów przeznaczonych zarówno dla zawodowców, jak amatorów. Do najpopularniejszych typów aparatów możemy zaliczyć tzw. kompakty, lustrzanki oraz bezlusterkowce. Różnią się przede wszystkim budową oraz względami technologicznymi. Mimo rosnącej popularności tych ostatnich, wciąż nie brakuje chętnych na zakup lustrzanek. Postanowiliśmy wybrać spośród nich te modele, które najlepiej sprawdzą się w rękach amatorów. W poniższym zestawieniu znalazły się lustrzanki, których obecna cena nie przekracza 4000 zł, a ich poszczególne parametry oraz funkcje powinny zadowolić każdego, kto dopiero rozpoczyna fotografować.

Canon EOS 250D

Mała, ale dużo potrafi. Najlżejsza i najmniejsza lustrzanka z zaawansowanymi funkcjami dla początkujących fotografów. Canon EOS 250D miał swoją premierę w połowie 2019 roku i stanowi jeden z ciekawszych modeli lustrzanek przeznaczonych dla początkujących fotografów. Charakteryzuje się małym rozmiarem (122,4 x 92,6 x 69,8 mm) oraz niską masą (ok. 449 g). Do rejestracji zdjęć wykorzystuje matrycę APS-C o rozdzielczości 24,1 Mpx z technologią Dual Pixel CMOS, która odpowiada za szybkie ustawianie ostrości. Możliwe jest korzystanie z trybu Live View. Dodatkowo aparat posiada funkcję AF ze śledzeniem oczu (Eye AF), niestety tylko w trybie fotografowania. Wbudowany procesor DIGIC 8 umożliwia wykonywanie zdjęć seryjnych z szybkością 5 kl./s oraz zwiększa czas pracy akumulatora (ok. 1070 zdjęć).

Dzięki nowoczesnej technologii możemy nagrywać filmy w jakości 4K, co zdecydowanie wpływa na popularność tego modelu. Maksymalny zakres czułości ISO podczas robienia zdjęć wynosi 25600 z możliwością rozszerzenia do 51200. W przypadku kręcenia w rozdzielczości 4K jest to 6400.

Model posiada wbudowaną łączność bezprzewodową, co pozwala na korzystanie z aplikacji mobilnej Canon Camera Connect. Dzięki niej możemy obsługiwać aparat z poziomu smartfona. W ten sposób możemy szybko i sprawnie umieszczać materiały w sieci. Możemy również skorzystać z funkcji Creative Assist, która pozwala korzystać z gotowych filtrów oraz efektów. Canon EOS 250D to idealna lustrzanka dla amatorów, którzy chcą rozwijać swój twórczy warsztat.

Canon EOS 2000D

Łatwe i intuicyjne robienie zdjęć. Lustrzanka Canon EOS 2000D to dobry wybór na początek. Model nieco starszy, bo swoją premierę miał w 2018 roku. Jednak parametry oraz funkcjonalność aparatu powinny być wystarczające dla początkującego fotografa. Lustrzanka została wyposażona w sensor APS-C o rozdzielczości 24,1 Mpx. W tym przypadku zamontowany został procesor DIGIC 4+, dzięki któremu możliwe jest rejestrowanie serii zdjęć z prędkością 3 kl./s. Akumulator aparatu według producenta pozwala na wykonanie 500 zdjęć bez konieczności ładowania. Maksymalna czułość ISO, którą możemy wybrać to 6400, z rozszerzeniem do 12800. Podczas filmowania najwyższy zakres wynosi 6400. Istnieje możliwość nagrywania filmów w jakości Full HD do 30 kl./s oraz zastosowanie trybu Video Snapshot.

3-calowy (7,5 cm) ekran LCD o rozdzielczości 920 tys. punktów, z wbudowanym przewodnikiem po funkcjach, może znacznie ułatwić kadrowanie oraz dobieranie właściwych efektów. Niestety w przeciwieństwie do modelu wyżej – ekran jest bezdotykowy i nieodchylany. Kolejnym z minusów jest 9-punktowy autofokus w wizjerze optycznym, który uchodzi za przestarzały. Jednak dla początkującego fotografa, w tej cenie, nie powinno być to zbyt dużą przeszkodą. Canon EOS 2000D wyposażony został w funkcję NFC oraz Wi-Fi. Jest kompatybilny z aplikacją Canon Camera Connect, umożliwiającą połączenie aparatu ze smartfonem. Oprócz tego lustrzanka oferuje 9 trybów automatycznych, które zawierają w sobie dodatkowe ustawienia oraz efekty. Funkcjonuje również tryb Live View.

Warto dodać, że podobnie jak opisany wyżej model, Canon EOS 2000D również posiada niewielkie rozmiary (129,0 x 101,3 x 77,6 mm), a jego waga nie przekracza 480 g (z akumulatorem i kartą pamięci). Model jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, dlatego idealnie sprawdzi się na początek.

Pentax K-70

Wytrzymały, funkcjonalny i dobry na początek. Aparat dla miłośników podróżowania. Warto przyjrzeć się również lustrzance Pentax K-70, która w asortymencie amatorskich, tanich lustrzanek sytuuje się dosyć wysoko. Premiera tego aparatu odbyła się w 2017 roku, więc to już dość leciwy model, ale w przeciwieństwie do wyżej opisanych produktów, korpus lustrzanki wyróżnia się bardzo wysoką jakością obudowy. Dodatkowo zastosowane uszczelnienia mają chronić sprzęt przed trudnymi warunkami zewnętrznymi. Lustrzanka jest poręczna i niewielka (126 x 93 x 74 mm), jednak jej masa wynosi prawie 690 g.

Pentax K-70 wyposażony został w matrycę wielkości APS-C typu CMOS o rozdzielczości 24 Mpx, która opatrzona jest systemem stabilizacji obrazu, z wykorzystaniem technologii Pixel Shift Resolution z funkcją korekcji ruchu. Procesor PRIME MIII pozwala szybko ostrzyć zdjęcia, z wykorzystaniem 11-punktowego autofokusa, a także umożliwia wykonywanie zdjęć w trybie seryjnym z prędkością 6 kl./s. Maksymalna czułość ISO wynosi 102 400 (rozszerzalne do 204 800). Nagrywanie filmów jest możliwe w rozdzielczości Full HD lub HD, a długość nagrania jest ograniczona do 25 minut. Dostępna jest również funkcja nagrywania filmów poklatkowych (także w rozdzielczości 4K).

W lustrzance zastosowano 3-calowy wyświetlacz, z możliwością odchylania o 90° i obracania o 270°, z rozdzielnością ekranu wynoszącą ok. 921 tys. punktów. Istnieje możliwość dostosowania jasności oraz nasycenia obrazu, który jest wyświetlany. Dodatkowo w trybie Night Vision informacje wyświetlane są w wyłącznie w odcieniach czerwonego, co idealnie sprawdzi się podczas nocnej fotografii. Należy dodać, że aparat może korzystać z łączności bezprzewodowej, dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi. Pentax K-70 wykorzystuje wiele funkcjonalnych rozwiązań, dzięki którym aparat przeznaczony jest zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej doświadczonych amatorów. Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji idealnie sprawdzi się podczas podróży.

A może jednak bezlusterkowiec?

Coraz trudniej znaleźć tanią lustrzankę o dobrych parametrach, która będzie odpowiednim wyborem dla początkującego fotografia. Na rynku zaczęły dominować bezlusterkowce i to one są coraz częściej wybierane zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów. To również dobre rozwiązanie dla kogoś, kto dopiero rozpoczyna swoją drogę fotograficzną. Aktualnie za niewielką kwotę możemy mieć naprawdę porządny sprzęt i być może będzie to lepszy wybór niż zakup lustrzanki. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, zajrzyjcie do materiału: Jaki bezlusterkowiec do 5000 zł kupić? Wybrałam modele, na które warto zwrócić uwagę.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem lustrzanki?

Niska cena

Jednym z głównych czynników, który należy wziąć pod uwagę jest cena aparatu fotograficznego. Obecnie, bez problemu możemy kupić dobrej jakości lustrzankę, nie przekraczając 3000 zł. Szczególnie jeśli mówimy o zakupie samego korpusu aparatu, bez obiektywu. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej cenie znajdziemy również gotowe zestawy. Przy zakupie pierwszej lustrzanki nie warto przepłacać za ulepszenia oraz dodatkowe funkcje, które wiążą się z bardziej zaawansowanym użytkowaniem aparatu i mogą okazać się zbędne dla początkującego fotografa, a nawet powodować zniechęcenie do dalszej pracy.

Znana marka

Kolejną ważną decyzją jest wybór marki aparatu fotograficznego. W tym momencie do najpopularniejszych i dominujących producentów lustrzanek należą Nikon oraz Canon. Wymienione marki cieszą się dużą popularnością oraz uznaniem zarówno wśród amatorów, jak zawodowców. Warto jednak zapoznać się z ofertami pozostałych firm, które również produkują dobrej jakości lustrzanki. Należą do nich Sony oraz Fujifilm. Pamiętajmy, że wybór rozpoznawalnej marki wiąże się przede wszystkim z lepszą gwarancją, dostępnością części zamiennych oraz obiektywów.

Dobra jakość

Najistotniejsze będą jednak poszczególne parametry lustrzanki, które zadecydują o jakości wykonywanych zdjęć. Jednym z najważniejszych elementów aparatu fotograficznego jest jego matryca, czyli światłoczuły element, który umożliwia rejestrowanie obrazu. Wielkość oraz rodzaj matrycy w dużej mierze decyduje o jakości wykonywanych zdjęć. Najczęściej w lustrzankach stosuje się matrycę typu APS-C, której przekątna wynosi 1,8 cala. Im większa matryca, tym lepsze efekty jesteśmy w stanie uzyskać. Wpływa na to również rozdzielczość, czyli kolejny istotny parametr, który oznacza liczbę fotoczułych komórek matrycy. Wyższa wartość tzw. megapikseli (Mpx) pozwala uchwycić więcej detali na obrazie. Jest to szczególnie istotne w przypadku przenoszenia zdjęć na większe formaty (np. plakaty czy bilboardy).

Istnieje jeszcze jeden ważny parametr, który także związany jest z matrycą. Chodzi o ISO, czyli zakres czułości matrycy na światło. Im będzie on większy, tym lepsze efekty uzyskamy w słabym oświetleniu. Wysokie ISO umożliwia robienie zdjęć w ciemnych pomieszczeniach lub po zmroku. Musimy jednak wiedzieć, że wyższy zakres czułości prowadzi do powstawania tzw. szumów, co objawia się ziarnistością widoczną na zdjęciu lub nagraniu.

Należy również zwrócić uwagę na stabilizację obrazu, która pozwala wykonywać ostre zdjęcia, nawet w słabych warunkach. Może być zamontowana w korpusie aparatu (matrycowa stabilizacja obrazu) lub w obiektywie (optyczna stabilizacja obrazu). Oba systemy działają podobnie, lecz warto wiedzieć, że stabilizacja umieszczona w korpusie aparatu będzie działała niemal z każdym podłączonym do niego obiektywem. Warto wziąć to pod uwagę, szczególnie jeśli decydujemy się na zakup samego body.

Istotne są także cechy zewnętrzne aparatu, który planujemy kupić. Zwróćmy uwagę na rozmiar oraz wagę sprzętu (miejmy świadomość, że wzrośnie ona po podłączeniu odpowiedniego obiektywu). Warto zadbać także o jakość materiału, z którego wykonana jest obudowa aparatu – ważne, aby była odporna na czynniki mechaniczne. Sprawdźmy również wyposażenie danej lustrzanki, m.in.: wyświetlacz, wizjer, lampę błyskową czy złącza, a także tryby oraz funkcje, które posiada dany model aparatu.