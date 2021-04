Jaka myszka gamingowa do 100, 150 i 200 zł?

Jak się bawić, to z najlepszym sprzętem. A myszka gamingowa nie musi kosztować majątku, aby dawać maksimum przyjemności. Zobacz, jakie kupisz do 100, 200 i 300 złotych!

Czy to dynamiczny FPS, strategia lub inny rodzaj cyfrowej rozrywki, myszka gamingowa odpowiada za płynność działania, przekładającą się na komfort zabawy. Aby perfekcyjnie spełniała swoje zadanie, musi mieć możliwość regulacji szybkości, mile widziane są także dodatkowe przyciski, które można spersonalizować. Czy tanie myszki gamingowe są w stanie zaspokoić te wymagania?

Jaka myszka gamingowa do 100 złotych?

Krux Beam - myszka przewodowa o maksymalnej rozdzielczości 12 000 DPI. Została wyposażona w sensor optyczny Pixart PMW 3360, a estetyki dodaje jej podświetlenie obudowy, rolki oraz logo. Dysponuje sześcioma przyciskami, które można spersonalizować, ponadto - dzięki dedykowanemu oprogramowaniu - możliwe jest tworzenie makr. Myszka Krux ma teflonowe ślizgacze, a w zestawie otrzymujemy dodatkowo drugi ich komplet. Do tego urządzenie ma ergonomiczny kształt - czego chcieć więcej?

Redragon GRIFFIN - to myszka dla graczy o ergonomicznym kształcie. Jej sercem jest sensor optyczny o maksymalnej rozdzielczości 7200 DPI z możliwością regulacji czułości "w locie". Została wyposażona w 7 programowalnych przycisków, dzięki którym zdefiniujesz własne makra. Wszystkie ustawienia możesz zachować w 5 profilach, które identyfikowane są poszczególnymi kolorami podświetlenia. To z kolei ma siedem fabrycznych ustawień, więc myszka prezentuje się bardzo widowiskowo.

Redragon BLADE - gamingowa myszka bezprzewodowa z sensorem optycznym o maksymalnej rozdzielczości 4800 DPI. Jej zasięg wynosi do 10 metrów. Duża zaletą jest aż osiem programowalnych przycisków i możliwość zapisywania profili. Urządzenia ma ergonomiczną obudowę wraz z podświetleniem LED. Całość waży 91 gramów i zdecydowanie jest to najlepszy bezprzewodowy wybór poniżej 100 złotych.

Jaka myszka gamingowa do 200 złotych?

SteelSeries Rival 3 - myszka przewodowa uznanej i lubianej na całym świecie marki. Sensor PixArt oferuje maksymalną rozdzielczość 8500 dpi. Producent deklaruje, że mechaniczne przełączniki mają wytrzymałość wynoszącą aż 60 milionów kliknięć. Dzięki wbudowanej pamięci można zapisać polling rate, mapowanie przycisków oraz do 5 ustawień CPI bezpośrednio na urządzeniu. Myszka została wyposażona w podświetlenie Prism - oferuje 3 strefy podświetlenia z 16,8 mln kolorów do wyboru. Można je zsynchronizować z innymi produktami SteelSeries.

Trust GXT 160 Ture - a właściwie Trust GXT 160 Ture Illuminated Gaming Mouse, ponieważ tak brzmi pełna nazwa tej myszki przewodowej. Jednostka centralna to sensor optyczny o rozdzielczości 4000 DPI. Mamy tu siedem 7 programowalnych przycisków z możliwością tworzenia własnych makr. Podświetlenie umożliwia korzystanie z 16,8 mln kolorów. Na plus należy policzyć konstrukcję, która umożliwia efektywne korzystanie z myszki zarówno graczom prawo, jak i leworęcznym.

Corsair M55 RGB PRO - myszka gamingowa z sensorem optycznym PixArt PMW3327 o maksymalnej rozdzielczości 12 000 DPI. Zastosowano w niej przełączniki Omron, których żywotność jest szacowana na 50 milionów kliknięć. Zaletą jest osiem programowalnych przycisków z możliwością zapisywania profili oraz tworzenia makr. O wszystkich możliwościach tego urządzenia dowiesz się z naszej recenzji - przeczytaj.

Jaka myszka gamingowa do 300 złotych?

Genesis Xenon 770 - model z sensorem optycznym PAW3327, który umożliwia osiągnięcie rozdzielczości wynoszącej 10 200 DPI. Myszka Genesis ma hybrydową konstrukcję - dołączono do niej dwa wymienne panele boczne, utrzymywane przez magnesy. Pozwala to graczowi dopasować ergonomię do własnych preferencji oraz rodzaju rozgrywek. Łącznie mamy tu aż czternaście programowalnych przycisków z możliwością przypisania dowolnych funkcji i makr za pomocą zaawansowanego oprogramowania, a wbudowana pamięć pozwala na ich trwałe przechowywanie. Nie brak także podświetlenia RGB z efektem Prismo.

Glorious Model O - myszka dla graczy, wyposażona w sensor optyczny Pixart 3360. Jego maksymalna rozdzielczość wynosi 12 000 DPI. Otwory w obudowie mają służyć wentylacji nie tylko podzespołów, ale również dłoni gracza. Mamy w niej ślizgacze G-Skates. Są on wykonane z teflonu PTFE z zaokrąglonymi krawędziami, dzięki czemu myszka powinna przesuwać się płynnie, nie zahaczając o podkładkę. Wbudowana pamięć umożliwia zapisanie profili ustawień. Nie brak oczywiście podświetlenia RGB, które daje dostęp do pełnej gamy kolorów.

SteelSeries Aerox 3 - w myszce użyty został sensor optyczny TrueMove Core, będący efektem współpracy SteelSeries oraz PixArt. Jego maksymalna rozdzielczość wynosi do 8 500 DPI. Obudowa została oparta na strukturze "plastra miodu", zmniejszając wagę do minimum. Mamy do dyspozycji sześć przycisków o żywotności szacowanej na 60 mln kliknięć. Efekty wizualne zapewnia podświetlenie RGB.