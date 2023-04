Jaka piękna i długa reklama zabawek. Recenzja 8. odcinka The Mandalorian 3

Stało się, 3. sezon "The Mandalorian" dobił do stacji dokującej. Czyli w tym przypadku do wymęczonego, przewidywalnego, pełnego grzybiarskich emocji finału.

Jak już podkreślałam, nie jestem fanką Gwiezdnych Wojen. Mam jednak szacunek dla pierwszych filmów George'a Lucasa, jako dla zręcznych mozaik archetypów i zapożyczeń, które przerodziły się w popkulturowy fenomen. Nigdy nie przemówiły do mnie na tyle, bym chciała zagłębić się w uniwersum, ale dawna trylogia (a nawet ta nieco nowsza), wydawała się godna uznania.

Nie mam natomiast pojęcia, za co miałabym szanować Mandalorianina: kliszową opowiastkę, w której lore niemal nie istnieje, a zwykła logika i przyczynowość naciągnięta jest do granic możliwości. I to nie tak, jak chciałaby część widzów, że Mando zepsuł się dopiero w trzecim sezonie. Ten serial zawsze był przede wszystkim reklamą gadżetów Disneya, a urok zielonej pacynki miał odwracać uwagę od scenariuszowych bzdur, dziur i niedostatków kreatywności, na które cierpi Jon Favreau. W trzecim sezonie obrana strategia po prostu okazała się zbyt bezczelna, a scenariuszowe podstawy jeszcze słabsze.

Wieczny powrót

W poprzednim odcinku scenarzyści nagle przypomnieli sobie, że gdzieś tam po serialu pałętał się Moff Gideon, a poza tym powinni zająć się wątkiem ponownego zasiedlenia Mandalore. Bo-Katan poprowadziła więc swój lud na ojczystą planetę, jednak w sercu dawnej cywilizacji na przybyszów czekała zasadzka przygotowana przez Gideona, który w międzyczasie położył złowrogą rękę na mandaloriańskich złożach beskaru.

Ostatni odcinek 8. sezonu zatytułowano Powrót i zaiste, trudno o lepszy tytuł. Wszystko, co się w nim wydarzyło widzieliśmy już dziesiątki razy, zarówno w uniwersum Gwiezdnych Wojen, jak i w innych filmach czy serialach. Każda scena, dialog czy "plot twist", który trafił do finałowego epizodu, zostały przeżute i wyplute przez pokolenia twórców. Każda "sprytna" ucieczka z niewoli, każda przemowa złola wyłuszczającego swoje mroczne plany, każde zwycięskie starcie z przeważającymi siłami wroga... Ostatni odcinek Mando jest pancerny pod względem spoilerów: trudno bowiem zaspoilerować tak do bólu przewidywalną opowieść.

Pięknie i bez sensu

Najbardziej śmieszy mnie, gdy scenarzyści próbują sprzedać jako niesamowity, jedyny i niepowtarzalny plot twist coś, co jest oczywiste co najmniej od kilku odcinków. Przykład? Ojcowsko-synowska relacja Din Djarina i Grogu. Jeśli mam już wskazać jakieś zaskoczenie, to najbardziej zdziwił mnie fakt, że cały wątek Gideona rozwiązano w jednym odcinku. W poprzedniej recenzji przewidywałam, że twórcy najprawdopodobniej będą chcieli przeciągnąć tę historię na 4. sezon, jednak wygląda na to, że jednak nie – no, chyba że czeka nas kolejny powrót.

Oczywiście, jak zwykle odcinek prezentował się dobrze pod względem wizualnym. Scenografowie i twórcy kostiumów stanęli na wysokości zadania, podobnie zresztą jak autorzy zdjęć: odcinek lśni, mieni się i kusi mrokiem w doskonale wyważonych momentach. Podziemia Mandalore, futurystyczna broń, przy której "standardowe" miecze świetlne wypadają blado czy podrasowane zbroje szturmowców, robią znakomite wrażenie. Nieźle wypadają też walki, jeśli tylko przymknie oko na to, że Din radzi sobie z przeciwnikami w zależności od kaprysu scenarzysty.

Co jednak po tych wspaniałych kadrach, gdy fabuła nudzi, bohaterowie wkurzają, a szturmowcy znów wychodzą na idiotów? Umówmy się: coś jest nie tak z produkcją, jeśli człowiek zaczyna kibicować "tym złym".

Twórcy The Mandalorian w 3. sezonie dobitnie udowodnili, że są zakładnikami i to podwójnymi: z jednej strony merchandisingu, z drugiej – fandomu, nastawionego na konkretne rozwiązania, które często w ogóle nie służą fabule. Grogu jako postać po prostu się wypalił, gdyby jednak zniknął z opowieści, fani pewnie popełniliby zbiorowe samobójstwo (a to strasznie źle wpłynęłoby na sprzedaż disneyowskich zabawek).

The Mandalorian od Disney+ miał masę czasu, by zainteresować mnie uniwersum, wciągnąć w opowieść i związać z bohaterami. Po finałowym odcinku 3. sezonu mogę powiedzieć z całą pewnością: nic tu nie ma sensu i nic mnie to wszystko nie obchodzi.

