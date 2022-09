Jaka przyszłość czeka Cyberpunk 2077? Dowiemy się już dzisiaj!

CD Projekt RED słynie z tego, że podczas zapowiedzi swoich pokazów nie mówią wprost, czego można się spodziewać, jednak bardzo umiejętnie podgrzewają atmosferę przed samym wydarzeniem. Już dzisiaj o godzinie 17:00 czasu polskiego rozpocznie się specjalny stream, podczas którego poznamy przyszłość marki Cyberpunk 2077.

Czego możemy się spodziewać?

Tomorrow is the Night City Wire & REDstreams day! ????????



You'll be able to find out more about Patch 1.6, Cyberpunk: @edgerunners, and... we might have some surprises in store. ????



Meet us at 5 PM CEST on https://t.co/cBU8yS6pfc pic.twitter.com/v3H5qouIwj