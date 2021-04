Jaka tania karta graficzna do gier 2021?

Szukasz karty graficznej, ale nie lubisz przepłacać? Nie musisz wydawać od razu paru tysięcy złotych. Sprawdziliśmy, które karty graficzne kupisz znacznie taniej!

Karta graficzna - nie musi być droga, aby dało się dobrze bawić

Jest faktem niezaprzeczalnym, że te najlepsze i najdroższe karty na rynku dają olbrzymie możliwości graczom. Zabawa w 4K i na ustawieniach Ultra? Proszę bardzo. Ale w wielu tytułach nie robi różnicy jakość 1080p a 1440p. Ray tracing i oszałamiające oko efekty wizualne są dedykowane przede wszystkim dynamicznym grom akcji, shooterom, wyścigom samochodowym czy podobnym. A co w przypadku, gdy preferujesz spokojne strategie, jak na przykład Civilization VI albo gry platformowe? Tutaj wysoka rozdzielczość grafiki i dodatkowe wspomagacze (jak wspomnianyray tracing) na pewno nie zaszkodzą, jednak produkcje takie mają zdecydowanie mniejsze wymagania co do kart graficznych, niż gry, w których w każdym momencie mamy na ekranie setki elementów.

Są także osoby, które nie grają na bieżąco w nowości. Mogę podać siebie za przykład - właśnie poznaję Tomb Raider z 2013 roku. Moja karta graficzna to Nvidia GeForce GTX 550Ti - aktualnie można ją dostać za mniej, niż 500 złotych. Gra śmiga pięknie, mam mnóstwo zapierających dech w piersiach widoków - przykład poniżej. Są oczywiście pewne minusy - główny to brak wsparcia dla DirectX 12, co wyklucza nowsze produkcje. Jednak kartę kupiłem kilka lat temu, a w tym roku zmienię ją na nowszy model. I będzie to z pewnością jeden z tych, które zgromadziłem w poniższym zestawieniu. Polecam je osobom, które nie muszą koniecznie grać w najnowsze tytułu oraz nie widzą sensu w płaceniu kilku tysięcy złotych za kartę.

A co oznacza termin tania karta graficzna? Kiedyś byłaby to karta do 1000 złotych, jednak patrząc na obecne zawirowania na rynku, podniosłem poprzeczkę do 1500 złotych. Niestety, przegląda sklepów przynosi jedno, wielkie rozczarowanie. Dobre i tanie karty graficzne do gier można policzyć na palach jednej ręki...

ASUS GeForce GTX 1650 SUPER ROG Advanced 4GB GDDR6

ASUS GeForce GTX 1650 SUPER ROG Advanced 4GB GDDR6 oferuje po dwa wejścia HDMI i DisplayPort. Aktywne chłodzenie, wykorzystujące dwa wiatraczki, cechuje duża wydajność, dzięki której karta będzie odpowiednio ochładzana nawet w trakcie najwydajniejszej pracy. Zastosowane przez producenta rozwiązania mają za zadanie zoptymalizować jej pracę, co powinno przełożyć się na płynną, dynamiczną rozgrywkę w wysokich rozdzielczościach.

Asus GTX 1650 Phoenix OC 4GB

Asus GTX 1650 Phoenix OC 4GB to również model korzystający z NVIDIA Turing. Osiąga taktowanie 1665 MHz w trybie boost, a standardowe to 1410 MHz. W pełni wspiera DirectX 12, API Vulkan, OpenGL 4.5. Jedyny wentylator został umieszczony na łożysku kulkowym, dzięki czemu pracuje cicho i wydajnie.

Gigabyte GeForce GTX 1650 WindForce 4GB OC

Karta Gigabyte GeForce GTX 1650 4GB OC powstała przy wykorzystaniu architektury NVIDIA Turing. Układ chłodzenia WINDFORCE zapewnia wydajność nawet pod dużym obciążeniem, a 4 GB pamięci GDDR5 dają moc do wymagających tytułów. Karta ta wyposażona została w aż trzy wyjścia HDMI.

