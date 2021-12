Jaką temperaturę powinna mieć karta graficzna i jak ją obniżyć?

Wysoka temperatura karty graficznej to powód do obaw - szczególnie w czasach, kiedy nowy układ może być niezwykle kosztowny. Podpowiadamy jak interpretować dane oraz co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia GPU.

Dzięki naszemu poradnikowi, wiesz już jakie narzędzia mogą pomóc Ci monitorować temperaturę karty graficznej. Jednak same liczby na ekranie nic nie znaczą bez kontekstu. Zatem jak gorąco powinna być Twoja karta graficzna?

Nie ma łatwej odpowiedzi, a rekomendowane wartości różnią się miedzy układami. W tym przypadku Google to twój przyjaciel. Większość nowoczesnych chipów może jednak działać w temperaturach w powyżej 90°C. Bardzo często zobaczysz takie wartości w gamingowcyh laptopach. Jednak w komputerach stacjonarnych karta graficzna działająca w temperaturze powyżej 90°C jest powodem do niepokoju. W systemach wyposażonych w jeden procesor graficzny z przyzwoitym przepływem powietrza w obudowie, temperatura nie powinna przekraczać zakresu 80°C. Tutaj wyjątkami mogą być modele z pojedynczym wentylatorem bądź pracujące w układzie Blower. Dobrym przykładem takich konstrukcji są referencyjne karty AMD Radeon Polaris czy Nvidia GTX 1080. Niereferencyjne konstrukcje kart graficznych często są wyposażone w chłodzenie posiadające 2-3 wentylatory. To dzięki temu, nawet pod pełnym obciążeniem osiągają wręcz rewaluacyjne temperatury mieszczące się w zakresie 60 – 70 °C.

chłodzenie typu Blower (dmuchawa) nie należy do najwydajniejszych

Jeśli Twoja karta graficzna została wyprodukowana w ciągu ostatnich pięciu lat nie powinna osiągać temperatury wyższej niż 90°C. Dodatkowo jeśli zaobserwowałeś gwałtowny wzrost temperatury w ciągu kilku tygodni, czy niestabilność podczas grania powinieneś rozważyć podjęcie pare kroków, mających na celu poprawy parametrów pracy karty.

Jak obniżyć temperaturę karty graficznej?

Jeśli temperatura twojej karty graficznej jest wysoka, niewiele możesz zrobić, aby ją poprawić. Co prawda można zmienić układ chłodzenia, ale zanim zainwestujesz więcej pieniędzy w obniżenie temperatury, upewnij się, że naprawdę tego potrzebujesz. Chipy graficzne są zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach. Jeśli Twój komputer nie wyłącza się w trakcie intensywnych sesji gier lub edycji wideo, prawdopodobnie nie musisz się zbytnio martwić. Możesz spróbować odkurzyć cały komputer jak sam radiator znajdujący się na karcie. Dodatkowo sprawdź okablowanie zestawu, aby upewnić się, że jakaś duża wiązka przewodów nie zasłania nadmiernie karty lub nie blokuje łopatek wentylatora. Jeśli nie znajdziesz rozwiązania problemu, prawdopodobnie będziesz musiał rozważyć dodanie większej liczby wentylatorów do obudowy, aby poprawić przepływ powietrza. Każdy komputer powinien mieć przynajmniej 2 wentylatory - wlotowy i wywiewny, aby uzyskać optymalną wydajność i przepływ powietrza. Różnice w temperaturze karty graficznej między dobrze wentylowaną obudową, a pozbawioną wentylacji potrafią wnosić w skrajnych przypadkach nawet 15°C. Z tego powodu co raz więcej obudów, przeznaczonych do złożenia komputera gamingowego posiada możliwość instalacji 5 bądź więcej wentylatorów o średnicy min. 12 cm.

odpowiednie ustawienie wentylatorów w obudowie zapewnia odpowiedni przepływ powietrza i chłodzenie kluczowych komponentów || zdj. Fractal

Nie musisz też od razu kupować najdroższych dostępnych na rynku wentylatorów. Jeżeli nie zależy Ci na podświetleniu RGB czy magnetycznych łożyskach, to konstrukcje zapewniające przyzwoitą wydajność kosztują często ok. 30 zł. Tutaj możemy polecić modele SilentiumPC Sigma HP i Arctic F12.

Może się też okazać, że pasta termoprzewodząca między procesorem graficznym, a radiatorem wyschła i stracić swoją skuteczność. Z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia w przypadku kart graficznych, które mają kilka lat, pracowały z pełnym obciążeniem przez dłuższy czas (koparki), bądź w źle wentylowanej obudowie. Czasem też karty graficzne są dostarczane ze słabą fabryczną aplikacją pasty termicznej, chociaż jest to bardzo rzadkie.

przy wymianie pasty termoprzewodzącej warto pamiętać też o wymianie termopadów || fot. Fabian Pawlak

Pastę możesz spróbować wymienić, jeśli wszystko inne zawiedzie. Jeżeli jednak twoja karta posiada gwarancję to lepiej wysłać ją do producenta. Cały proces wymiany pasty jest dość skomplikowany i może spowodować uszkodzenie. Dla osób mniej obeznanych technicznie wiele sklepów czy serwisów w swojej ofercie ma usługę wymiany pasty oraz termopadów.

Ostatnim co możesz zrobić w celu osiągnięcia niższych temperatur, jest wspomniana już wcześniej wymiana system chłodzenia karty graficznej. To rozwiązanie polecamy w ostateczności zaawansowanym użytkownikom. Możesz wybrać między większym radiatorem umożliwiającym nawet pracę pasywną, dedykowanym układem chłodzenia cieczą zarówno układu AIO jak i customewego systemu z blokiem umieszczonym na GPU.