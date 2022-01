Jaką wersję macOS możesz zainstalować na komputerze Mac

Nie każdy komputer Mac jest kompatybilny z daną wersją systemu operacyjnego macOS. W nasze materiale zbieramy wszystkie informacje o kompatybilności systemów macOS z poszczególnymi modelami komputerów Mac.

Spis treści

Apple raz do roku wydaje nową wersję systemu operacyjnego macOS. Jednocześnie prawie każda wersja systemu operacyjnego "ucina" wsparcie dla wybranych modeli komputerów Mac.

macOS Monterey Źródło: apple.com

Zastanawiasz się z jakimi wersjami systemu operacyjnego macOS (od 2016 roku) lub Mac OS X (do 2016 roku) może współpracować Twój komputer Mac? Przygotowaliśmy specjalny materiał zbiorczy, w którym przedstawiamy kompatybilność poszczególnych systemów operacyjnych z komputerami Mac.

Praktycznie każdego roku Apple kończy wsparcie dla wybranych komputerów. Oznacza to, że nie mogą one zostać zaktualizowane do najnowszej wersji systemu operacyjnego. Powoduje to pewien chaos, a nie każdy użytkownik potrafi znaleźć dokładne informacje dotyczące kompatybilności komputerów Mac z danymi wersjami systemów operacyjnych macOS/Mac OS X.

Im nowszy komputer tym kompatybilność ze starszymi wersjami systemu jest mniejsza. Na modelu z preinstalowany macOS 12 nie zainstalujemy starszych wersji systemu. W przypadku komputerów z Apple M1 możemy rozmawiać jedynie o wydaniach macOS 11 Big Sur oraz nowszych.

MacBook Pro 13 Źródło: apple.com

Jednocześnie im starszy komputer tym kompatybilność z poprzednimi wydaniami systemu operacyjnego rośnie. Z drugiej strony możliwość aktualizacji do nowej wersji jest coraz mniejsza, aż firma Apple ucina wsparcie.

Jeżeli zastanawiasz się jakie są wydania systemów operacyjnych macOS oraz Mac OS X zapoznaj się z naszym materiałem, w którym przedstawiamy każdą wersję.

Jak Apple określa kompatybilność z danym systemem operacyjnym?

Apple w przeciwieństwie do Microsoftu nie patrzy na specyfikację techniczną komputerów.

Kompatybilność z danym wydaniem systemu operacyjnego jest bezpośrednio powiązana z identyfikatorem modelu. Np. MacBooka Air z 2015 roku zaktualizujemy do najnowszego macOS Monterey. Przy okazji nie ma znaczenia czy mowa o wersji z 4 GB czy 8 GB RAMu. Nieistotna jest również pojemność dysku SSD, wielkość matrycy czy dodatkowa karta graficzna (niedostępna w modelach Air). Oznacza to, że bazowe konfiguracje są tak samo długo wspierane, jak najlepiej wyposażone modele.

Aby sprawdzić jaki komputer Mac posiadasz wystarczy klikać logo Apple w lewym górnym rogu i wybrać Ten Mac.. W okienku zobaczysz parametry techniczne komputera wraz z jego identyfikatorem (w naszym przypadku MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports) oraz zainstalowaną wersję systemu operacyjnego (w naszym przypadku macOS 12.1 Monterey).

Informacje o systemie macOS i komputerze Mac

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące kompatybilności poszczególnych wersji systemów operacyjnych macOS oraz Mac OS X z danymi komputerami Mac. Kolejność chronologiczna - od najnowszego wydania do najstarszego wydania.

Kompatybilność macOS Monterey

Data premiery: 7 czerwca 2021 roku

Data udostępnienia aktualizacji: 25 października 2021 roku

Kompatybilne komputery Mac:

MacBook model early 2016 (początek 2016) do modelu 2017

MacBook Air model early 2015 (początek 2015) lub nowszy

MacBook Pro model early 2015 (początek 2015) lub nowszy

Mac mini model 2014 lub nowszy

iMac model 2015 lub nowszy

iMac Pro model 2017

Mac Pro model late 2013 (koniec 2013) lub nowszy

Kompatybilność macOS Big Sur

Data premiery: 22 czerwca 2021 roku

Data udostępnienia aktualizacji: 12 listopada 2020

Kompatybilne komputery Mac:

MacBook model early 2015 (początek 2015) do modelu 2017

MacBook Air model early 2013 (początek 2013) lub nowszy

MacBook Pro model early 2013 (początek 2013) lub nowszy

Mac mini model 2014 lub nowszy

iMac model 2014 lub nowszy

iMac Pro model 2017

Mac Pro model late 2013 (koniec 2013) lub nowszy

Kompatybilność macOS Catalina

Data premiery: 3 czerwca 2019 roku

Data udostępnienia aktualizacji: 7 października 2019

Kompatybilne komputery Mac:

MacBook model early 2015 (początek 2015) do modelu 2017

MacBook Air model mid 2012 (połowa 2012) do modelu 2019

MacBook Pro model mid 2012 (połowa 2012) do modelu 2019

Mac mini model late 2012 (koniec 2012) lub do modelu late 2018 (koniec 2018)

iMac model late 2012 (koniec 2012) do modelu 2019

iMac Pro model 2017

Mac Pro model late 2013 (koniec 2013)

Kompatybilność macOS Mojave

Data premiery: 4 czerwca 2018 roku

Data udostępnienia aktualizacji: 24 września 2018

Kompatybilne komputery Mac:

MacBook model early 2015 (początek 2015) do modelu 2017

MacBook Air model mid 2012 (połowa 2012) do modelu 2017

MacBook Pro model mid 2012 (połowa 2012) do modelu late 2018 (koniec 2018)

Mac mini model late 2012 (koniec 2012) lub do modelu late 2018 (koniec 2018)

iMac model late 2012 (koniec 2012) do modelu mid 2017 (połowa 2017)

iMac Pro model 2017

Mac Pro model mid 2010 (połowa 2010) oraz mid 2012 (połowa 2012) z dedykowany układami graficznymi oraz late 2013 (koniec 2013)

Kompatybilność macOS High Sierra

Data premiery: 5 czerwca 2017 roku

Data udostępnienia aktualizacji: 25 września 2017

Kompatybilne komputery Mac:

MacBook model late 2009 (koniec 2009) do modelu 2017

MacBook Air model late 2010 (koniec 2010) do modelu 2017

MacBook Pro model mid 2010 (połowa 2010) do modelu 2017

Mac mini model mid 2010 (połowa 2010) do modelu 2014

iMac late 2009 (koniec 2009) do modelu mid 2017 (połowa 2017)

Mac Pro model mid 2010 (połowa 2010) do late 2013 (koniec 2013)

Kompatybilność macOS Sierra

Data premiery: 13 czerwca 2016 roku

Data udostępnienia aktualizacji: 20 września 2016

Kompatybilne komputery Mac:

MacBook model late 2009 (koniec 2009) do modelu 2017

MacBook Air model late 2010 (koniec 2010) do modelu 2017

MacBook Pro model mid 2010 (połowa 2010) do modelu early 2015 (początek 2015)

Mac mini model mid 2010 (połowa 2010) do modelu 2014

iMac late 2009 (koniec 2009) do modelu 2015

Mac Pro model mid 2010 (połowa 2010) do late 2013 (koniec 2013)

Kompatybilność Mac OS X El Capitan

Data premiery: 8 czerwca 2015 roku

Data udostępnienia aktualizacji: 30 września 2015

Kompatybilne komputery Mac:

MacBook model late 2008 (koniec 2008) do modelu 2017

MacBook Air model late 2008 (koniec 2008) do modelu early 2015 (początek 2015)

MacBook Pro model mid 2007 (połowa 2007) do modelu early 2015 (początek 2015)

Mac mini model early 2009 (początek 2009) do modelu 2014

iMac mid 2007 (połowa 2007) do modelu 2015

Mac Pro model 2008 do late 2013 (koniec 2013)

Kompatybilność Mac OS X Yosemite

Data premiery: 2 czerwca 2014 roku

Data udostępnienia aktualizacji: 16 października 2014

Kompatybilne komputery Mac:

MacBook model late 2008 (koniec 2008) do modelu 2010

MacBook Air model late 2008 (koniec 2008) do modelu mid 2014 (połowa 2014)

MacBook Pro model mid 2007 (połowa 2007) do modelu mid 2014 (połowa 2014)

Mac mini model early 2009 (początek 2009) do modelu 2012

iMac mid 2007 (połowa 2007) do modelu mid 2014 (połowa 2014)

Mac Pro model 2008 do modelu 2010

Kompatybilność Mac OS X Mavericks

Data premiery: 10 czerwca 2013 roku

Data udostępnienia aktualizacji: 22 października 2013

Kompatybilne komputery Mac:

MacBook model late 2008 (koniec 2008) do modelu 2010

MacBook Air model late 2008 (koniec 2008) do modelu mid 2013 (połowa 2013)

MacBook Pro model mid 2007 (połowa 2007) do modelu early 2013 (początek 2013)

Xserve early 2009 (początek 2009)

Mac mini model early 2009 (początek 2009) do modelu 2012

iMac mid 2007 (połowa 2007) do modelu early 2013 (początek 2013)

Mac Pro model 2008 do modelu 2010

Kompatybilność Mac OS X Mountain Lion

Data premiery: 16 lutego 2012 roku

Data udostępnienia aktualizacji: 25 czerwca 2012

Kompatybilne komputery Mac: