Jaką wyciskarkę wolnoobrotową wybrać? Na co zwrócić uwagę podczas zakupu? Podpowiadamy

Czym różni się wyciskarka wolnoobrotowa od sokowirówki? Czy warto kupić wyciskarkę i jakie są jej zalety? Sprawdzamy najciekawsz wyciskarki do robienia soków!

Spis treści

Wyciskarka wolnoobrotowa – jaką wybrać?

Jeśli zastanawiasz się, jaki model wyciskarki wolnoobrotowej będzie najlepszy, z pomocą może przyjść nasze zestawienie. Sprawdź, które modele wybraliśmy i co potrafią te wyciskarki.

Philips Viva HR1888/70

Producent zapewnia, że zastosowana w wyciskarkę Philips Viva HR1888/70 technologia MicroMasticating umożliwia wyciśnięcie nawet 80% zawartości owoców. Urządzenie świetnie ma sobie radzić nie tylko z liśćmi i twardymi warzywami i korzeniami, ale nawet z orzechami. Szeroki otwór nie wymaga wcześniejszego krojenia składników. Wyciskarka jest niewielka, zmieści się więc w praktycznie każdej kuchni. Ma bowiem tylko 11 cm szerokości. Urządzenie wyposażono w blokadę kapania i zadbano o łatwe czyszczenie.

Kenwood JMP85.00SI

Zgodnie z zapewnieniem producenta, wyciskarka Kenwood JMP85.00SI ma poradzić sobie z wyciskaniem soku z warzyw, owoców, ziół i nasion. Urządzenie wyposażono w szeroki otwór podajnika, co pozwala na wrzucanie składników w całości, a także naczynie na sok o pojemności 0,6 l. Ważnym atutem tego modelu jest specjalny wbudowany korek zamykany od góry, co zapobiega zabrudzeniu rąk. Zastosowany w urządzeniu bieg wsteczny bywa pomocny przy ewentualnym zablokowaniu składników.

Kuvings D9900

Wyciskarka Kuvings D9900 posiada aż 3 sita w zestawie: standardowe sito do soków, sito do gęstych smoothie oraz przystawkę deserową do owocowych sorbetów. Duży wlot podajnika pozwala na umieszczanie w nim owoców i warzyw w całości. Ma być też łatwa w czyszczeniu – prosto się rozkłada i składa. Nadaje się do przetwarzania warzyw i owoców miękkich, twardych, a także liści.

Sencor SSJ 4050NP

Wyciskarka Sencor SSJ 4050NP to jeden z tańszych modeli tego typu urządzeń. Producent zapewnia, że świetnie radzi sobie również z twardymi składnikami. Co ważne, urządzenie posiada blokadę, która uniemożliwia uruchomienie wyciskarki zmontowanej niepoprawnie. Nie zapomniano też o funkcji biegu wstecznego, która bywa nieoceniona w przypadku zaklinowania kawałka warzywa czy owocu.

Panasonic MJ-L700KXE

To kolejna wyciskarka z otworem mieszczącym składniki w całości. Model Panasonic MJ-L700KXE posiada specjalną blokadę nie pozwalającą, by resztki kapały na kuchenny blat. Została do niej dołączona specjalna przystawka umożliwiająca przerabianie mrożonych owoców na sorbety. Pojemność naczynia na miąższ wynosi 1 litr, a na sok – 0,78 litra.

4Swiss Swan BM 225

To zaawansowana wyciskarka o oryginalnym designie. Nadaje się do przygotowania soków ze świeżych owoców i warzyw, ale też przecierów, musów, puree, ciasta do placków czy sorbetów. Została wyposażona w silnik o mocy 400 W, a prędkość działania wynosi 32 obr./min. Pojemność zbiornika na sok wynosi 800 ml, a na miąższ 950 ml.

Wiosna w pełni, a wraz z nią sezon na świeże owoce. To najlepszy moment, by zacząć pić zdrowe soki pełne witamin. Jednak w różnorodności dostępnych urządzeń do przyrządzania soków można się pogubić – oprócz prostych, ręcznych wyciskarek do cytrusów wyróżniamy też przecież sokowirówki i coraz bardziej popularne wyciskarki wolnoobrotowe. Czym różnią się te urządzenia i na co zwrócić uwagę podczas zakupów?

Czym się różni wyciskarka od sokowirówki?

W sokowirówkach za cały proces odpowiada specjalne wirujące sitko, które ściera umieszczane w podajniku owoce i warzywa na jednolitą masę. Sposób działania można przyrównać do zasady działania pralki automatycznej – siła odśrodkowa sprawia, że masa jest przyciskana do ścianek, a oddzielony w ten sposób sok wylatuje przez dziurki. Uzyskany w ten sposób napój jest mocno napowietrzony, dlatego szybko można zauważyć, że sok się rozwarstwia. Dodatkowo, na powierzchni tworzy się wysoka pianka, charakterystyczna właśnie dla soku z sokowirówki. Sok przygotowany w takim urządzeniu należy spożyć możliwie szybko, bowiem wyższa temperatura uzyskiwana podczas całego procesu oddzielania soku powoduje, że napój traci cenne składniki odżywcze.

Co ważne, przy pomocy sokowirówki nie uzyskamy soku z roślin liściastych. Jednak w zamian otrzymujemy szybko działające urządzenie – owoce i warzywa można umieszczać w podajniku niemalże jedno za drugim.

Wyciskarka wolnoobrotowa – zalety

To urządzenie działa zupełnie inaczej niż sokowirówka. Zamiast ścierania składników, miażdży je przy pomocy specjalnego wałka. Dzięki temu do soku można dodać zioła, liście (np. szpinak czy rukolę), a nawet kiełki. Za pomocą wyciskarki uzyskamy też sok z owoców takich, jak maliny, co w przypadku sokowirówki byłoby praktycznie niemożliwe. Płyn uzyskiwany przy pomocy sokowirówki jest gęsty, nie rozwarstwia się, a na jego powierzchni nie pojawia się charakterystyczna dla soków z sokowirówki piana. Sok z wyciskarki można też przechowywać znacznie dłużej – jeśli jest trzymany w lodówce, nadaje się do spożycia przez nawet 3 dni od przygotowania.

Nowoczesne modele wyciskarek wolnoobrotowej szybko się czyści. Producenci dbają też o duży otwór podajnika, dzięki czemu można w nim umieszczać składniki w całości. Działają też ciszej niż sokowirówki. Niektóre modele oprócz soków potrafią też przyrządzić koktajle, smoothie, a nawet lody!

