Jake Gyllenhall w filmie Netflixa. Zobacz zwiastun The Guilty!

Netflix opublikował zwiastun zbliżającego się filmu z gwiazdorem w roli głównej. Kiedy premiera?

Jesień na Netflixie zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Wiemy, że obejrzymy takie oryginalne produkcje platformy jak Army of Thieves Zacka Snydera, Bruised, reżyserowane przez Halle Berry, czy Don't Look Up z gwiazdorską obsada: Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence oraz Timothée Chalamet. Wczoraj gigant streamingowy opublikował krótki teaser The Guilty, który także jesienią trafi do abonentów Netflixa.

Krótki zwiastun możecie obejrzeć poniżej:

Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Baylor, w którego wciela się Jake Gyllenhall, próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą.

W filmie wystąpią Jake Gyllenhall oraz Paul Dano. Ten duet mogliśmy obejrzeć już w bardzo dobrze ocenianym filmie Labirynt z 2013 roku. Dołączą do nich Ethan Hawke (Stowarzyszenie umarłych poetów, Dzień próby) , Riley Keogh (American Honey), Peter Sarsgaard (Siedmiu Wspaniałych, Obywatel Jones), Bill Burr (Mandalorian) oraz David Castañeda (Umbrella Academy).

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Antoine Fuqua

: Antoine Fuqua Scenariusz : Emil Nygaard Albertsen, Gustav Möller, Nic Pizzolatto

: Emil Nygaard Albertsen, Gustav Möller, Nic Pizzolatto Gatunek : thriller

: thriller Obsada : Jake Gyllenhall, Ethan Hawke, Riley Keogh, Paul Dano, Bill Burr, Peter Sarsgaard, David Castañeda, Beau Knapp, Edi Patterson, Christina Vidal

: Jake Gyllenhall, Ethan Hawke, Riley Keogh, Paul Dano, Bill Burr, Peter Sarsgaard, David Castañeda, Beau Knapp, Edi Patterson, Christina Vidal Premiera: 1 października

