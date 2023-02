Jaki PC do Atomic Heart? Sprawdź, jakie zestawy przygotowaliśmy

Atomic Heart duchowy spadkobierca serii BioShock w końcu zadebiutował na naszych komputerach osobistych. Dodatkowo gra jest dostępna za darmo w abonamencie Xbox Game Pass zarówno dla posiadaczy konsol Microsoftu, jak i graczy na PC. Postanowiłem sprawdzić, ile musielibyśmy wydać na nowy zestaw, jeżeli chcielibyśmy się cieszyć rozgrywką.

Dzieło studia Mundfish przenosi nas do alternatywnej wersji historii, w której to Związek Radziecki opracował szereg niezwykłych technologii i rozwiązań. I choć gra wzbudza wiele kontrowersji właśnie za sprawą pochodzenia deweloperów, fabularnie i technologicznie wcale nie wypada najgorzej. Sczegółowo w swojej recenzji każdy z tych aspektów omówił Maciej, do której zapoznania serdecznie zapraszam. Jak zatem odpowiedzieć na pytanie, czy warto inwestować w nowego PC, z myślą o tym najnowszym tytule i ile musielibyśmy wydać? Cóż przygotowałem kilka zestawów, które poniekąd pomogą nam przybliżyć się do odpowiedzi.

Jednak zacznijmy od początku, czyli od wymagań sprzętowych. Te ku zaskoczeniu wcale nie są aż tak wysokie, przynajmniej jeżeli liczymy na rozgrywkę w rozdzielczości FullHD. Co prawda najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość oprawy wizualnej jest karta graficzna. Choć i w tym przypadku deweloperzy wykazali się zdrowym rozsądkiem. Dla jakości ultra w 4K wystarczy “tylko” RTX 3080, a do 60 FPS w FullHD 5-letni GTX 1080. Imponujące.

. Minimalne Zalecane Ultra Procesor Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz Intel Core i5-7600K 3.8 GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz Intel Core i7-8700K 3.7 GHz / AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz RAM 8GB 16 GB 16 GB Karta graficzna min. 4 GB; GeForce GTX 960 / Radeon R9 380 min. 8 GB; GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5700 XT min. 10 GB GeForce RTX 3080 / Radeon RX 6800 XT Dysk 90 GB 90 GB (rekomendowany dysk SSD) 90 GB (rekomendowany dysk SSD)

Biorąc pod uwagę pochodzenie twórców, nie można się też dziwić bardzo niskim wymaganiom minimalnym. Co prawda w tym przypadku możemy liczyć zaledwie na 30 klatek w rozdzielczości FullHD. Jednak jest to możliwe nawet na 8-letnim PC. Jednak składając nowego PC powinniśmy z automatu celować ciut wyżej. Czemu? Aby przy kolejnej premierze nowszej gry od razu nie skazywać się na konieczność modernizacji.

Atomic Heart - zestawy 1080p ustawienia wysokie

Dwa niemal bliźniacze zestawy. Jeden wykorzystuje procesor od AMD, drugi od Intela. W obu przypadkach postawiłem na sześciordzeniowe jednostki, które bez problemu sprostają wymaganiom Atomic Heart oraz innych nowych tytułów, jak np. Hogwarts Legacy. Komputery zostały sparowane w 16 GB pamięci RAM, DDR4 oraz 1 TB dyskiem SSD NVMe, który bez problemu pomieści system, jak i sporą bibliotekę gier. W przypadku karty graficznej postawiłem na taniego Radeona RX 6660. Jednak dobrą dla niego alternatywą mogą być jednostki wykorzystujące układy Intel Arc, jak niedawno testowany ASRock Challenger, bądź droższe RTX 3060.

Atomic Heart - zestawy 1440p ustawienia wysokie

W tym przypadku największą zmianą w stosunku do poprzedniej proponowanej konfiguracji będzie karta graficzna. Niestety - chcąc liczyć na płynną rozgrywkę w wyższej rozdzielczości, zmuszeni jesteśmy do zakupu sporo droższych układów. W tym przypadku postawiłem na RTX 3070. Co prawda alternatywą dla tego GPU byłby RX 6800, jednak ostatnimi czasy dość trudno znaleźć ten model w przystępnej cenie.

Atomic Heart - zestawy 2160p ustawienia Ultra

W dużo droższych zestawach postawiłem na zgoła dwa odmienne procesory. W przypadku rozwiązania od AMD - Ryzen 7 5800X3D - ośmiordzeniowa jednostka wyposażona w powiększoną pamięć cache trzeciego poziomu. To najszybszy procesor od “czerwonych” na platformę AM4, przeznaczony dla graczy. W przypadku Intela Core i5-13600KF hybrydowy CPU wyposażony jest w sześć szybkich rdzeni Raptor Cove oraz aż osiem o wysokiej sprawności energetycznej.

Gra potrafi zachwycić oprawą wizualną ...zarówno wewnątrz... ...jak i na zewnątrz lokacji, które będziemy odwiedzać

W przypadku wyboru karty graficznej po raz kolejny sięgamy po RTX 4070 TI. Z naszych recenzji wiemy, że model ten w rozdzielczości 4K spisuje się odrobinę lepiej niż polecany przez deweloperów RTX 3080. Dodatkowo nowszy RTX zapewnia obsługę dla technologi DLSS 3.0, który jest dostępny w Atomic Heart i zapewnia od po raz kolejny znaczący wzrost ilości generowanych klatek.

Jak widać ceny zestawów znacząco różnią się od siebie. Przypominamy, że największą zaletą komputerów stacjonarnych jest ich uniwersalność. Przecież te nie tylko mogą służyć do rozrywki, ale i do pracy czy nauki. Mam nadzieję, że proponowane zestawy pomogą wam w podjęciu, co by nie mówić wciąż niełatwych decyzji zakupowych. Jeżeli jednak koniecznie pragniecie zagrać w Atomic Heart pamiętajcie, że zawsze możecie sięgnąć po konsolowe wydanie gry. Ta jest dostępna zarówno na Xbox'ie Series oraz Playstation 5.