Jaki PC do Diablo 4? My już wiemy, poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe

Studio Blizzard opublikowało aktualne, oficjalne wymagania Diablo 4 na PC. Sprawdź, jaki komputer będzie potrzebny do komfortowej rozgrywki.

Diablo 4 to jedna z największych tegorocznych premier. Już 6 czerwca ponownie otworzą się bramy piekieł, a gracze będą mogli powrócić do świata Sanktuarium i zająć się demonicznym sługami piekła. Zanim to jednak nastąpi, każdy chętny będzie mógł sprawdzić grę w ramach otwartych beta testów zaplanowanych w dniach 12 - 14 maja. Beta będzie dostępna na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 i PS5. Jeśli chcecie się odpowiednio przygotować do zabawy, to warto sprawdzić oficjalne wymagania sprzętowe na PC, które właśnie zostały zaktualizowane przez Blizzarda.

Diablo 4 - wymagania minimalne na PC

Poniższe wymagania pozwolą wam uzyskać 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 720p/1080p przy niskich ustawieniach grafiki.

OS: Windows 10 (wer. 1909 lub nowsza)

Procesor: Intel Core i5-2500K | AMD FX-8350

RAM: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 | AMD Radeon R9 280

Dysk: SSD (90 GB wolnej przestrzeni na dane)

Diablo 4 - wymagania średnie na PC

Poniższe wymagania pozwolą wam uzyskać 60 fps w rozdzielczości 1080p przy średnich ustawieniach grafiki.

OS: Windows 10 (wer. 1909 lub nowsza)

Procesor: Intel Core i5-4670K | AMD Ryzen 1300X

RAM: 16 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD Radeon RX 470

Dysk: SSD (90 GB wolnej przestrzeni na dane)

Diablo 4 - wysokie wymagania na PC

Poniższe wymagania pozwolą wam uzyskać 60 fps w rozdzielczości 1080p przy wysokich ustawieniach grafiki.

OS: Windows 10 (wer. 1909 lub nowsza)

Procesor: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 2700X

RAM: 16 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 | AMD Radeon RX 5700 XT

Dysk: SSD (90 GB wolnej przestrzeni na dane)

Diablo 4 - wymagania Ultra

Poniższe wymagania pozwolą wam uzyskać 60 fps w rozdzielczości 4K przy ustawieniach grafiki na ultra.

OS: Windows 10 (wer. 1909 lub nowsza)

Procesor: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 32 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 | karty NVIDIA GeForce RTX z serii 4000 | AMD Radeon RX 6800 XT

Dysk: SSD (90 GB wolnej przestrzeni na dane)

