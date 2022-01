Jaki abonament wybrać? Najlepsze oferty abonamentowe [27.01.2022]

Dostęp do sieci komórkowej i internetu mobilnego jest obecnie niezbędny. Zanim jednak udamy się do konkretnego operatora, musimy zadać sobie pytanie, których z nich posiada najlepszą dla nas ofertę. Oto nasze zestawienie najbardziej opłacalnych pakietów usług u największych sieci komórkowych w Polsce.

Wybór odpowiedniego operatora nie jest łatwy, dlatego przygotowaliśmy zestawienie najlepszych ofert abonamentowych. Należy pamiętać, że najtańszy abonament nie musi oznaczać najgorszego i odwrotnie – najdroższy wcale nie musi być najlepszym. Najważniejszą kwestią podczas wybierania odpowiedniego pakietu, jest to, aby był dopasowany do Twoich potrzeb.

Nasze zestawienie skupia się jedynie na ofertach bez dodatkowego urządzenia u największych operatorów komórkowych w Polsce - Play, Orange, T-Mobile i Plus. Podpowiadamy, jak dobrać odpowiedni pakiet w przypadku, kiedy potrzebujemy taniego abonamentu, ale z jak najlepszymi warunkami umowy.

Czym jest oferta abonamentowa?

Abonament jest jedną z najczęściej wybieranych typów umów. Polega na miesięcznej opłacie za możliwość wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości oraz korzystania z internetu mobilnego. Składa się z góry ustalonej opłaty stałej oraz z ewentualnych kosztów za usługi dodatkowe.

Główne cechy abonamentu to:

korzystne oferty cenowe

atrakcyjne pakiety, dostosowane do potrzeb klienta

oferta dostępna z telefonem za 1 zł lub bez telefonu

brak minimalnego czasu trwania umowy lub umowy długoterminowe

stały dostęp do usługi – nie ma możliwości, by zabrakło środków na koncie

Źródło: PublicDomainPictures / Pixabay.com

Play

Oferta M

Play oferuje pięć klasycznych pakietów, z których najlepszym wydaje się być Oferta M.

W cenie 60 zł miesięcznie otrzymujemy: 60 GB internetu z dostępem do 5G oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Polsce. Miłym dodatkiem jest również obecność telewizji internetowej PLAY NOW w cenie abonamentu z dostępem do ponad 30 kanałów, a także biblioteki filmów i seriali na żądanie.

Źródło: Play

Oferta M - opis usługi:

Cena : 60 zł miesięcznie + 3 pierwsze miesiące za 0 zł

: 60 zł miesięcznie + 3 pierwsze miesiące za 0 zł Internet mobilny : 60 GB z pełną predkością bez limitu danych, 5G

: 60 GB z pełną predkością bez limitu danych, 5G Rozmowy, SMS-y, MMS-y : do wszystkich bez limitu

: do wszystkich bez limitu Dodatki: PLAY NOW w cenie abonamentu

Orange

PLAN 60

W przypadku podpisywania nowej umowy z Orange, najbardziej opłacalnym pakietem jest PLAN 60.

W cenie 60 zł miesięcznie otrzymujemy: 25 GB internetu z dostępem do 5G + 300 GB extra na 3 miesiące, dodatkowe 25 GB do odebranie w aplikacji Mój Orange oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Polsce. Do ceny abonamentu możemy doliczyć również kwotę 20 zł miesięcznie, dzięki której uzyskamy dostęp do platformy HBO GO.

Źródło: Orange

PLAN 60 - opis usługi:

Cena : 60 zł miesięcznie + 1 miesiąc za 0 zł za zakup online

: 60 zł miesięcznie + 1 miesiąc za 0 zł za zakup online Internet mobilny : 25 GB + 300 GB extra na 3 miesiące + 25 GB w Mój Orange, 5G

: 25 GB + 300 GB extra na 3 miesiące + 25 GB w Mój Orange, 5G Rozmowy, SMS-y, MMS-y : do wszystkich bez limitu

: do wszystkich bez limitu Dodatki: HBO GO za 20 zł miesięcznie

T-Mobile

T-Mobile Smart

T-Mobile posiada w swojej ofercie duży wachlarz pakietów abonamentowych, jednak jeden z nich zwraca szczególną uwagę. T-Mobile Smart jest ofertą dostępną jedynie online, jednak posiada jeden z najlepszych stosunków ceny do oferowanych usług.

W cenie 35 zł miesięcznie otrzymujemy: 25 GB internetu oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Polsce. W ramach tego pakietu, umowa zawierana jest jednak na jedynie 6 miesięcy i nie otrzymujemy dostępu do łączności 5G.

T-Mobile Smart - opis usługi:

Cena : 35 zł miesięcznie

: 35 zł miesięcznie Internet mobilny : 10 GB

: 10 GB Rozmowy, SMS-y, MMS-y : do wszystkich bez limitu

: do wszystkich bez limitu Dodatki: brak

T-Mobile M+ 5G

Dla tych, którzy cenią sobie duże ilości gigabajtów oraz niezawodną szybkość internetu, najlepszym wyborem będzie pakiet T-Mobile M+ 5G.

W cenie 65 zł miesięcznie otrzymujemy: 200 GB internetu oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Polsce. Dodatkowym atutem tego pakietu jest dostęp do usługi Rozrywka uwolniona - oferty serwisów HBO GO, Tidal, Legimi lub Pakiety Polsat Box GO.

T-Mobile M+ 5G - opis usługi:

Cena : 65 zł miesięcznie

: 65 zł miesięcznie Internet mobilny : 200 GB, 5G

: 200 GB, 5G Rozmowy, SMS-y, MMS-y : do wszystkich bez limitu

: do wszystkich bez limitu Dodatki: usługa Rozrywka uwolniona za 0 zł przez 6 miesięcy, później 20 zł miesięcznie

Plus

Plus 65

Plus oferuje cztery dość klasyczne pakiety, z których najlepszym wydaje się być Plus 65.

W cenie 65 zł miesięcznie otrzymujemy: 60 GB internetu z dostępem do 5G, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 120 minut na międzynarodowe połączenia wychodzące (w Unii Europejskiej). Dodatkowo, w ramach promocji, możemy otrzymać 100 zł zwrotu w gotówce za nowy numer.

W ramach pakietu dostajemy także dostęp do: usługi TIDAL na 24 miesiące w cenie abonamentu; platformy HBO GO przez 1 miesiąc za darmo (następnie 20 zł miesięcznie); usługi serwisowej na naprawę lub wymianę wyświetlacza/obudowy, przycisków, aparatu oraz usunięcia skutków zalania naszego urządzenia za darmo przez 1 miesiąc (następnie 10 zł miesięcznie).

Źródło: Plus

Plus 65 - opis usługi:

Cena : 65 zł miesięcznie

: 65 zł miesięcznie Internet mobilny : 60 GB, 5G + promocja - zwrot 100 zł w gotówce za każdy nowy numer

: 60 GB, 5G + promocja - zwrot 100 zł w gotówce za każdy nowy numer Rozmowy, SMS-y, MMS-y : do wszystkich bez limitu

: do wszystkich bez limitu Dodatki: TIDAL, HBO GO, serwis urządzenia bezpłatnie przez 30 dni