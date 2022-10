Jaki abonament z telefonem w Plusie? Oto najlepsze oferty od operatora

Sprawdziliśmy oferty na abonament z telefonem w Plusie. Która z tych ofert będzie najlepsza dla Was? Polkomtel ma dla Was kilka ciekawych rabatów.

Spis treści

Oferta na abonament z telefonem jest jednym z najwygodniejszych sposobów płacenia za smartfon. W ramach jednej, comiesięcznej płatności dostajemy dostęp do połączeń komórkowych, SMSów, MMSów oraz internetu, ale też płacimy za nasze urządzenie, na którym korzystamy z dobrodziejstw tej łączności.

Jednym z największych operatorów w Polsce jest Plus, który w swojej standardowej ofercie ma kilka interesujących abonamentów z telefonem. Sprawdźmy więc, jak wygląda katalog ofert tej firmy, oraz jakie bonusy możemy dostać za korzystanie z nich.

Zobacz również:

Jakie abonamenty z telefonem oferuje Plus?

Fot. Plus

W Plusie możemy skorzystać z jednego z czterech abonamentów z telefonem. Każda z tych ofert różni się oczywiście ceną, ale także możliwościami, które nam oferuje. Przedstawiamy więc, co oferuje każdy z tych abonamentów, dzięki czemu możliwe będzie dobranie oferty idealnej dla nas!

Abonament za 35 zł/mc

Pierwszy wariant abonamentu w Plusie jest dla osób, którym zależy na łatwym i nielimitowanym kontakcie z najważniejszymi osobami, ale nie korzystają one zbyt często z dobrodziejstw internetu mobilnego. W pakiecie za 35 zł/mc dostaniemy nielimitowane rozmowy, SMSy oraz MMSy, a to tego 4 GB/mc internetu mobilnego w standardzie 5G. Umowa w tym przypadku trwa 24 miesiące a aktywacja karty to jednorazowa opłata w wysokości 40 zł. Co więcej, nie ma dodatkowych opłat za korzystanie z sieci 5G - jest ona w standardzie.

Abonament za 55 zł/mc

Wyższy wariant abonamentu będzie nas kosztował 55 zł/mc. W tym przypadku również dostaniemy nielimitowane SMSy, MMSy oraz rozmowy, jednak nasz limit internetu będzie zdecydowanie większy. Po pierwsze możemy liczyć na zupełnie nielimitowaną łączność 5G przez pierwsze 6 miesięcy trwania naszego zobowiązania. Jednak przez dalszą część abonamentu nie zostaniemy na lodzie - do naszej dyspozycji będzie 30 GB/mc internetu mobilnego w standardzie 5G. Jednorazowa opłata aktywacyjna w tym przypadku również wynosi 40 zł, a okres zobowiązania to 24 miesiące.

Abonament za 65 zł/mc

Kolejny próg to abonament za 65 zł/mc. Nie zmienia się tutaj nic, jeśli chodzi o rozmowy, SMSy oraz MMSy - mamy do nich nielimitowany dostęp. Jednakże dostajemy jeszcze dłuższy pakiet nielimitowanego internetu 5G - możemy z niego korzystać aż przez 12 miesięcy. Po tym czasie nasz pakiet wyniesie już 60 GB internetu mobilnego na miesiąc, również w standardzie 5G. Tutaj opłata aktywacyjna znowu wynosi 40 zł a okres trwania umowy to 24 miesiące.

Abonament za 85 zł/mc

Ostatni, najwyższy próg to już oferta za 85 zł/mc. W jej ramach możemy spodziewać się największych bonusów - nie tylko nielimitowanych rozmów, SMSów oraz MMSów przez cały czas jej trwania, ale także 12 miesięcy nielimitowanego internetu mobilnego w standardzie 5G. Po zakończeniu tego roku nie powinniśmy narzekać na brak transferu - do naszej dyspozycji będzie aż 120 GB przesyłu miesięcznie. W tym wypadku jednorazowa opłata aktywacyjna także wynosi 40 zł i umowa trwa 24 miesiące.

Dodatkowe rabaty - jak zaoszczędzić na abonamencie w Plusie

Jednak sam abonament to nie wszystko - Plus ma w zanadrzu też kilka ciekawych promocji, dzięki którym możemy zaoszczędzić trochę pieniędzy albo zdobyć ciekawe bonusy. Sprawdźmy, jakie dodatki oferuje operator dla swoich klientów.

Rabat 25 zł na abonament

Bardzo interesującą ofertą w Plusie jest Rabat smartDOM. Dzięki tej akcji, osoby posiadające abonament w jednej z pozostałych usług operatora, mogą otrzymać aż 25 zł/mc rabatu przenosząc numer lub zakładając nowy w ofercie abonamentu komórkowego u operatora. Jeżeli posiadamy abonament Polsat Box za minimum 19,90 zł/mc albo Internet w Plusie za przynajmniej 49,90 zł/mc, kwalifikujemy się do zniżki na abonament komórkowy. Więcej informacji o tej akcji można znaleźć na tej stronie.

Disney+ przez rok za darmo

Fot. Plus

Jeśli z kolei jesteście fanami filmów i seriali, Plus ma również interesujący bonus dla swoich klientów. Dzięki umowie z Disney+, przy wykupieniu abonamentu na dwa lata, pierwszy rok oglądania dostajemy zupełnie za darmo! Od 13 miesiąca zapłacimy za usługę już normalną stawkę wynoszącą 28,99 zł/mc.

Drugi numer za 1 zł/mc

Plus ma też ciekawy rabat dla osób, które potrzebują więcej niż jednego numeru w abonamencie. Jeżeli rozpoczynamy nowy abonament w cenie 55 zł/mc lub więcej, lub posiadamy już abonament w Plusie po 44,90 zł/mc lub więcej, możemy dostać drugi numer telefonu za jedyne 1 zł na 15 miesięcy! Jest to idealne rozwiązanie, gdy potrzebny nam numer do pracy oraz prywatny, a także w przypadku pierwszego telefonu dla dziecka. Warto jednak pamiętać, że ta promocja nie łaczy się z udostępnianym przez Plusa pakietem nielimitowanego internetu 5G - musimy wybrać albo jedną, albo drugą opcję.

Ciekawe telefony dostępne w abonamencie

Kiedy już wybierzemy odpowiadający nam abonament i zniżki, warto też zerknąć na oferowane w Plusie telefony. Katalog produktów jest naprawdę spory i zawiera zarówno najlepsze flagowce, jak i najciekawsze propozycje budżetowe - i wszystko pomiędzy nimi. Oto kilka najciekawszych modeli, którymi warto się zainteresować.

ASUS ROG Phone 6 16/512 GB

499 zł na start i 241,68 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź.

Motorola edge 30 neo 5G 8/128 GB

198,98 zł na start i 81,25 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź.

OPPO Reno5 5G

0,98 zł na start i 66,58 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź.

Samsung Galaxy A53 5G 6/128 GB

249 zł na start i 87,5 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź.

Samsung Galaxy S22 5G 128 GB

499 zł na start i 162,50 zł w 24 ratach. Sprawdź.