Jaki abonament z telefonem w T-Mobile wybrać? Sprawdziliśmy ofertę operatora

Zakup abonamentu z telefonem u operatora może być bardzo wygodne, ale wybór również jest duży. Sprawdziliśmy ofertę T-Mobile i przedstawiamy najlepsze propozycje w katalogu firmy.

Dzięki połączeniu abonamentu z płatnościami za smartfon możemy pozbyć się wielu kłopotów. W jednym miejscu płacimy zarówno za usługi komórkowe, jak i za nasze urządzenie. Ze względu na to plany komórkowe z telefonami są tak popularne. Tym razem przyglądamy się ofercie T-Mobile, które ma duży wachlarz różnych usług do wyboru. Przyjrzymy się tym, w ramach których możemy również zaopatrzyć się w nasz nowy smartfon.

Jakie abonamenty z telefonem oferuje T-Mobile?

T-Mobile oferuje nam cztery typy abonamentu, które różnią się między sobą zarówno wysokością miesięcznych opłat, jak i oferowanymi nam możliwościami. Na szczęście w każdej opcji zyskujemy dostęp do sieci 5G, jednak jest kilka istotnych różnic między tymi planami. Sprawdzamy, co dokładnie dostajemy w każdej z tych opcji i które będzie najlepsza dla Ciebie!

Oferta XS - 40 zł/mc

Najtańszą ofertą od T-Mobile jest abonament za 40 zł/mc. W ramach tej taryfy otrzymujemy nielimitowane SMSy, MMSy oraz rozmowy, a także dostęp do pakietu internetowego wynoszącego 5 GB na miesiąc. Co więcej, bez żadnych dodatkowych opłat działa on w standardzie 5G. Umowa w tej ofercie trwa 24 miesiące i nie musimy się przejmować opłatą aktywacyjną - wynosi ona 0 zł przy zakupie przez internet.

Oferta S - 50 zł/mc

Kolejny abonament będzie nas kosztował już 50 zł/mc. i tym razem dostajemy nielimitowane SMSy, MMSy oraz rozmowy, ale w przypadku trochę droższej wersji abonamentu przysługuje nam aż 20 GB transferu internetu mobilnego na miesiąc - oczywiście w standardzie 5G. Umowa również trwa 24 miesiące i przy zakupie przez internet nie płacimy opłaty aktywacyjnej.

Oferta M Nielimitowana - 65 zł/mc

Oferta M należy już do ofert zupełnie nielimitowanych i zapłacimy za nią 65 zł/mc. Oznacza to, że poza SMSami, MMSami oraz rozmowami, z których także w poprzednich wariantach mogliśmy korzystać do woli, tym razem nasz pakiet internetowy również jest nieskończony. Jest jednak jeden haczyk - w przypadku tej taryfy jego prędkość maksymalna wynosi 30 Mb/s. W tym przypadku również zawiązujemy umowę na 24 miesiące i nie musimy wpłacać opłaty aktywacyjnej.

Oferta L Nielimitowana - 85 zł/mc

Najdroższy abonament w T-Mobile to prawdziwie nielimitowana oferta dla osób, które potrzebują ogromnego transferu mobilnego bez ograniczeń prędkościowych. W jej ramach dostajemy nielimitowany internet mobilny w standardzie 5G przez całą długość trwania umowy, do tego także nieskończone rozmowy, SMSy i MMSy. Za taki pakiet przyjdzie nam zapłacić 85 zł/mc a umowa potrwa przez 24 miesiące. Tutaj również nie musimy uiszczać opłaty aktywacyjnej przy zakupie przez internet.

Dodatkowe rabaty - jak zaoszczędzić na abonamencie w T-Mobile?

Sposobem na przekonanie do siebie klientów jest nie tylko sama oferta abonamentu, ale też ciekawe promocje oferowane dodatkowo przez operatorów. Sprawdźmy więc, czym stara się przyciągnąć nas do siebie T-Mobile.

6 rat gratis

T-Mobile przygotowało specjalną promocję dla osób, które przenoszą numer od innego operatora. Jeżeli wybiorą one ofertę M lub L, do której dobiorą telefon na raty, mogą liczyć na prezent w postaci aż 6 rat zupełnie za darmo! Co prawda propozycja ta obejmuje jedynie telefony, których rata wynosi maksymalnie 120 zł/mc, jednak jest to nadal spora przecena.

Do 300 zł zniżki na wszystkie urządzenia

T-Mobile ma też interesującą zniżkę dla wszystkich zainteresowanych nielimitowanym pakietem internetu. W przypadku zakupu jednej z dwóch najdroższych ofert - Oferty M Nielimitowana lub Ofery L Nielimitowana - dostajemy sporą zniżkę na dowolny telefon zakupiony wraz z tym abonamentem. W przypadku oferty M będzie to 150 zł obniżki, z kolei przy ofercie L - już 300 zł.

Ciekawe telefony dostępne w abonamencie

Kiedy już wybierzemy idealny dla nas abonament, warto też dobrze zastanowić się nad naszym następnym telefonem. T-Mobile jest w unikalnej pozycji na rynku - poza najnowszymi flagowcami i ciekawymi budżetowcami, operator może też pochwalić się swoim własnym telefonem (a nawet dwoma). Pisaliśmy o nich w tym artykule, są to interesujące urządzenia budżetowe, które działają pod kontrolą czystego Androida i mogą przekonać do siebie wielu użytkowników.

T Phone Pro 5G + etui + szkło

79 zł na start i 55 zł w 24 ratach. Sprawdź.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

109 zł na start i 120 zł w 24 ratach. Sprawdź.

Samsung Galaxy A53 5G

119 zł na start i 70 zł w 24 ratach. Sprawdź.

Apple iPhone 14

499 zł na start i 200 zł w 24 ratach. Sprawdź.

Samsung Galaxy Z Flip4

349 zł na start i 200 zł w 24 ratach. Sprawdź.