Jaki aparat fotograficzny 2023: kompaktowy, bezlusterkowiec czy cyfrowy? Wybieramy najciekawsze modele

Zapoznaj się z naszym poradnikiem, w którym dowiesz się jak kupić aparat kompaktowy, aparat bezlusterkowy z wymienną optyką czy też lustrzankę.

Canon EOS R

Przedstawiamy poręczny, nieco lżejszy model od klasycznych lustrzanek (waży 580 gram) od firmy Canon. Posiada elektroniczny wizjer OLED liczący aż 3,69 mln punktów. Gdy mowa o wygodzie, należy wspomnieć o odchylanym ekranie dotykowym. Wyświetlacz LCD o przekątnej 3,15-cala jest ruchomy, co wpływa na lepsze efekty pracy i dogodniejszy sposób podglądu. Pełnoklatkowy model sprawdzi się w wielu okolicznościach, ponieważ w jego wnętrzu zastosowano szereg unowocześnień oraz udogodnień takich jak m.in. technologię Canon Clear View II, elektroniczny wizjer EVF i Dual Pixel CMOS AF (umożliwiając wyostrzanie przy kłopotliwych warunkach oświetleniowych).

Canon ESO R to przede wszystkim wielofunkcyjność. W przypadku seryjnych zdjęć, jest zdolny do wykonania 8 klatek na sekundę - przy zachowaniu dobrej klasy i parametrów. Obrazy są zapisywane w formacie JPG lub RAW, co może być szczególnie istotne dla osób poddających obrazy obróbce graficznej. Pełnoklatkowy aparat fotograficzny jest wyposażony w matrycę CMOS o rozdzielczości 30,3 MP. Maksymalna rozdzielczość wykonywanych zdjęć to aż 6720 × 4480. W przypadku tworzenia wideo, 3840 x 2160 (format MP4). Niezwykle istotny jest zakres czułości ISO, który producent określa na 100 - 40000. Aparat funkcjonuje dzięki zastosowaniu wydajnego procesora obrazu - DIGIC 8.

Ważną kwestią jest możliwość zastosowania różnych obiektywów EF i EF-S, przy niezmiennie wysokiej jakości obrazów. Aparat umożliwia łączność bezprzewodową za pośrednictwem Bluetooth, jak i Wi-Fi.

Sony DSC-RX100 III

Kompaktowy model DSC-RX100 III od Sony został wyposażony w procesor obrazowy BIONZ X. Odpowiada on za zmniejszenie występowania szumów oraz bardziej realistyczne i dogłębne przejścia tonalne. Nowoczesny obiektyw ZEISS Vario-Sonnar pozwala na zakres ogniskowej od 24 mm do aż 70 mm. Efektywna rozdzielczość wynosi aż 20,4 Mpx - CMOS Exmor R typu 1,0 gwarantuje możliwie najwyższą światłoczułość. Jeśli posiadasz nieco większe doświadczenie lub chcesz poeksperymentować, możesz skorzystać z ręcznego trybu nastawiania ostrości (MF). Efekty pracy, ustawienia oraz informacje są przedstawiane na 3-calowym ekranie LCD. Sam rozmiar matrycy to 13.2/8.8 (1 cal). Fotografie wykonane Sony DSC-RX100 III mogą osiągać maksymalną rozdzielczość do 5472 x 3648 - w celu zachowania wysokiej jakości, możliwy jest zapis plików w formacie RAW. Funkcją kompaktowego sprzętu jest głównie uwiecznianie chwil w postaci zdjęć, jednak producent umożliwia również kręcenie materiałów wideo (i to w stosunkowo dobrej jakości). Zapis jest możliwy w formacie Full HD (XAVC S) ale również MP4. W przypadku filmów, rozdzielczość wynosi 1920 x 1080. Technologia pozwalająca na szybkie przesyłanie plików 20 cm od urządzeń (NFC) jest dodatkowym atutem omawianego aparatu kompaktowego.

Zważając na zastosowane innowacje oraz funkcje, aparat może być strzałem w dziesiątką zarówno dla osób, które na co dzień pasjonują się fotografiom, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę.

Nikon Z6 II

Bezlusterkowiec Nikon Z6 II został wyposażony w pełnoklatkową matrycę CMOS o rozdzielczości 24,5 mln pikseli, która współpracuje z procesorem obrazu EXPEED 6 - pozwala nam na pracę w zakresie czułości ISO 100 - 51200. Dzięki temu możemy liczyć na zdjęcia o niskim poziomie szumów, nawet przy słabym oświetleniu. Poza tym, solidne wnętrze umożliwia nie tylko robienie doskonałych zdjęć, ale również filmowanie w jakości 4K/UHD z szybkością 30 kl./s. Ultraszeroki autofokus zapewnia 90% pokrycie kadru, co umożliwia robienie bardzo ostrych zdjęć. System AF z 273 polami (detekcja kontrastu i detekcja fazy) natychmiast wykrywa ruch i nawet szybko poruszające się obiekty możemy śledzić z maksymalną precyzją. Tryb zdjęć seryjnych pozwala uchwycić dany moment z szybkością 12 kl./s.

Nikon Z6 II posiada dobrej jakości elektroniczny wizjer cyfrowy OLED o rozdzielczości 3 686 000 pkt., oraz odchylany, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3,2 cala i rozdzielczości 2,1 mln pkt. Za pomocą dotyku możemy zmieniać menu, zmieniać punkty ostrości, wykonywać zdjęcia oraz wyzwalać migawkę. Dzięki wysokiej rozdzielczości wyświetlacza nie będzie problemu z przeglądaniem zdjęć w pełnym słońcu.

Bezlusterkowiec ma wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth, dzięki czemu możemy szybko połączyć aparat z dowolnym urządzeniem za pomocą technologii SnapBridge. Funkcja ta umożliwia zdalne fotografowanie i nagrywanie filmów.

Warto wspomnieć również o samej obudowie - Nikon Z6 II jest wykonany z solidnego stopu magnezu - waży ok. 705 g - z uszczelnieniami, które chronią korpus przed czynnikami atmosferycznymi.

Sprawdzi się nie tylko w rękach profesjonalistów, ale również osób mniej zaawansowanych, które chcą wskoczyć na wyższy poziom fotografowania.

Fujifilm X-T30

Bezlusterkowiec Fujifilm X-T30 to niewielki, kompaktowy aparat - mierzy 118 x 83 x 47 mm i waży 383 g - wyróżniający się stylową, retro obudową. Został wyposażony w matrycę APS-C o rozdzielczości aż 26,1 mln pikseli, wspieraną przez procesor X-Processor 4 o czterordzeniowej konstrukcji. System AF pokrywający niemal 100% kadru ułatwia nie tylko ustawienie ostrości w skrajnych miejscach ale także śledzenie obiektu. Poza tym, aparat posiada funkcję wykrywania i śledzenia twarzy oraz oka, co pozwala na precyzyjne ustawienie ostrości na obiektach w ciągłym ruchu z maksymalną prędkością do 8 kl./s w pełnej rozdzielczości. Co ważne, tryb Sport Viewfinder (wizjer sportowy) pozwala zwiększyć tę prędkość.

Za pomocą FujiFilm X-T30 nagramy film w rozdzielczości 4K z prędkością 30 kl./s. Dodatkowo, urządzenie obsługuje również format DCI (17:9). Na pochwałę zasługuje również dźwięk rejestrowany przez sam aparat, bez dodatkowych akcesoriów.

Nie zabrakło dużego, jasnego wizjera elektronicznego o rozdzielczości 2,36 mln punktów i współczynniku powiększenia 0,62x, a także dotykowego, odchylanego ekranu LCD, na którym widzimy wprowadzane zmiany ustawień, takie jak balans bieli, ekspozycja czy nałożone efekty. Na ekranie możemy wybrać punkt ostrości oraz wyzwolić migawkę.

Aparat posiada wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth, dzięki któremu może szybko i sprawnie przerzucić zdjęcia na inne urządzenie. Poza tym, dzięki aplikacji Fufjifilm Camera Remote możemy sterować aparatem na odległość, z poziomu telefonu.

Fujifilm X-T30 to idealny aparat z wymienną optyką do fotografii podróżniczej i ulicznej. Przemawia za tym przede wszystkim kompaktowy rozmiar i niska waga, ale nie tylko. Aparat został wyposażony w szereg funkcji i możliwości, które sprawiają, że jakość zdjęć jest naprawdę doskonała.

Canon EOS 250D

Canon EOS 250D to jedna z najmniejszych i najlżejszych lustrzanek dostępnych na rynku - waży 449 g, a jej rozmiar to 122,4 x 92,6 x 69,8 mm. Została wyposażona w matrycę APS-C o rozdzielczości 24,1 Mpx z technologią Dual Pixel CMOS, która odpowiada za szybkie ustawianie ostrości. Wbudowany procesor DIGIC 8 umożliwia wykonywanie zdjęć seryjnych z szybkością 5kl./s oraz zwiększa czas pracy akumulatora (do ok. 1070 zdjęć). Maksymalny zakres czułości ISO podczas robienia zdjęć wynosi 25600 z możliwością rozszerzenia do H:51200. Umożliwia nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K (3840×2160 pix).

Canon EOS 250D posiada niewielki wizjer optyczny oraz 3-calowy dotykowy, odchylany (170° pionowo i poziomo) ekran LCD o rozdzielczości 1,04 mln punktów. Nie zabrakło także gniazda mikrofonowego (minijack 3,5 mm stereo) oraz wyjścia wideo (PAL/ NTSC) zintegrowanego ze złączem USB.

Urządzenie zostało wyposażone w Bluetooth oraz Wi-Fi. Dzięki aplikacji Canon Camera Connect, możliwe jest połączenie aparatu ze smartfonem. W ten sposób możemy szybko i sprawnie umieszczać materiały w sieci. Możemy również skorzystać z funkcji Creative Assist, która pozwala korzystać z gotowych filtrów oraz efektów. Idealnym rozwiązaniem dla początkujących fotografów jest graficzny przewodnik po funkcjach aparatu, dzięki czemu obsługa sprzętu staje się jeszcze łatwiejsza. Canon EOS 250D to idealna lustrzanka dla amatorów, którzy chcą rozwijać swój twórczy warsztat.

Canon PowerShot G7 X Mark II

Canon PowerShot G7 X Mark II to kompaktowy aparat fotograficzny oferujący posiadaczowi wiele różnorakich funkcji. Wyposażono go w 1-calową matrycę CMOS 20,1 Mpix, która współpracuje z procesorem obrazu DIGIC 7. Umożliwia to nie tylko robienie doskonałych zdjęć, ale również filmowanie w jakości Full HD 60 P. Możliwe jest dostosowanie liczby klatek (24, 25, 30, 50 i 60 kl./s). Dzięki dotykowemu wyświetlaczowi LCD o przekątnej 3-cala możemy podejrzeć efekty nagrywania lub fotografowania. Ponieważ cechuje go wysoki poziom jasności, widać wszystko wyraźnie nawet w pełnym słońcu. Ten aparat fotograficzny Canon został wyposażony w obiektyw f/1,8–2,8, dysponujący 4,2-krotnym zoomem. Optyczny stabilizator obrazu został wzbogacony o technologię Dual Sensing IS. Maksymalna rozdzielczość zdjęcia wynosi 5472 x 3648 px - warto wyposażyć się w kartę pamięci o dużej pojemności. Aparat obsługuje SD, SDHC oraz SDXC.

Jeśli zależy Ci na fotografowaniu obiektów/ludzi w ruchu, warto wspomnieć o 31-punktowym systemie autofokusa. Seria zdjęć odbywa się przy szybkości 8 kl./s. Akumulator zastosowany w modelu Canon PowerShot G7 X Mark II powinien wystarczyć na zrobienie ok. 120 zdjęć. Fotografie i filmy można przerzucić bezprzewodowo za pomocą modułu WiFi.

Podsumowując: dobry aparat dla amatorów, którzy wykonują zdjęcia od czasu do czasu, np. na wycieczkach. Jego największe zalety to dobra jakość zdjęć oraz przystępna cena.

Przegląd aparatów 2022: Aparat? Po co mi aparat? Przecież mam smartfon!

Wiele osób twierdzi obecnie, że najlepszy aparat cyfrowy to taki, który możesz zabrać ze sobą – jest w tym wiele prawdy. Biorąc pod uwagę niesamowite możliwości aparatów umieszczonych we współczesnych smartfonach, zakup dedykowanego aparatu cyfrowego powinien być więc przez Ciebie przemyślany i wymagać nieco więcej uwagi niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli stwierdzisz, że Twój aparat w smartfonie nie jest wystarczający, upewnij się najpierw, że aparat dedykowany na który polujesz, zaoferuje Ci satysfakcjonujący skok jakości!

Przegląd aparatów 2022: Wybierz właściwy aparat fotograficzny

Jeżeli masz problem z tym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki wybrać aparat fotograficzny, może się zdarzyć, że masz ochotę zadecydować o zakupie tylko na podstawie informacji o posiadanej ilości megapikseli. Jednakże poza wykonywaniem olbrzymich zdjęć, czy też późniejszym kadrowaniem małych fragmentów fotografii, megapiksele mogą być całkiem bez znaczenia. W rzeczywistości większa ilość megapikseli może prowadzić do otrzymania bardziej zakłóconych, mniej ostrych fotografii, o ile nie używasz aparatu o dosyć dobrym scalonym analizatorze obrazu (takim jak na przykład w lustrzankach).

Inne cechy są często dużo ważniejsze i najczęściej są uwarunkowane tym, kiedy i gdzie masz zamiar używać aparatu. Przykładowo, powolne aparaty, którym robienie zdjęć jednego po drugim zabiera dużo czasu nie będą najlepszym pomysłem dla fotografów obsługujących imprezy sportowe, zaś duże, ciężkie lustrzanki, mimo iż robią świetne zdjęcia, częściej znajdą się na półce niż w podręcznym bagażu. Aparat bez możliwości ręcznej regulacji może robić fantastyczne zdjęcia w jasnym świetle, lecz w innych sytuacjach może być do niczego.

Przegląd aparatów 2022: cyfrowe lustrzanki

Plusy: Świetne zdjęcia, dobrej jakości wideo, możliwość fotografowania przy słabym oświetleniu. Brak opóźnień migawki; różne zmienne obiektywy z możliwością dostosowania do sytuacji; możliwość ręcznej kontroli ekspozycji i ostrości; możliwość spojrzenia przez obiektyw.

Jeżeli przy zakupie pieniądze nie grają dla Ciebie roli, a głównym wyznacznikiem jest jakość i możliwości, to cyfrowe lustrzanki wykonują najlepsze pod względem jakości fotografie spośród wszystkich dostępnych aparatów cyfrowych. Połączenie obiektywów wysokiej jakości, które można zmieniać w zależności od sytuacji do otrzymania całego wachlarza efektów, możliwość ustawienia dużej czułości w słabym świetle i migawka o prędkości błyskawicy czynią lustrzanki świetnym sprzętem dla hobbystów i profesjonalnych fotografów. Warto również zaznaczyć, że lustrzanki są jedynymi oferowanymi aparatami cyfrowymi, przez które masz możliwość spojrzeć bezpośrednio przez obiektyw, co daje pojęcie o tym, jak będzie wyglądać zdjęcie w rzeczywistości.

Niejednokrotnie obsługa lustrzanki może być onieśmielająca dla nowych użytkowników, jednakże producenci zadbali i o to. Wiele z tych zaawansowanych aparatów posiada tryby automatyczne, dzięki którym nie musimy się przejmować profesjonalnymi zagadnieniami, a aparat wykona całą pracę za nas. Dla tych, którzy jednak chcieliby się nauczyć fotografować za pomocą zaawansowanego sprzętu są również opcje wykonywania regulacji tylko poszczególnych elementów składających się na fotografowanie.

Jedyną większą wadą lustrzanki, jest w zasadzie jej rozmiar ograniczający mocno możliwości transportowe. Również cena jest dosyć znacząca, bo sięgająca paru bądź parunastu tysięcy złotych. No i dodatkowo należałoby się wyposażyć w dodatkowe obiektywy, dzięki którym można wykorzystać pełny potencjał lustrzanki, co niestety kosztuje minimum dodatkowe kilkaset złotych za sztukę. Jeżeli masz zamiar kręcić filmy wideo sprawdź czy upatrzona lustrzanka zawiera opcję nagrywania wideo.

Przegląd aparatów 2022: podstawowe aparaty kompaktowe

Plusy: Bardzo łatwe w użyciu; niedrogie; wystarczająco niewielkich rozmiarów by zmieścić się w kieszeni; zazwyczaj wyposażone w dużą ilość ustawień do wyboru w formie scen.

Zwyczajny aparat kompaktowy jest świetnym wyborem dla osób chcących mieć aparat cały czas przy sobie; większość z nich jest nawet wyposażona w możliwość nagrywania wideo w bardzo porządnej jakości. Automatyka, którą posiadają tego typu aparaty robi się coraz lepsza, co skutkuje tym, że aparaty wykonują praktycznie wszystko samoczynnie. Nie masz możliwości ręcznego kontrolowania zdjęcia, ale wybór pomiędzy scenami czy też automatyczne ustawienia trybu zazwyczaj ustawiają aparat tak, że zdjęcie wychodzi satysfakcjonujące.

Tego typu aparaty posiadają małe analizatory obrazu, więc nie wpadnij w pułapkę kupowania taniego aparatu z bardzo dużą ilością megapikseli. Większa ilość megapikseli na matrycy przy małych analizatorach skutkuje tym, że obraz wychodzi ze zniekształceniami, szczególnie w przypadku fotografowania z podwyższonym ISO.

Pomimo, że nie dostajemy tu do dyspozycji takiego zbliżenia, jak w droższych aparatach, to w tych dobrych otrzymujemy możliwość fotografowania szerokokątowego (idealnie w okolicach 28 mm). Ten dodatek daje nam to, że możemy fotografować zdjęcia grupowe czy wykonywać portrety "na długość ręki".

Przegląd aparatów 2022: wzmacniane aparaty kompaktowe

Plusy: Odporne na upadki, wodę, mróz i piasek.

Są to aparaty fotograficzne dla wielbicieli sportów ekstremalnych, alpinistów, nurków, albo po prostu ludzi wybitnie niezręcznych. Całkiem sporo takich, które są odporne na warunki atmosferyczne czy upadki, jest dostępnych na rynku i są one świetne do robienia zdjęć rybom pod wodą itp.

Biorąc pod uwagę to, jak wyglądają, nie są to aparaty, które rozważa się do kupna na pierwszym miejscu. Jakość obrazu również może sprawić zawód. Poza tym mogą mięć słabą optykę, ale odporność na wszelkie możliwe wypadki losowe bywa czasem zaletą, która wychodzi ponad wady.

Przegląd aparatów 2022: kompaktowe aparaty cyfrowe z wymiennym obiektywem

Plusy: mniejsze rozmiary niż w przypadku lustrzanki; bardzo dobra jakość obrazu; brak opóźnienia migawki; zmienne obiektywy; ręczna kontrola ekspozycji i ostrości.

Jeżeli możesz żyć bez ustawiania obrazu na podstawie żywego spojrzenia przez obiektyw to te cyfrowe aparaty ze zmiennymi obiektywami wydają się oferować w zasadzie wszystko, co znajdziemy w pełnej lustrzance, ale w bardziej kompaktowej obudowie. Szybka mechaniczna migawka, wymienialne obiektywy, dużo lepsza jakość obrazu od aparatów automatycznych, no i możliwość manualnej kontroli.

Brak możliwości spojrzenia przez obiektyw jest zabiegiem, dzięki któremu udało się zmniejszyć rozmiar aparatu. Po prostu poprzez wyeliminowanie całkiem sporego układu lustrzanego, producentom udało się stworzyć aparaty bardziej kompaktowe.

Przegląd aparatów 2022: aparaty typu mega zoom (kompaktowe aparaty z niewymiennym obiektywem o dużym zbliżeniu)

Plusy: Bardzo duży zasięg zoom; możliwość wykonania ustawień ręcznie; bardzo dobra stabilizacja obrazu; lepsze obiektywy niż w normalnych aparatach kompaktowych.

Aparaty typu mega zoom nie są tak wszechstronne, jak kompaktowe aparaty o zmiennych obiektywach, ale najczęściej są to najbardziej uniwersalne z aparatów o jednym niezmiennym obiektywie. Nazywa się je "mega zoomami" z tego powodu, że wartość przybliżeń, które można wykonać za ich pomocą to pomiędzy 20x do 30x, co skutkuje tym, że często da się nimi wykonać fotografie szeroko kątowe czy nawet takie, jak za pomocą teleobiektywu.

Najczęściej oferują możliwość ręcznego kontrolowania przesłony i migawki, jak również stabilizują obraz, aby zdjęcia z dużych odległości nie były rozmazane. Dzięki wszechstronności ich obiektywów są to dobre aparaty do wykonywania zdjęć krajobrazów (fotografie szeroko płaszczyznowe), zdjęć sportowych (możesz siedzieć na widowni i w dalszym ciągu wykonywać dobre fotografie na zbliżeniu) oraz fotografii przyrodniczej.

Pomimo, że aparaty typu mega zoom są mniejsze niż lustrzanki, to mają zbliżoną wielkość do aparatów o wymienialnych obiektywach i nie zmieszczą się do kieszeni czy małej torebki. Prawdopodobnie będziesz potrzebował specjalnego futerału, który trzeba będzie ze sobą nosić.

Przegląd aparatów 2022: aparaty typu mega zoom kieszonkowy (kompaktowy aparat o dużych możliwościach zbliżenia)

Plusy: Bardzo duży zoom optyczny jak na aparat kieszonkowy; przenośny i wygodny; zazwyczaj posiada dobry system stabilizacji obrazu; wiele z nich ma możliwość ręcznego ustawiania.

Jeżeli pociągają Cię możliwości wynikające z posiadania dużego zooma, ale chcesz mieć aparat, który jest również kieszonkowy to właśnie ten rodzaj aparatu jest najlepszą opcją dla Ciebie. Te kompaktowe urządzenia wyposażone są najczęściej w zoom dziesięcio-, piętnastokrotny, i pomimo że są dużo mniejsze od lustrzanek czy mega zoomów to często nie są na tyle małe, żeby przenosić je po prostu w kieszeni. Jednak kieszeń w kurtce, czy torebka powinny wystarczyć.

Niestety niektóre aparaty kieszonkowe nie posiadają ręcznej regulacji przesłony czy migawki. Przed zakupem najlepiej sprawdzić specyfikacje i zobaczyć czy zawierają interesujące nas cechy. Tego typu aparaty najczęściej posiadają bardzo dobrą stabilizacje obrazu, aby wspomóc fotografowanie na duże odległości.

Przegląd aparatów 2022: zaawansowane aparaty kompaktowe (aparaty kompaktowe z kontrolą manualna)

Plusy: Lepsza jakość obrazu niż w większości aparatów z niewymiennym obiektywem; manualna kontrola nad przesłoną i szybkością migawki; dobry wybór jako aparat drugorzędny dla posiadaczy lustrzanek; dobre narzędzie do nauczenia się obsługi aparatu dla nowicjuszy.

Nie wszystkie aparaty kompaktowe mogą konkurować z możliwościami cyfrowej lustrzanki, ale te zaawansowane często świetnie sprawują się jako aparat drugorzędny, bardziej przenośny, dla profesjonalisty. Tego typu aparaty oferują możliwość ręcznego ustawienia przesłony, migawki oraz ISO, dzięki czemu możesz uzyskać lepszy efekt granulacji niż normalnym aparatem kompaktowym.

Pomimo że nie ma tu mowy o zoomie optycznym osiąganym przez aparaty wymienione wcześniej; to często tutaj właśnie jakość obrazu bywa lepsza, pozbawiona zakłóceń wywoływanych przez obiektywy o dużym zoomie optycznym. Aparaty te mają często szerszą przesłonę, co pozwala Ci na uzyskanie większej głębi na swoich zdjęciach, jak również większej prędkości migawki.