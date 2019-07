Jaki będzie Twój Windows za 5 miesięcy?

W 2009 roku, kiedy Barack Obama otrzymał pokojową nagrodę Nobla, a polscy siatkarze wrócili z Turcji ze złotym medalem Mistrzostw Europy, Microsoft świętował razem z fanami wprowadzenie na rynek nowego oprogramowania. Okienko „siódemki” pierwszy raz otworzyło się na komputerach użytkowników 10 lat temu.

Spis treści

Za niewiele ponad 5 miesięcy, po 10 latach istnienia Windows 7, Microsoft zakończy oficjalne wsparcie oprogramowania, które globalnie jest zainstalowane na co trzecim komputerze. Jak będzie działał Windows 7 po 14 stycznia 2020 roku i co trzeba wiedzieć już teraz, żeby być przygotowanym na zmiany? Microsoft wyjaśnia to we wpisie na swoim blogu. Oto on.

Wszystko dobre, co się dobrze kończy

Dziesięć lat to 365 242 199 dni. Liczba, której wypowiedzenie przyprawia o zawrót głowy. Ile zdążyło się w tym czasie zmienić, najlepiej widać po dostępnych wtedy – w 2009 roku – i dzisiaj komputerach oraz urządzeniach ze świata technologii. Telefony komórkowe zamiast prawie 5 calowych, dotykowych ekranów, zamykały się na klapkę albo dzwoniły w brzmieniu podobnym do syntezatora z lat 90-tych, tablety dopiero raczkowały, a laptopy – z ładowarką ważyły w zestawie tyle, ile spakowana walizka podróżna z rzeczami na przedłużony weekend. Wiele osób twierdzi, że Windows 7 jest najlepszym systemem, po którym nic nie będzie już takie samo. I owszem – Windows 7 takim systemem był. W swoim czasie. O ile w latach młodości był świeży i zapewniał przełomowe rozwiązania, o tyle dzisiaj należy mu się już zasłużony odpoczynek. Co się zatem zmieniło?

Cóż, zmienił się… świat. Sposoby, w jakie pracujemy, komunikujemy się z innymi; wzrosła ilość informacji, jakie przetwarzamy. Zmienił się także krajobraz bezpieczeństwa (a zmiany w tym obszarze są szczególnie widoczne i ważne). Tym i innym nowym wyzwaniom możemy sprostać – ale potrzebujemy do tego właściwych narzędzi. I nowych systemów. Za kilka miesięcy Windows 7 będzie działał, ale na nieco innych zasadach. Użytkownicy nie będą już otrzymywać od Microsoftu aktualizacji oraz wsparcia oprogramowania – włączając w to nowe poprawki bezpieczeństwa, hotfixy dla problemów niezwiązanych z bezpieczeństwem oraz możliwości dotyczące bezpłatnego i płatnego wsparcia.

3 kroki do nowoczesności

Przejście na nowoczesną platformę to nie tyle wyzwanie, co raczej otwarcie się na te zmiany i wyraz dbałości o bezpieczeństwo danych oraz plików wykorzystywanych w naszej codziennej pracy lub rozrywce. Migracja z Windows 7 do Windows 10 jest dziecinnie prosta: wymaga jedynie określenia własnych potrzeb w obszarze technologii.

Komputer gotowy na zmiany

Nowe urządzenia, z natury rzeczy skrojone są wedle wzorów dopasowanych do obecnie działających technologii. Komputery dostępne dzisiaj na rynku wyróżniają się nie tylko wyjątkowym designem, wagą nie przekraczającą 1,5 kg, ale także sercem zasilającym ich działanie – urządzenia z linii Microsoft Surface oraz komputery takich producentów, jak HP, Dell albo Lenovo – wyposażone są w system operacyjny Windows 10, które zapewni maksymalną wydajność działania, długi czas pracy na baterii, a przede wszystkim – bezpieczeństwo dla danych i dokumentów oraz niezawodność pracy, wspieraną przez cyklicznie wydawane pakiety aktualizacji oraz zestaw wsparcia dla użytkownika.

Dodatkowym atutem nowoczesnych komputerów wyposażonych w Windows 10 są także ich wyjątkowe funkcjonalności. Laptopy z ekranem dotykowym, obsługa pióra cyfrowego i możliwość tworzenia notatek albo rysunków w formie, która przypomina pisanie po kartce papieru – to benefity, z których zadowolony będzie każdy użytkownik.

Uaktualnienie do Windows 10

Jeśli zależy nam na zachowaniu dotychczasowej infrastruktury istnieje opcja upgrade’u samego systemu operacyjnego. Dzięki mechanizmowi In-place Upgrade po kilkudziesięciu minutach możemy cieszyć się nowym systemem, a nasze dane, aplikacje i ustawienia zostaną zachowane. Dodatkowym atutem dla biznesu będzie wersja Windows 10 Pro, dzięki której możliwe jest korzystanie z dodatkowych opcji bezpieczeństwa, jak na przykład szyfrowanie dysków przy użyciu funkcji BitLocker. Windows 10 zapewnia wbudowaną wielopoziomową ochronę i pomaga chronić komputer użytkownika, a także jego firmę przed zagrożeniami czyhającymi w sieci. Oprogramowanie z „10” w nazwie jest zawsze aktualne, a nowe funkcjonalności odpowiadające na zagrożenia lub wyzwania w zarządzaniu systemem, są dostarczane co pół roku dzięki regularnym uaktualnieniom.

Nie czekaj na zmianę – dokonaj jej sam

Jeśli komputer z Windows 7 służył Ci przez lata i twierdzisz, że nie chcesz go zmieniać, ponieważ „działa bezawaryjnie” – to chyba warto wziąć to za dobrą monetę w kontekście „przesiadki” na nowy komputer z Windows 10. W styczniu 2020 roku minie czas, w którym ta zmiana będzie wspierana przez Microsoft. Korzyści płynące z nowego rozwiązania, jakim jest przejście na system operacyjny Windows 10 bez wątpienia pozwolą użytkownikom korzystać z nowoczesnych rozwiązań i pracować efektywniej. Obecnie, system Windows 10 zainstalowany jest na ponad 40 proc. urządzeń na świecie. Argumenty przemawiające za zmianą urządzenia na Windows 10 są zbyt poważne, by przejść obok nich obojętnie.