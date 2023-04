Jaki blender kielichowy wybrać? Oto wskazówki i modele, które warto kupić

Wiele innowacyjnych rozwiązań znacząco ułatwia pracę przy kuchennych rewolucjach. Ponadto, poszerza nasze możliwości i pozwala stworzyć zupełnie nowe dania, których przygotowanie bez sprzętu byłoby pracochłonne lub nawet niemożliwe. Warto zainwestować w sprawdzony sprzęt - zwłaszcza, gdy mowa o blenderach kielichowych. Przedstawiamy informacje o ich działaniu, a także nasze propozycje.

Spis treści

Xiaomi MPBJ001ACM-1A

Blender Xiaomi został wyposażony nie tylko w funkcję miksowania i rozdrabniania, ale też umożliwia gotowanie i podgrzewanie (moc grzewcza wynosi 800-950 W). Za skuteczne blendowanie składników odpowiada końcówka z 8 ostrzami, a całkowita pojemność szklanego kielicha to 1600 ml. Użytkownik ma do wyboru 8 trybów prędkości, a także możliwość doboru prędkości (9 poziomów). To, co wyróżnia blender Xiaomi to funkcja Bluetooth, dzięki której można sterować urządzeniem z poziomu smartfona. Tam znajdują się też różnego rodzaju przepisy.

Moc silnika: 1000 W

Pojemność kielicha: 1,6 litra

Funkcje: kruszenie lodu, mieszanie, miksowanie, podgrzewanie

Blender próżniowy Sencor SBU 7877CH

Powyższy model zasługuje na szczególne zainteresowanie m.in. przez zastosowanie próżni. Jak wspominaliśmy, pozwala ona na zachowanie maksymalnej ilości wartości odżywczych. W tym wypadku brak przedostawania się do wnętrza powietrza - działa na naszą korzyść. W blenderze zastosowano technologię wielocyklonową (oddziela powietrze od pyłu). Duża moc blendera (1500 W) poradzi sobie niemal z każdym rodzajem składników.

Zobacz również:

Parametry:

Moc silnika: 1500 W

Pojemność kielicha: 1,5 litra

Funkcje: kruszenie lodu, mieszanie, miksowanie, pakowanie próżniowe

Blender kielichowy Eldom BLN700 Orbi

Eldom przedstawia poręczne urządzenie o mocy 700 Watt - idealne zarówno do koktajli, smoothie, jak i nieco bardziej wymagających składników. Prędkość obrotowa wynosi aż 19000 obr/min. Jest to alternatywa dla małych kuchni oraz podróżnego sprzętu - sam blender wyposażono w 0,6 l kielich, który nie zajmuje zbyt wiele miejsca.

Parametry:

Moc: 700 W

Pojemność całkowita kielicha: 0,6 l

Liczba prędkości: 1

Funkcje dodatkowe: kruszenie lodu, siekanie, tryb pulsacyjny

Blender kielichowy Philips HR3770/00

Philips prezentuje sprzęt o mocy 1500 W wyposażony w tryb szybkiego czyszczenia oraz pulsacyjny - blender działa wyłącznie wtedy, gdy naciskamy odpowiedni przycisk. Pozwala to na rozdrobnienie składników według własnych preferencji. Producent zastosował w sprzęcie dwie nowoczesne technologie, a mianowicie Flip&Juice i ProBlend Ultra. Model posiada 12-stopniową regulację prędkości.

Parametry:

Moc: 1400 W

Pojemność całkowita kielicha: 2 l

Funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączanie, kruszenie lodu, przycisk szybkiego czyszczenia,

Blender kielichowy Tefal BL81G Perfect Mix

Blender pozwala na regulację prędkości w aż 3 poziomach wraz z regulacją obrotów. Jest wyposażony w 6-ramienny nóż ze stali nierdzewnej oraz funkcję pulsacyjną. Po użyciu, możemy umyć elementy w zmywarce.

Parametry:

Moc: 1200 W

Pojemność całkowita kielicha: 2 l

Liczba prędkości: 3

Funkcje dodatkowe: Automatyczne mycie, kruszenie lodu

Aktualne ceny w sklepach Blender kielichowy TEFAL BL81G Perfect Mix (Wysokoobrotowy) + 1 bidon w... 559 zł

Blender kielichowy Bosch Vita Power MMB6172S

Bosch przedstawia 1200 watowy sprzęt, który poradzi sobie zarówno z owocami, warzywami, jak i znacznie twardszymi składnikami. Dość duża pojemność kielicha sprawdza się przy zupach i kremach bez potrzeby odlewania części składników. Kielich z miarką pozwoli odmierzyć prawidłową ilość, a funkcja pulsacyjna i system zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem - zagwarantuje bezpieczeństwo.

Parametry:

Moc: 1200 W

Pojemność całkowita kielicha: 2 l

Liczba prędkości: 2

Funkcje dodatkowe: Samoczyszczenie, tryb pulsacyjny

Aktualne ceny w sklepach Blender kielichowy BOSCH Vita Power MMB6172S (Wysokoobrotowy) 420 zł

Warto zainteresować się również jednym z urządzeń, które znalazło się w ofercie Lidla. Jest to blender kielichowy marki własnej - Silvercrest. Jeśli chcesz dowiedzieć się o niej więcej, zajrzyj do naszego wpisu: Lidl: marki własne - co warto wiedzieć? Zebraliśmy najciekawsze informacje. Tymczasem, pora przedstawić model.

Blender do smoothie Silvercrest SSME A4, 250 W

Jeśli szukasz urządzenia, które przyrządzi za Ciebie ulubione smoothie lub koktajl, warto zainteresować się budżetowym modelem SSME A4. Silnik o mocy 250 Watt z łatwością rozkruszy nawet lód, a ostrze krzyżakowe ze stali nierdzewnej nie zawiedzie przy owocach, warzywach i nie tylko. Warto dodać, że pojemność kubków to 500 i 800 ml - z łatwością przyrządzisz więc porcję na trening lub śniadanie.

Parametry:

Moc: 250 W

Pojemność: 500 ml mały kubek, duży kubek 800 ml

Funkcje: do blendowania owoców, kruszenia z lodem, jogurtem

Urządzenie jest dostępne za pośrednictwem internetowego sklepu Lidl w cenie 99 zł. Przejdź do oferty

Istota działania blendera kielichowego i funkcjonalność

Urządzenia miksujące są znane wielu pokoleniom - konstrukcja pierwszego z nich powstała w 1922 roku. Postęp technologiczny poddał wynalazek wielu niezliczonym ulepszeniom, czego owocem jest nowoczesny blender kielichowy. Całą pracę zawdzięczamy zamontowanemu nożowi w dolnej części maszyny, wykonującemu obrotowe i niemal błyskawiczne ruchy. Uwarstwiony przepływ jest możliwy dzięki sile odśrodkowej, która powstaje w wyniku ww. działania. Dzięki temu, poprzez równomierne rozdrobnienie składników, jest możliwe uzyskanie gładkiej konsystencji.

Na rynku znajdziemy niezliczoną ilość modeli w kategorii blenderów, natomiast wersja z kielichem jest wyjątkowo wygodna. Z pewnością każdy gospodarz i gospodyni zgodzi się z faktem, że najgorszą częścią przygotowywania posiłków jest sprzątanie. Stawiając na blender kielichowy, nie musimy obawiać się o powstałe zachlapania i zabrudzenia powstałe w wyniku przedostania się składników poza naczynie. Ponadto, szczelnie domykany sprzęt gwarantuje laminarny ruch. Nie musimy zastanawiać się nad doborem idealnego pojemnika, tak więc urządzenie samo w sobie jest samowystarczalne.

Istotne parametry i przeznaczenie

Aby wybrać odpowiedni sprzęt, powinniśmy zwracać uwagę na konkretne dane. Każdy z nas oczekuje od sprzętu różniących się parametrów, tak więc należy kierować się tym, do czego będziemy użytkować blender. Wyróżniamy kilka najbardziej znaczących cech, a mianowicie:

moc urządzenia wyrażona w watach (im wyższa, tym korzystniejsza)

urządzenia wyrażona w watach (im wyższa, tym korzystniejsza) prędkość obrotów (im więcej obrotów tym precyzyjniejsza, ale i szybsza praca)

obrotów (im więcej obrotów tym precyzyjniejsza, ale i szybsza praca) pojemność kielicha oraz materiał wykonania

kielicha oraz materiał wykonania rodzaj regulacji obrotów

Znaczna część urządzeń jest wyposażona również w funkcje dodatkowe takie jak m.in. funkcja pulsacyjna, programy automatyczne czy kruszenie lodu. Droższy sprzęt nierzadko posiada zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie w przypadku nieprawidłowego złożenia. Aby wybrane urządzenie było funkcjonalne, a tym samym spełniało nasze potrzeby, warto dostosować powyższe parametry do wykonywanych prac. Pracując wyłącznie na miękkich lub wcześniej ugotowanych składnikach, moc od 350 do 500 W będzie wystarczająca. Wyższa wartość pozwala na kruszenie lodu, siekanie twardszych produktów, a także przygotowanie gęstszych koktajli. Planując wykonanie past lub kremów, powinniśmy wziąć pod uwagę sprzęt powyżej 1000 W. Do zadań specjalnych stworzono blendery kielichowe o mocy sięgającej nawet 2000 W! Wówczas, wykonanie masła orzechowego lub rozdrobnienie najtwardszych składników na jednolitą masę nie jest już żadnym wyzwaniem. Warto mieć na uwadze, że ilość watów wpływa również na czas pracy. Decydując się na sprzęt o niższej mocy, powinniśmy liczyć się z koniecznymi przerwami w trakcie blendowania, aby nie spalić urządzenia.